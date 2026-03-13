Alibaba.com跨境電商達人賽｜00後AI創業四個月賺到第一桶金

香港經濟面臨挑戰，傳統行業經營舉步維艱，實體店街頭結業潮湧現，人們轉向網購求平價，邁向數字化時代，跨境電商與人工智能（AI）協作或將成為中小企的求生出路。隨著全球貿易模式的改變，年輕一代正以創新思維和科技力量為傳統產業注入新生命。「Alibaba.com 跨境電商達人賽 2026」香港決賽中，一位「00後」廠二代的故事，為香港中小企拓展海外市場帶來啟示，AI時代下企業的成功關鍵，在於將線下實力轉化為「線上資產」。



今年踏入第十屆的「Alibaba.com 跨境電商達人賽 2026」，以「AI 數智 智貿全球」為主題，匯聚了來自珠寶、機器設備、服飾等行業的參賽商家。賽事經過歷時三個月的培訓及選拔，五強選手於總決賽中，充分展示了如何在AI技術高度普及的當下，運用高階AI應用轉化為實際的商業競爭力。最終，全場唯一的「00後」選手，高級珠寶首飾企業慧美創意設計有限公司的業務經理馮穎賢（Vivian），憑藉四個月內賺到第一桶金的卓越業績，成功脫穎而出，勇奪「年度最強達人」的稱號。

Alibaba.com 跨境電商達人賽五強選手，左3 為「年度最強達人」馮穎賢，實現交易總額從零到3萬美金。

傳統珠寶業困局 不轉型等於放棄客戶

作為擁有十六年歷史的家族珠寶企業「廠二代」，Vivian留學歸來時，雖然坦言對家裡的生意一竅不通，但她清晰地看到了家族傳統生意模式的局限。她直言：「一定要創新，家裡固有的生意太依靠關係生存了。」家族生意一直過度依賴線下展會、熟人經濟和多層關係維繫，令企業與全球買家市場脫節。

她坦言，面對海外採購行為已向線上遷移、社交平台搜索源頭工廠成為常態的現狀，企業與世界之間隔著一道「數字的牆」。若不進行數字化轉型，便等於主動放棄客戶。她指出，傳統企業「拓展海外市場」面臨三大核心障礙：線上信任難以建立，導致海外買家無法實地查看工廠和產品，高客單價的交易難以轉化；跨時區溝通低效，溝通耗時長且團隊英語能力不足會導致客戶響應延遲；以及缺乏數字化營銷。儘管供應鏈實力強大，但公司面對的難題是「師傅能做頂級珠寶卻不懂如何用數字語言講清賣點」。因此，數字化轉型已是必然選擇，否則擁有成熟供應鏈的企業也將錯失放大優勢的機會，喪失競爭的主動權。

廠二代破舊立新 AI助推「信任資產」

為了探索家族珠寶企業的數字化道路，Vivian 於2025年註冊阿里國際站。她之所以選擇阿里國際站，是看中其能針對 B2B 珠寶交易高客單價和缺乏信任的痛點，設有完善的認證體系、第三方驗廠報告與信保訂單等「三位一體」機制，有效解決了海外買家難以建立線上信任的問題。同時，平台的 RFQ（採購需求）機制能讓真實買家需求主動對接賣家，協助新店在缺乏自然流量基礎時快速出擊，以及透過專屬客戶經理與運營團隊的「陪伴式服務」，大大降低了傳統企業轉型的門檻。

「年度最強達人」馮穎賢在Alibaba.com 跨境電商達人賽現場。

在短短四個月內，她的團隊便實現了從零到三萬美金（約港幣23.4萬）的GMV（商品交易總額），成績超出了她的預期。在這4個月期間，Vivian組建了國際站的運營團隊，並持續優化產品的詳情頁和產品結構，通過AI生意助手的發品和營銷等迅速將店鋪搜索點擊率提升至80%。在該基礎上加強產品運營，「我們每張圖都添加了跳轉鏈接，強化電商成交導向，並不斷加強節日主題營銷手段，目前店鋪爆品有近千款。」她強調，這並非純粹追求數字，而是要測試並掌握一套能夠成功從工廠實力到線上銷售的完整運營流程。

