重推租置｜3萬單位未售　山景邨只賣一半多　市區出售率最低是它

【租置 / 公屋 / 回收單位 / 租者置其屋 / 折扣率】租者置其屋計劃（租置計劃）讓公屋住戶以特惠價格購入所住單位一圓「上車夢」，房屋局局長何永賢今日（18日）在立法會指，截至去年12月底租置計劃單位總數約為184,440個，當中已賣出155,760個單位，即約84%)，仍有約3萬個租置計劃單位未能售出。何永賢指，相關單位定價約為評定市值折減78%至83%，到底全港39個租置屋邨、哪個屋邨出售比例最高？哪個屋邨未出售的單位比例最多？一文看清。



截至2025年12月底租置計劃單位總數約為184,440個，賣出單位比率最低的是屯門山景邨，僅賣出58%。（資料圖片）

顯徑邨最受歡迎賣出95% 翠屏(北)邨市區賣出比率最低

根據房屋局今日提供的數字，全港39個租置屋邨，目前最受歡迎的租置屋邨是沙田大圍顯徑邨，已賣出95%單位，其次是94%的馬鞍山恆安邨，賣出單位比率最低的是屯門山景邨，僅賣出58%。租置計劃共有6期，當中不乏位於市區的屋邨，當中，觀塘翠屏(北)邨是市區中賣出比率最低，只有71%。

根據房屋局2026年3月18日提供的數字，全港39個租置屋邨，目前最受歡迎的租置屋邨是沙田大圍顯徑邨，已賣出95%單位。（資料圖片）

何永賢指房委會今年內展開調研 包括目前是否具備條件重推租置

對於重推租置，何永賢指，房委會理解社會各界對是否重推租置有不同聲音，即使重推亦可能對定價、維修管理責任及如何選擇合適屋邨等安排有不同看法。她提到，房委會將於今年內展開調研，廣泛收集公屋租戶及各界持份者具體意見，包括目前是否具備條件重推租置、如重推又如何選擇屋邨、單位售價、管理及維修責任等事項。

觀塘翠屏（北）邨是市區中賣出比率最低的租置屋邨，只有71%。（資料圖片）

全港39個租置屋邨售出比率：

期數1

屋邨名稱/已出售單位百分比

長安邨 /91%

鳳德邨 /86%

恆安邨 /94%

建生邨 /90%

華貴邨 /91%

運頭塘邨/88%

期數2

屋邨名稱/已出售單位百分比

竹園北邨/89%

德田邨/81%

田景邨/88%

翠灣邨/87%

華明邨/87%

耀安邨/89%

期數3

屋邨名稱/已出售單位百分比

彩霞邨/ 87%

富亨邨/ 83%

峰華邨/ 89%

顯徑邨 /95%

太和邨 /87%

天平邨 /91%

期數4

屋邨名稱/已出售單位百分比

興田邨 / 93%

景林邨 / 86%

廣源邨 / 85%

良景邨 /79%

青衣邨 / 89%

黃大仙下一邨 /81%

期數5

屋邨名稱/已出售單位百分比

葵興邨 /88%

李鄭屋邨 / 86%

博康邨 /88%

太平邨 /96%

翠屏(北)邨 /71%

東頭二邨 / 82%

期數6A

屋邨名稱/已出售單位百分比

祥華邨 / 82%

利東邨 / 84%

寶林邨 / 87%

山景邨 /58%

期數6B

屋邨名稱/已出售單位百分比

長發邨 /76%

富善邨 /79%

朗屏邨 /83%

南昌邨 /81%

翠林邨 /86%