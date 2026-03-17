告別強積金「選擇困難症」！GUM強積金大獎出爐 打工仔必睇懶人包

隨着所有計劃正式全面銜接積金易（eMPF）平台，強積金管理自今年1月起正式邁向自主管理新里程。在「後eMPF時代」，打工仔只需透過手機 App即可輕鬆完成轉會或整合帳戶，靈活性大幅提升，但面對市場上五花八門的選擇時，不少成員難免會感到無從入手。為協助大眾找到最適合自己的投資方案，首屆「GUM 強積金大獎 2025」早前圓滿舉行，透過系統化的數據評估，為全港超過480萬名強積金成員提供一套清晰而全面的參考指標。



左起︰GUM行政總裁蕭美鳳博士、前商務及經濟發展局局長邱騰華先生、香港大學經管學院名譽教授陳坤耀教授及GUM 常務董事陳銳隆先生一同主持啟動禮。

主禮嘉賓之一，香港大學經管學院名譽教授、香港金融學院院士、金融管理局香港金融研究中心顧問委員會主席陳坤耀教授致辭。

主禮嘉賓之一，前商務及經濟發展局局長、現任匡智會主席邱騰華先生致辭。

自主管理新挑戰 以數據建立MPF新標準

在後eMPF時代，打工仔能夠更自主管理強積金，按個人需要靈活整合帳戶並自行決定投資方向。但現實中，成員面對過百隻基金往往出現「選擇困難症」，加上缺乏專業投資知識，難以單憑表面資料比較各計劃的綜合實力，想輕鬆選擇最適合自己的強積金計劃亦毫無頭緒。

GUM常務董事陳銳隆先生致歡迎辭。

數據權威與民意兼備 「GUM強積金大獎」具參考價值

為協助大眾在繁雜的資訊中挑選合適計劃，「GUM 強積金大獎」應運而生。主辦方GUM扎根香港超過45年，一直為市民提供強積金、退休金、投資及僱員福利顧問服務，憑藉多年累積的數據與評估經驗，為市場建立具公信力的衡量標準。

GUM執行董事陳銳隆表示：「創立GUM 強積金大獎，我們期望嘉許業界的卓越成就之餘，更能推動強積金營運朝向更專業、更透明的方向發展；透過一套清晰而一致的評審標準，促進強積金體系持續創新與進步。在多變的市場環境下，市民需要一個可以信賴的指標，而GUM強積金大獎，正是協助大眾作出明智選擇的重要導航，為香港人的退休生活，創造實實在在的價值。」

其中壓軸大獎「年度計劃大獎」象徵著行業的卓越標準。此獎項旨在表彰在計劃回報、成員選擇與體驗、領導及管治、資產管理策略各範疇均展現出非凡實力的強積金計劃。透過制定貼近成員實際期望的獎項標準，得以更全面地反映強積金計劃的整體價值。亦因此，獲獎計劃不僅在數據指標上表現出色，更深得大眾信任。此外，由成員親自投選的「我最喜愛的強積金計劃大獎」則直接反映「民意」，以另一角度突出大眾心水指標。

業界觀點 後eMPF時代業務升級

在頒獎禮上，各強積金服務供應商亦分享了對市場新格局的看法：

GUM強積金大獎2025「年度計劃大獎」由滙豐強積金智選計劃奪得。

滙豐投資管理亞洲及中東地區行政總裁何慧芬表示：「感謝大家一直支持滙豐強積金，非常榮幸獲得首屆GUM強積金大獎的最高榮譽–『年度計劃大獎』，同時贏得六項回報表現及成員體驗的獎項。

滙豐強積金明白強積金對成員的重要性，致力檢討基金選擇及提升服務質素。例如不斷完善理財工具，成員可以透過『HSBC HK』手機應用程式及滙豐個人網上理財，隨時隨地檢視強積金賬戶及銀行戶口資產總值，實踐一站式財富管理。」

GUM強積金大獎2025「我最喜愛的強積金計劃大獎」由宏利環球精選（強積金）計劃奪得。

宏利亞洲區養老金業務部退休策劃主管譚旭耀表示：「作為市場上領先的強積金計劃供應商，宏利一直以成員利益為先，致力打造具競爭力、物有所值的退休方案，全面體現在費用管理、投資表現、產品創新及整體服務質素，持續保持超卓表現。

『我最喜愛的強積金計劃大獎』由成員投票選出，充分反映市民對我們退休服務的認同與信任，亦印證宏利多年來切實回應打工仔退休需要的成果。」

GUM強積金大獎2025「飛躍之星 – 金獎」由友邦強積金優選計劃奪得。

友邦(信託)有限公司行政總裁廖文廣表示：「AIA MPF 很高興能獲得『飛躍之星–金獎』，代表我們的市場佔有率增長為市場第一，愈來愈多成員選擇將強積金資產轉移至AIA，亦是對我們卓越表現的肯定。踏入eMPF時代，AIA MPF會繼續堅守『以客戶為中心』理念，提供卓越表現、具競爭力收費及前膽性退休規劃工具，助成員管理同部署強積金，邁向理想退休生活。」

GUM強積金大獎2025「類別最佳獎-香港股票基金（追蹤指數）」由永明彩虹強積金計劃奪得。

永明資產管理（香港）有限公司行政總裁劉以浩表示：「踏入eMPF時代，Sun Life永明深明創新增值服務至關重要。我們的強積金投資工具『積金導航』結合演算法及專家分析，為客戶提供『參考投資組合』，推出一年以來個別組合回報超過15%，令管理強積金變得輕鬆簡單；近期亦推出『積金即享獎賞計劃』，獲邀成員可享多元獎賞，提早在退休前將強積金轉化為日常禮遇，並透過互動活動增加投資知識，部署退休生活。」

GUM強積金大獎2025「傑出表現獎（1年）- 銅獎」由萬全強制性公積金計劃奪得。

萬通信託行政總裁謝志雄表示：「在eMPF時代，『計劃行政』職能將由eMPF統一處理。萬通信託專注履行信託人職責，與eMPF密切合作，持續優化營運效率，維持低收費水平，並嚴選基金項目，堅持『投有遠見，保有未來』的品牌核心價值，致力於提供高性價比的強積金服務，協助客戶作出最切合個人需要的退休金選擇。我們亦提供專業的退休策劃服務，助力客戶穩步邁向無憂未來。」

在行業透明度與競爭力持續提升的當下，無論是個人成員還是企業人力資源部門，都可參考「GUM 強積金大獎」的指標，挑選表現出色且管治完善的供應商，從而提升整體退休保障的成效與信心。

想了解完整得獎名單及各項基金分析，請按此瀏覽GUM 強積金大獎官方網站

(資料及相片由客戶提供)