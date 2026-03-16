24小時健身室｜約滿自動續？提早完會籍收費？消委會籲仔細閲條款

近年不少人喜歡運動強身健體，將健身運動納入生活日常，24小時健身室如雨後春筍般湧現。雖然24小時健身室方便快捷，惟魔鬼在細節，大部份健身中心合約期滿後會自動續約，繼續收費，消費者需自行向健身室申請才能終止服務。



消委會調查顯示，若合約期完結，多數健身室要求於30天或1個月前提交書面通知，並填寫終止服務表格；若在合約期未完時終止會籍，或被健身室要求繳交1,500元或餘下期數50%作為取消費用。消委會呼籲，市民購買會籍前應仔細閲讀條款，避免不必要支出。



消委會整合本港11間24小時健身室的條款細節及收費模式，發現調查中所有健身室的非單月會籍計劃都會自動續約。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

消委會整合本港11間24小時健身室的條款細節及收費模式，發現調查中所有健身室的非單月會籍計劃都會自動續約。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

消委會整合本港11間24小時健身室的條款細節及收費模式，發現調查中所有健身室的非單月會籍計劃都會自動續約，並繼續自動轉帳收取顧客費用，包括24/7 3個月會籍、EF24及Anytime Fitness 6個月會籍等計劃。

若合約期滿而市民不想續約，消費者需主動向健身室提出申請，並填寫終止服務表格。多數健身室要求消費者於30日或一個月前申請，亦有健身室要求消費者在下次結束要求的5或14個工作天前申請。另外有11間中僅Gitan 24 Hours Fitness不接受過早取消申請，要求最少1個月至不多於2個月前申請。

若市民希望合約期内提前終止會籍，24/7 Fitness、4S Fitness、GO24 Fitness、ONYX列明需繳付1,500元違約金，Snap Fitness指出需繳付餘下期數的50%費用，其餘6間則無列明相關條款。

多數市民購買半年或一年的長期會籍，但當遇上特別情況，而無法使用健身室時，有10間容許暫停會籍，但大部分都需每月繳交100元至200元的手續費。

消委會提醒在買會籍前應前宜細閱條款，確保服務配合個人需要，避免不必要支出。