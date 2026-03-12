中聖書院圖書館大變身　親睹學生盤腿溫習　校長：想有家的幸福感

提到學校圖書館，往往予人嚴肅、侷促之感。但中聖書院近日完成一場校園空間大革新，特別委託了專注於校園圖書館優化的設計公司「Homify」操刀，把傳統的圖書館徹底改造成「多元學習中心」。由舒適的梳化取代冰冷的書架，且充滿熱烈的討論聲，更有學生悠閑地脫鞋溫習。中聖書院校長陳惠華坦言：「我們希望學生在這裡，能找到一種『家』的幸福感。」



打破傳統 集合四大功能區

中聖書院趁着學校50周年金禧校慶，於去年4月至9月期間進行大規模校園優化工程。這次改造最大的突破，是將原本功能單一的圖書館，透過設計公司 Homify 的巧妙規劃，轉化為集IT Lab、English Corner、自修室與圖書館於一身的四大功能區。校長陳惠華深信英國前首相邱吉爾的名言—「我們塑造建築，而建築隨後也塑造我們（We shape our buildings, thereafter they shape us）」。「以前的圖書館給人感覺比較壓抑，氣氛太過嚴肅，學生未必想久留。」陳惠華表示，新設計的初衷是為了配合現代學生的學習需要——不再單向接收知識，而是強調協作與互動。

空間寬敞 動靜皆宜的學習生態

走進全新的多元學習中心，映入眼簾的是開揚寬敞的空間。

全新的English Corner採用弧形設計及靈活桌椅 。有學生表示，舒適的環境和氣氛大大提升了他們與外籍老師交流、開口説英文的自信。

English Corner：採用弧形設計與休閒桌椅，打破了課室的拘束感。學生們表示：「現在多了一個外籍老師常駐的空間，氣氛很自在，讓我們更有勇氣開口講英文。」

IT La不但配備充足的電子教學裝置，放學後更會化身為科創學會及機械人隊的「研發中心」，讓學生聚在一起改良參賽作品，交流氣氛濃厚。

IT Lab與STEAM基地：配備了30多部手提電腦、電子白板及音響裝置。這裡不只是上課的地方，放學後更變身為機械人隊的「研發基地」。曾代表學校出戰澳洲及韓國比賽的鄧昕晴同學形容：「這裡是我們夢想的起點，大家圍在一起改裝機械人，交流氣氛非常濃厚。」

特設的「二人協作座位」亦方便同學隨時討論，在學業上不再「孤獨作戰」。

自修室與圖書館：保留了約一萬本藏書的同時，自修區引入了「二人協作座位」。

中心換上暖色調燈光，營造出溫馨的「家」的感覺。

學生尋回「家」的感覺：不再孤單作戰

Homify在燈光與色調上選用了較為舒適的暖色系，成功營造出溫馨的氛圍。空間的改變，直接反映在學生的行為上。有些學生以往放學即想「逃離」校園，現在卻願意留校溫習。陳惠華分享了一個令她動容的畫面：「有次晚上七點多，我回到中心，見到一位中六學生在書架旁的梳化位溫習，他竟然脫了鞋子，盤腿坐着，非常專注。當他發現我時嚇了一跳，但我心裡卻很欣慰——因為他真的把這裡當成了家，感到足夠放鬆和安全，才能這樣全情投入學習。」

對於高中生來說，這個空間還意味着「同行」。修讀化學和物理的周泳欣同學與潘尚正同學指，理科有很多艱深的概念，以前只能獨自在家「死讀書」，容易鑽牛角尖，現在可在中心隨時與同學討論，「那種『不再孤單作戰』的感覺，大大減輕了學習壓力。」

門口設有寓意上帝恩手與聖靈的「感恩樹」。中心外牆的大型壁畫更由全校師生及家長共同參與塗色，為學校50周年金禧校慶留下充滿歸屬感的共同回憶。

感恩樹與壁畫 50周年的共同回憶

除了硬體設施，Homify 的設計團隊亦將學校的基督教背景與價值觀巧妙融入空間之中。門口設有一棵「感恩樹」，樹幹呈手形，寓意「上帝的恩手」，樹上的白鴿則象徵聖靈，祝福學生在知識的大海中翱翔。

此外，為紀念50周年校慶，中心外牆更設有一幅由師生及家長共同創作的大型壁畫。陳惠華笑言：「無論畫得好不好，重點是『我有份』。若干年後學生回來，指着牆上的一小塊說『這是我畫的』，這就是歸屬感。」

從冰冷的藏書閣到溫暖的第二個家，Homify 與中聖書院攜手打造的多元學習中心示範了空間如何改變教育。正如學生們所形容，這裡不再只是讀書的地方，更是一個讓他們感到「溫暖、舒適自在、充滿可能」的成長基地。

（資料由客戶提供）