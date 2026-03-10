伊朗局勢｜油價攀升　車主憂繼續加價捱貴油　嘆「幾貴都要畀㗎」

近期中東戰局持續緊張，帶動國際油價節節攀升，連帶本地油價再加價，不少需要每日駕駛出行的車主或司機，對油價上漲感到無奈，擔憂日後要「捱貴油」。記者今日（10日）到油站視察並訪問多名司機，有車主坦言即使油價再貴，因工作需要只能硬着頭皮負擔，「幾貴都要畀㗎啦。」他們又表示，對政府補貼不抱任何期望，相信只能「靠自己」。



中東局勢持續緊張，國際油價上漲。今早記者界限街與金巴倫道交界的埃索油站視察，發現油價未有變化，但有司機擔憂日後會加價。（馬耀文攝）

工作須用車 倘油價再加 電單車司機嘆避無可避

記者今早到界限街與金巴倫道交界的埃索油站視察，柴油每升30.37元，汽油為每升30.59元，特級汽油為每升32.39元，與昨日相比，暫未再加價。

有到場入油的司機表示，對近日國際油價上漲感到憂慮。駕駛電單車的唐先生受訪時坦言，如果油價再升，入油會變得「唔抵」，直言也無可奈可，因公私事務關係，有行車需要。他說：「幾貴都要畀㗎啦，有需要呀嘛，需要就要畀㗎啦，睇下油價會唔會再升，做嘢要用呀嘛。」

電單車司機唐先生表示倘若日後油價上升，屆時再考慮是否轉用電動電單車。（羅敏妍攝）

司機不寄望政府援助 「都係靠自己」

被問到會否因為油價高昂而考慮轉用電動車，唐先生表示，倘若日後油價再升，屆時會再作考慮。他坦言已「揸慣咗」油車的感覺，其次，轉用電動電單車亦不方便，因香港電動車配套未如理想，既缺乏充電位，部份商場亦不設相應泊車位，所以寧願繼續駕駛油車。

面對油價成本或會上漲，唐先生直言不會依賴政府援助或補貼：「都唔旨意政府，都係靠自己。旨意佢（政府），啲人都唔會咁慘啦。」

另一位不願上鏡的司機殷先生則大嘆現時油價「好貴」，他表示，自己需承擔全數油費。他與唐先生想法一致，對政府推出補貼措施不抱任何期望。面對油價上升的困境，他無奈地表示只能繼續入油，「冇咩點算」。