澳門航空常州軍民兩用機場航班延遲3小時　疑因叫錯乘客開遮光板

一架由江蘇省常州奔牛機場飛往澳門的航班上周五（13日）因「離奇事件」延誤，懷疑因機組人員指令有誤，導致航班較原定起飛時間誤逾3小時。



奔牛機場屬軍民兩用機場，在升降地面滑行時，乘客必須關上機上遮光板。有乘客在社交平台表示，當日航班機組人員卻在飛機滑出跑道時作廣播，要求所有乘客打開遮光板，雖及後已即時另有廣播要求乘客關上遮光板，但仍無補於事，情況已被塔台所發現，該架飛機被要求折返客運大樓接受調查，至晚上近10時才飛抵澳門國際機場。



澳門航空（網上圖片）

翻查資料，奔牛機場屬軍民用機場，因有解放軍軍機駐守，根據內地法律，在飛機升降及機場地面滑行時，乘客均必須關上遮光板，違例者或因洩露軍事機密，被處行政拘留。

有網民在內地社交平台訴說航班延誤的經歷。（小紅書截圖）

指機組人員在航班跑道滑行時叫打開遮光板 乘客：都驚呆了

有乘客在內地社交平台小紅書表示，周五於常州奔牛機場乘坐澳門航空NX107航班從常州從常州前往澳門，惟航班在跑道滑行時，機組人員卻作出廣播叫乘客全體打開遮光板，「我都驚呆了」 ，雖感到疑惑，但他仍然照做。未幾，有另一則廣播讓乘客關上遮光板，惟情況已被塔台所發現，該架飛機被要求折返客運大樓接受調查。

航空公司給予每人25美金賠付及可報銷因延誤產生的額外費用

該名乘客引述機組人員解釋，稱是空管要求操作的，對此表示不理解。他其後指，航空公司的客戶服務人員與他聯繫，給予每人25美金的賠付，並報銷因航班延誤產生的額外費用。

根據即時航班追蹤平台FlightAware網站顯示，該航班離開奔牛機場的時間為晚上7時48分離開常州、抵達澳門的時間為晚上9時54分，較原定時間延遲超過3小時。