中國移動香港旗下「全球通優越會」夥Art Basel創科藝術頂級生態

踏入2026年3月，香港再次迎來全球矚目的文化盛事。中國移動香港宣布，旗下尊尚服務品牌「全球通優越會」（GoTone Privilege Club）正式成為巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）的合作夥伴。此次跨界合作不只是科技與藝術的深度碰撞，更標誌「全球通優越會」於2026年第一季迎來品牌全面煥新，以全新的國際格局、嶄新的生活主張，為會員開啟通往世界級文化與生活方式的新大門。



科技賦能藝術 呈獻「Zero 10」展區突破地域界限

Art Basel是全球最具影響力的藝術展會之一，匯聚了世界頂尖的畫廊、藝術家與收藏家。在當代藝術的發展趨勢中，科技與藝術的結合已成為不可或缺的一環。作為聚焦數碼時代藝術的重要策展項目，「Zero 10」展區由「全球通優越會」隆重呈獻。

該項目聚焦數碼時代藝術的創新表達，探索科技與藝術融合的無限可能。透過中國移動香港領先的數碼與通訊科技優勢，「全球通優越會」助力藝術突破傳統展示形式的限制，增強互動性與可及性，讓藝術能真正連結人群，並觸達全球多元社群，進一步詮釋了「以科技啟迪文化、以文化滋養生活」的核心理念。

品牌定位新高度 啟境頂級生活 臻享非凡專屬

「全球通優越會」的全面升級，象徵着品牌從單一的通訊服務，躍升為一個結合科技、生活與文化的尊貴會員權益體驗平台。作為中國移動香港旗下的尊尚服務品牌，全球通優越會致力以卓越網絡、專屬權益與先進AI科技，引領用戶迎接數碼新時代。

品牌此次煥新，展現出強大的國際化視野與高端市場的領導地位。透過參與國際藝術盛事，不但彰顯了品牌積極連結國際文化舞台的格局，更體現了為會員提供兼具品味與國際格局卓越體驗的承諾。

締造尊貴生態圈 從藝術通行證到環球極致保障

「全球通優越會」深明會員對品質生活的追求，因此精心塑造了一個層層遞進的權益生態圈，將會員體驗延伸至生活的每一個細節：

• 極致的網絡體驗：專屬於鑽石咭會員的「網絡頭等艙」服務，為會員開啟全球暢連特權，重塑漫遊定義。以頂級網絡資源全程護航，保障鑽石咭會員無論身處本地、内地或全球各地漫遊時，都能告別延遲與卡頓，盡享網絡暢通無阻！

• 稀缺活動參與權：鑽石咭會員可優先參與市場上一票難求的頂級文化及娛樂盛事，當中包括巴塞爾藝術展香港展會 VIP 通行體驗、巨星演唱會及大型體育賽事等尊貴體驗。這讓會員能近距離接觸國際級藝術盛會，彰顯獨特身份與非凡品味。

• 從容優雅的出行享受：透過私人助理服務，鑽石咭會員可一鍵預訂全球米芝蓮餐廳、人氣住宿。同時，鑽石咭會員亦可免費獲贈Priority Pass機場貴賓室使用權，涵蓋全球超過100個國家的超過1,800間機場貴賓室，包括香港國際機場Kyra Lounge及Intervals Sky Bar & Restaurant；以及尊享馬場貴賓廂房服務。

• 全球通逐馬計劃：為熱愛運動的鑽石咭會員預留賽事參賽名額及訓練機會，當中包括世界田聯（WA）認可之金級道路賽的渣打香港馬拉松，以及其他知名內地馬拉松賽事。

• 旗艦科技與環球保障：鑽石咭會員不但擁有極度稀缺的年度旗艦手機型號之最優先購買權，更尊享「環球緊急補換咭保障」。即使漫遊時遺失SIM咭，專屬客戶經理也能安排將新咭速遞到海外，例如送遞至亞洲主要城市僅需約1至2個工作天。

階梯式晉級機制 陪伴用戶成長的長期承諾

這種極致的尊享體驗，是建基於品牌對會員長期價值的重視。「全球通優越會」設有清晰的晉級機制：新上台、升級服務計劃、現有客戶每年達到指定消費金額及使用年期要求，即可獲邀成為鑽石咭、白金咭或金咭會員。隨着會員網齡增長及消費提升，會員亦可逐步解鎖更多尊貴權益與專屬體驗，讓高端生活方式隨著人生階段不斷延展。

未來，中國移動香港將持續透過「全球通優越會」拓展與國際文化及創意平台的合作。以科技為橋樑，連結藝術與生活，品牌將進一步鞏固在高端服務市場的領先定位，與會員攜手開啟全新的尊尚生活篇章。

（資料由客戶提供）