重推租置｜3萬單位未售 山景邨只賣一半多 市區出售率最低是它
【租置 / 公屋 / 回收單位 / 租者置其屋 / 折扣率】租者置其屋計劃（租置計劃）讓公屋住戶以特惠價格購入所住單位一圓「上車夢」，房屋局局長何永賢今日（18日）在立法會指，截至去年12月底租置計劃單位總數約為184,440個，當中已賣出155,760個單位，即約84%)，仍有約3萬個租置計劃單位未能售出。何永賢指，相關單位定價約為評定市值折減78%至83%，到底全港39個租置屋邨、哪個屋邨出售比例最高？哪個屋邨未出售的單位比例最多？一文看清。
顯徑邨最受歡迎賣出95% 翠屏(北)邨市區賣出比率最低
根據房屋局今日提供的數字，全港39個租置屋邨，目前最受歡迎的租置屋邨是沙田大圍顯徑邨，已賣出95%單位，其次是94%的馬鞍山恆安邨，賣出單位比率最低的是屯門山景邨，僅賣出58%。租置計劃共有6期，當中不乏位於市區的屋邨，當中，觀塘翠屏(北)邨是市區中賣出比率最低，只有71%。
何永賢指房委會今年內展開調研 包括目前是否具備條件重推租置
對於重推租置，何永賢指，房委會理解社會各界對是否重推租置有不同聲音，即使重推亦可能對定價、維修管理責任及如何選擇合適屋邨等安排有不同看法。她提到，房委會將於今年內展開調研，廣泛收集公屋租戶及各界持份者具體意見，包括目前是否具備條件重推租置、如重推又如何選擇屋邨、單位售價、管理及維修責任等事項。
全港39個租置屋邨售出比率：
期數1
屋邨名稱/已出售單位百分比
長安邨 /91%
鳳德邨 /86%
恆安邨 /94%
建生邨 /90%
華貴邨 /91%
運頭塘邨/88%
期數2
屋邨名稱/已出售單位百分比
竹園北邨/89%
德田邨/81%
田景邨/88%
翠灣邨/87%
華明邨/87%
耀安邨/89%
期數3
屋邨名稱/已出售單位百分比
彩霞邨/ 87%
富亨邨/ 83%
峰華邨/ 89%
顯徑邨 /95%
太和邨 /87%
天平邨 /91%
期數4
屋邨名稱/已出售單位百分比
興田邨 / 93%
景林邨 / 86%
廣源邨 / 85%
良景邨 /79%
青衣邨 / 89%
黃大仙下一邨 /81%
期數5
屋邨名稱/已出售單位百分比
葵興邨 /88%
李鄭屋邨 / 86%
博康邨 /88%
太平邨 /96%
翠屏(北)邨 /71%
東頭二邨 / 82%
期數6A
屋邨名稱/已出售單位百分比
祥華邨 / 82%
利東邨 / 84%
寶林邨 / 87%
山景邨 /58%
期數6B
屋邨名稱/已出售單位百分比
長發邨 /76%
富善邨 /79%
朗屏邨 /83%
南昌邨 /81%
翠林邨 /86%