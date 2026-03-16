香港十大傑出大專學生選舉2026接受報名　發掘培育新青年領袖

在全球變局的關鍵時刻，本港青年大專學生的力量，將是社會未來發展的關鍵。由香港青年大專學生協會主辦、中國太平保險集團獨家贊助的「香港十大傑出大專學生選舉2026」現正接受報名，旨在發掘及表揚一批在學術研究、社會服務或領導領域表現卓越的優秀大專生。選舉不僅肯定青年一代的努力與成就，更肩負推動全人發展、啟發他們積極承擔社會責任的使命，務求為社會注入一股強勁的正向動力。



選拔傑出學生 培育明日領袖

香港各大專院校歷來是人才輩出的搖籃，蘊藏著無數在學術鑽研、熱心公益方面表現突出的學生。選舉旨在為這些優秀學子搭建一個高規格的展示平台，不僅是對他們過去努力與貢獻的肯定，更希望能夠培養出一批具備專業能力、社會責任感及卓越領導才能的未來青年領袖。此外，活動更鼓勵學生拓寬視野，樹立以家國為己任的信念，積極了解並融入國家發展大局，為香港和祖國的長遠繁榮貢獻力量。

權威評審陣容 嚴謹選拔流程

本屆選舉的評審團陣容鼎盛，由社會各界賢達及在其領域有傑出成就的人士組成，確保選拔過程的權威性和嚴謹性。本屆評審委員會主席由曾鈺成, GBM, GBS, JP 擔任，成員包括李家駒博士, BBS, JP、施榮懷, GBS, JP、莊家彬, BBS, JP及莊創業, BBS, JP。評審將根據候選人的學術表現及社會服務貢獻兩大範疇進行客觀、公正的評核。對於參選學生而言，這是一次角逐最高榮譽的競賽，更是與社會頂尖賢達直接交流、展示個人綜合素養的寶貴機會。

參選者可透過自薦，亦可由社會各界人士、校方或本港合資格的註冊機構提名。報名截止日期為本年4月26日，有意參選的學生務必留意時間，及早提交報名表格。

選舉評審團陣容權威嚴謹，並根據候選人的學術表現及社會服務貢獻兩大範疇進行評核。

實地考察交流 擴闊灣區視野

報名階段結束後，大會將嚴格查核參選資格，隨後由評審團根據書面評分篩選出優秀的入圍者。成功入圍的學生將獲邀前往大灣區進行實地考察（費用全免）。透過實地走訪，學生們將沿工業、農業、電商三大產業範疇，深入瞭解當地產業升級與高質量發展成果。本屆選舉特別強調，此考察活動是讓香港青年全面掌握國家發展脈搏、並從中尋找自身未來發展廣闊機遇的難得平台。考察回港後，入圍者將進入最終面試環節，向評審團全面展示綜合能力。

最終勝出的十位傑出大專學生，將在頒獎典禮上獲頒發「香港十大傑出大專學生」紀念獎座及獎狀，並獲得港幣10,000元正獎金及豐富獎品，更將獲薦參加專屬的「香港大學生外交夏令營」，透過高規格外訪與交流活動提升國際視野、鍛鍊領導才能。這份榮譽與獎勵是對得獎者過去努力的最高肯定，亦是鼓勵他們未來持續追求卓越、擔當領袖、回饋社會的莫大鼓勵。

上屆得獎者接受獎金支票頒贈儀式。

上屆得獎者獲得香港北京來回機票。

「香港十大傑出大專學生選舉2026」現正接受報名

參選資格：候選人必須是香港永久性居民或持單程證來港未住滿七年之香港居民；及現於香港就讀全日制大專課程的學生或本港認可學士學位課程的學生；及

報名截止日期：2026年4月26日下午5時正

官方網站：https://hkytsa.org/

報名方法： https://hkytsa.org/otsahk/otsahk2026/hk/index.html

（資料及相片由客戶提供）