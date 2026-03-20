賽馬會樂動一族計劃近五千「新中年」受惠　提升體能兼擴闊社交圈

隨着本港人口老化及健康意識提升，50歲以上的「新中年」人士，其身心健康與社交生活質素日益受關注。由樂活新中年慈善動力主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會樂動一族計劃」於2022年10月啟動，並於今年3月圓滿結束。為期三年半的計劃，成功協助近五千名新中年，在「齊運動，強體魄」的宗旨下，透過系統化運動訓練、同儕帶領與社區活動，有效提升體能、預防慢性疾病，並協助他們建立恆常的運動與社交習慣。



室內外運動課 增強體能與肌力

為了配合新中年的實際需要，計劃於港九新界各區免費開辦兩類由「中國香港體適能總會」設計的體能課程。課程重點是預防及改善「三高」，包括高血壓、高血脂、高血糖等常見慢性疾病，同時加強骨骼與肌肉力量，減輕痛症，幫助參加者提升日常活動能力。

課程以四堂基礎體適能課為起點，協助學員建立正確的運動觀念與姿勢。其後，學員會進入持續的小組鍛鍊階段。主辦方亦培訓出 42 名年逾 50 歲的同齡「樂動區長」，每人帶領歷時四至六個月、每週一次的小組活動。由於區長與學員年齡相近，更能體會彼此身心需要，有助建立彼此間的互信與歸屬感。三年半以來，計劃共舉辦 42 班課程、168基礎體適能課堂，以及 876 堂小組鍛鍊，累計服務服務近五千名參加者，成功幫助他們培養穩定、持續的運動習慣。

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體能顯著改善 社交圈持續擴展

不少學員表示，完成課程後體能與活動能力顯著改善。參加者夏慧儀女士憶述，自己曾因嚴重跌倒而對行樓梯產生陰影，「之前一見到樓梯就害怕，現在可以很快地下樓梯，走路也變得輕鬆許多。」另一位參加者阿佘則形容，課程內容多元而靈活，不拘形式，「每次都有新活動，我都很樂意去做。」

除了提升體能的訓練外，計劃亦為參加者提供了一個寶貴的社交平台。許多學員在活動中結識朋友，即使課程結束後仍保持聯繫，相約聚會或一同運動。由區長每月帶領的戶外活動更深受歡迎，行程遍及市區公園、地質公園、登高遠足、農莊及海濱長廊等，讓運動融入社交與探索中，增添樂趣與持續動力。

教練與區長經驗分享 朋輩帶領收成效

同時擔任兩屆區長訓練班、以及大部份四堂基礎體能課堂的教練張一龍（Tommy) 表示，50歲以上人士需要正確運動指導，「若只依賴網上零碎資訊，容易造成姿勢錯誤或受傷。」他提醒，部分人誤以為日常勞動等同運動，卻忽略了肌肉流失帶來的風險，導致平衡力下降、易跌倒，甚至出現痛症，進而影響社交及心理狀態。他建議從「微習慣」着手，逐步建立固定運動模式，並透過「樂動一族」等社群維持正面氣氛與動力。

連續兩屆擔任區長的高求茜（小茜）分享，帶領課堂的關鍵在於建立組員歸屬感，並按能力設計動作確保安全與進度。她常加入音樂熱身營造氣氛，設立每月主題訓練，如HIIT、健身球或橡筋帶練習，配合清晰講解提高投入度。她亦會策劃多元戶外活動，如西貢、海下、荔枝窩等地的行程，讓學員在自然環境中享受運動樂趣。

區長高求茜（小茜）策劃多元戶外活動，提升學員運動的樂趣和投入度。

計劃圓滿結束 倡新中年續投資健康

主辦方「樂活新中年慈善動力」表示，感謝所有教練、區長及參加者的支持與貢獻，特別是「香港賽馬會慈善信託基金」的捐助，計劃不僅提升參加者健康素質，亦成功示範如何結合健康教育、同齡帶領與社區參與，為新中年建立持久運動模式。計劃結束後，主辦方希望參加者能把這份成果延續，將運動融入生活日常，並帶動身邊親友一同參與健康活動，讓「樂動一族」的精神在社區中持續蔓延，並與愛好運動、志同道合社群，互相勉勵，維持正面氣氛及動力。

（資料及相片由客戶提供）