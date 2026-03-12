MarketingPulse｜拆解社媒流量密碼與內容創作策略

在社交媒體生態急速演變、競爭激烈之下，品牌如何突圍而出、將即時流量轉化為具商業價值的長線增長，成為營銷界關注焦點。由香港貿發局主辦的 MarketingPulse Ｘ eTailingPulse 2026 二合一論壇，將於 3 月 19 日在灣仔會展舉行，邀得多位重量級嘉賓，包括 Meta 創意策略總監郭美琳、演員兼「Threads 管理員」吳肇軒、演員 X唱作歌手張繼聰及內容創作者兼 MUSE TV 創辦人馬天佑，從不同角度拆解社交平台營銷趨勢，協助品牌掌握社媒流量與內容創作策略。



拆解Threads流量 掌握內容創作策略

掌握社交媒體的「流量密碼」，並將其轉化為具商業價值的品牌營銷，是今屆 MarketingPulse 的重點議題之一。Meta 創意策略總監郭美琳將分享平台用戶最新動向與偏好，剖析不同品牌經營帳戶的流行做法，並探討如何結合多模態數據分析及生成式人工智能（AI）創意，推動品牌曝光與業務增長。

演員吳肇軒在 Threads 上活躍度極高，擅長以笑話、抽水方式經營內容，曾為客戶作品牌宣傳，成功將流量轉化為實際商機。

活躍於平台被網民封為「Threads 管理員」的演員吳肇軒，則會從內容創作者的角度出發，分享如何透過「角色」經營帳戶，以鮮明人設和創作思維在新興平台中突圍而出，建立高互動、高共鳴的內容模式。電影《贖夢》Threads 推廣團隊 IN.DECIDE Limited 聯合創辦人及總監 Issac Tang 與 Nelson Chiu 亦將分享實戰案例，展示他們如何運用電影主角「蔡辛強」虛擬角色及平台原生語境策劃熱門話題，將線上影響力延伸至現實世界，從而提升品牌價值。

解構公關災難 危機中尋找商機

在當今瞬息萬變的營銷環境中，「公關災難」既是品牌的嚴峻考驗，同時亦可能成為重塑形象、強化品牌韌性的契機。論壇特別邀請「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的公關營銷公司 Maximum Effort 品牌主管兼資深營銷專家 John Deschner，聚焦危機處理與敏感議題應對策略，分享其在品牌敘事方面的實戰經驗。

John Deschner 將以風格幽默、反叛著稱的 Maximum Effort 案例為切入點，剖析品牌應如何拿捏敘事尺度，判斷何時踏入「禁忌領域」較為恰當，並運用「快速行銷」（fastvertising）策略，靈活回應輿論與社會事件，將負面話題轉化為具創意、有人情味的品牌故事，藉此提升品牌應變力與長遠信任度。

Coldplay演唱會「Kiss Cam」意外揭露 Astronomer 行政總裁婚外情，Maximum Effort 巧邀Coldplay 主唱前妻 Gwyneth Paltrow 當「臨時發言人」，以幽默方式轉移焦點，將危機變商機。（影片截圖自《Thank you for your interest in Astronomer》）

微短劇風潮 拓展出海新機遇

近年興起的「微短劇」風潮，正為有意「出海」的品牌及內容團隊開啟全新推廣渠道，帶來無限增長空間。論壇邀得內容營銷數據智庫 DataEye 創始人兼首席執行官汪祥斌，分享其在數碼化內容營銷方面的實戰經驗與觀察。

DataEye 近年來熱門微短劇最高收視屢創新高，近期爆款如《鄰居蓋房子不留出路，我反手挖魚塘》單週播放量超過 7億。（影片截圖）

汪祥斌將分析微短劇在不同市場的受眾特徵與商業價值，分享多語言內容製作、故事在地化等創作策略，並探討品牌如何借助數據分析，快速建立海外受眾群，開拓創新分發渠道。他亦會就不同目標市場提出精準營銷與變現策略建議，協助品牌實現兼顧曝光與轉化的「品效合一」目標。

星級對談 張繼聰、馬天佑分享創作與職涯

除了業界領袖的專業分享，活動更特設與傑出人物對談的環節，今年請來張繼聰與阮小儀作深度對談。藝人張繼聰將回顧其在演藝、音樂及內容創作多線發展的職涯歷程，分享在不同階段面對轉變與挑戰時，如何建立個人品牌，保持創作熱情與靈感，並在多重身分之間尋找定位。

張繼聰監製主演電影《金童》耗時六年，自資六位數完成後期，展現創作決心。（《金童》劇照）

該環節將由阮小儀主持。（照片自 ig@kittyyuen）

內容創作者兼 MUSE TV 創辦人馬天佑則會分享其獨特的內容創作靈感來源，以及在品牌合作、觀眾經營方面的實戰心得。他將從內容創作者與創業者雙重身分出發，談如何在變化快速的社交媒體及當今的「注意力經濟」環境中，結合「數據洞察」與「前衛創意」，建立具辨識度的個人品牌與推動市場長遠增長，為參加者帶來職涯與創作上的啟示。

馬天佑（Mayao）是香港活躍的多元內容創作者、Muse TV創辦人，積極在社交平台上進行內容創作與節目製作。（影片截圖自 ig@mayaoo）

論壇內容涵蓋社交平台營銷、公關危機應對、微短劇出海策略以至個人品牌及創作職涯等多個範疇，適合市場營銷人員、品牌負責人、創意產業從業員及內容創作者參與。

立即登記，並以優惠碼 MPRF4PK01，尊享HK01讀者六折獨家優惠，或團購享5折優惠（購買5張或以上通行證），掌握市場最新資訊及營銷秘訣，早著先機！

MarketingPulse x eTailingPulse 2026

日期： 2026年3月19日（四）地點：灣仔會展

網址：https://marketingpulse.hktdc.com/conference/mp/tc

登記網址

更多資訊可瀏覽官網