這份成功背後的秘訣，Vivian總結了三個關鍵動作，團隊沒有一開始就盲目投放廣告，而是採取「先建信任，再推流量」的策略，先將線下16年的工廠實力變成線上可驗證的「信任資產」，通過金品誠企認證、SGS驗廠報告、ISO 9001認證等權威認可，以緩解海外買家的高客單價下單顧慮。其次是「聚焦熱門產品，集中火力」，放棄「廣泛投放」模式，利用廣告數據篩選高點擊、高搜索的產品，將推廣資源集中在熱門產品上，形成正向循環。最後是以速度和服務留住客戶，堅持15分鐘之內的極速回復，遠超行業平均水平，專業快速的服務讓買家感受到信賴和可靠，一旦信任建立，訂單自然隨之而來。

善用AI工具打破語言與效率困境

「AI極大地提升了我們公司和團隊的工作效率。」Vivian坦言，初創團隊成員對數字外貿和AI外貿了解甚少，但借助阿里國際站的AI生意助手，團隊得以快速上手。AI在公司轉型中發揮了關鍵作用，在提升效率與優化方面，AI輔助生成高質量英文標題、關鍵詞與視覺內容，針對產品款式和適配國家提供具體建議，解決了從「懂產品」到「會賣產品」的斷層。

在客服回復上，AI生意助手可以調用企業知識庫的內容，並借助AI翻譯處理查詢，使公司回覆查詢的時間維持在15分鐘之內，彌補了語言短板和時差問題。

此外，透過數據洞察，AI能精準識別買家搜索意圖，優化標題與關鍵詞匹配度，推動店鋪搜索點擊率短期內上升 80%，同時加速市場調研，分析不同國家客戶偏好，彌補初創團隊的經驗不足。

賽事圓滿落幕 展望數字未來

對於賽事圓滿成功，Alibaba.com 香港總經理李華斌對商家表達了高度肯定。他提到「跨境電商達人賽」已邁入第十年，Alibaba.com 很榮幸能與商家並肩走過這段非凡歷程，見證他們憑藉韌性和遠見，從初探市場發展到如今實現「智貿全球」。展望未來，他強調平台將持續堅定支持本地電商發展，並依托「數字賦能」與全球化的雙重優勢，透過創新服務和數字化工具，助力商家高效連接全球買家，實現業務增長，同時加大力度支持香港品牌在國際舞台上實現突破。

Alibaba.com香港總經理李華斌

勇奪「年度最強達人」殊榮的 Vivian 則分享了她的得獎感言。她指出這次奪冠不僅是對個人業務能力的肯定，更是對「AI+外貿」這一全新模式的一次實戰驗證。Vivian 表示，以往常憑經驗揣測買家需求，但如今透過 AI 數據分析，她能精準掌握客戶偏好，甚至預判市場趨勢。她強調 AI 已是當下提升外貿競爭力的「標準配備」，而非遙遠的未來概念，並希望將經驗分享給更多香港中小企，鼓勵大家善用 AI 並背靠阿里國際站，在全球市場上跑得更快、更穩健。

活動同日舉行了「香港戰略合作夥伴簽約儀式」，由阿里國際站與中國銀行（香港）正式簽署戰略合作協議，雙方將攜手推動香港中小企邁向數位化轉型與跨境電商新台階。

Alibaba.com與中銀香港簽署戰略合作夥伴協議

電貿未來展望 中小企轉型建議

Vivian 團隊的實戰經驗驗證了一個核心理念，傳統製造業的硬實力必須與數字化的軟實力完美結合。她認為，供應鏈的優勢（即十六年來累積的頂級珠寶工藝和品質）是企業「能做到」的底氣，這是生存的根本。然而，在跨境電商時代，這份底氣必須轉化為「被知道且被相信」的線上資產。她強調，兩者缺一不可，缺少數字化，優勢不可見；缺少供應鏈，流量則無法轉化為訂單。而參與達人賽，則讓團隊得以將這四個月來摸索出的新模式，從零到一的回顧總結與梳理，確保了未來發展的路徑清晰、穩健。

對於正在考慮轉型或起步的中小企業，Vivian以過來人的身份提供建議，企業應將「信任」置於流量之前，先完成權威認證與認可建立，確保流量可轉化後再投入廣告。同時，企業應將線下積累的供應鏈、生產能力等隱形優勢，通過平台工具轉化為可視資產。此外，她強調要依據後台買家來源數據做市場判斷，讓數據代替經驗，避免憑經驗或直覺決策，並且建議善用平台工具與AI，即使是小團隊也能高效運作，因為AI所節省的時間與人力投入，遠低於其學習成本。Vivian亦展望，未來AI將在智能選品決策、個性化買家運營、以及全鏈路供應鏈協同等方面進一步釋放價值，徹底消除跨境貿易中的語言障礙，為香港中小企的外貿之路開闢更廣闊的空間。

