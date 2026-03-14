啟德體育園獲《時代雜誌》選為「全球最佳勝地」　唯一上榜港景點

《時代雜誌》近日公布年度「2026年全球最佳勝地（World’s Greatest Places）」名單，精選全球100個最值得到訪及體驗的卓越目的地，涵蓋酒店、郵輪、餐飲、文化設施、博物館、公園等，具備創新理念、文化體驗或嶄新旅遊價值的地標景點。剛踏入開幕一周年的啟德體育園入選，成為榜單中唯一來自香港的景點。



啟德體育園認為，入選《時代雜誌》不僅彰顯其作為國際級綜合體育及休閒娛樂地標的定位，亦突顯「香港主場」在全球旅遊及盛事版圖上的影響力與競爭力，成為備受國際矚目的全新旅遊目的地。

啟德體育園。

發言人表示非常榮幸獲《時代雜誌》選為全球最佳勝地之一，形容不僅是對啟德體育園世界級設施及多元體驗的肯定，亦彰顯香港作為國際體育及盛事之都的吸引力。啟德體育園將繼續引入高水平體育、文化及娛樂活動，為市民與旅客帶來更多精彩體驗，向世界展示香港的活力與魅力。

體育園三月活動包括︰「啟德藝術週 2026」、「國際笙簧節 2026」、「《Katch the Moment》— TheMomentApart」 、「2025-2026 年度三哥全港學界精英足球比賽」、「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 — 香港」、「周柏豪 • The Blooming Chapter 綻放之章 粉絲見面會 2026 香港站」、「全港台克球挑戰賽、「2025/2026 年度全港競技體操公開及新秀比賽」、「Cantopop321 慈善演唱會 • 香港田徑系列賽 2026 — 系列賽三」、「2026 五月天 [#5525+1 回到那一天] 25 週年巡迴演唱會—香港站．春暖花開版」、「頑童 MJ116 OGS 巡迴演唱會 — 香港站」、「啟德飛步跑」。四月活動包括「2026 年國泰／滙豐香港國際七人欖球賽」、「啟德武臺—香港競技空手道公開賽」。