宏福苑獨立委員會首場聽證會　陸啟康：要盡早向死者家屬交代原因

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，獨立委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康在開場陳詞稱，要還原證據並將事實披露，可能是令死者家人不安，但也是必要，讓公眾理解當時情況。委員會已指示律師團隊處理證據，包括掩蓋錄影，會以相片方式陳述，並掩蓋在場人士，希望將困擾減到最低。



《香港01》宏福苑五級火專頁

距離五級大火已三個多月，獨立委員會主席陸啟康表示，在聽證會前需要向各個相關部門索取資料，也要在合理時間內向委員會提交資料，各方提供供詞、資料後，需要審視是否需要澄清，而這三個月內，也要讓政府部門完成調查工作，也要安排審視調查起火、火勢蔓延的原因，安排公眾人士和災民若要提出意見，作出相應安排，同時也要對今日聽證會的事件作出安排。

陸啟康：很多工程現不知道何去何從 須等待調查結果

陸啟康形容，鑒於事件範圍廣、複雜性，要在三個月內開聽證會確實不容易，但要盡早向死者家人交代原因，同時香港不少樓宇樓齡不小，因為大火，很多工程不知道何去何從，要等待調查結果，故須盡早向政府提交報告。

因為調查廣和複雜性，很多人作供，調查要全面，但律師團隊發現有一些證供重複，希望有效進行。聽證會包括起火原因、火勢蔓延原因、責任問題；第二個範疇是所有大型維修工程有無涉及圍標。

委員會已指示以掩蓋錄影處理及相片方式陳述證據 減低對家屬困擾

陸官又提到要還原證據並將事實披露，可能是令死者家人不安，但也是必要，讓公眾理解當時情況。委員會已指示律師團隊處理證據，包括掩蓋錄影，會以相片方式陳述，希望將困擾減到最低。

2026年2月21日的宏福苑。（資料圖片/夏家朗攝）

獨立委員會主席陸啟康。（資料圖片／羅國輝攝）

圖輯：2026年2月21日的宏福苑

