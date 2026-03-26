【友邦獎學金】從追夢到領航︰兩位年輕人實踐使命，創造影響力

在追夢的路上，挑戰從未停止。兩位獲頒「友邦獎學金」的年輕人，憑毅力跨越困境，今天已展現出真正成長，並訂下新的人生目標。他們的故事展現了「友邦獎學金」對年輕人塑造香港未來潛力的堅定信念，印證每一個年輕人的夢想，都能為社會創造無限可能。



跨越邊界：從無自信到走向世界，邁向AI科技夢

AIA 於2020年承諾投放一億美元，每年資助100 名就讀於香港多間大學的本科學生。首屆「友邦獎學金」得獎者劉燦裕（Steve），去年從香港中文大學經濟系畢業。 九歲時從內地來港定居的他，起初對英文和廣東話一竅不通，又不敢與人溝通，性格變得內向。直至遇上社工帶他踢足球、做義工，才慢慢重拾自信。

Steve在大學時開始擔任足球教練教小朋友踢足球，用自己的故事和正能量感染其他小朋友。

藉足球走出困境的Steve，在大學時更開始擔任足球教練教小朋友踢足球，用自己的故事和正能量感染其他小朋友。「友邦獎學金」幫助他解決經濟困難，讓他有機會追尋夢想。

Steve認為，得到「友邦獎學金」並非夢想的終點，而是起點。「獎學金好像為我戴上一副神奇的眼鏡，讓我可以看到更大的世界，亦看到了自己的更多可能性。」計劃在AI領域發展的Steve亦明白到回饋社會的重要性︰「友邦獎學金給予我勇氣去dream bigger。我希望可以將我在經濟學學到的知識，結合我對科技和AI的熱情，開發可以提升工作效率同學習效能的工具，幫助有需要的人。」

Steve認為，得到「友邦獎學金」並非夢想的終點，而是起點。

人生轉捩點︰克服選擇性緘默，冀以音樂治療改變社會

正在香港城市大學就讀四年級的陳滙嘉（Celine），小時候曾是個「選擇性緘默症（Selective Mutism）」患者，雖能與家人正常交流，面對老師同學卻開不了口。幸得老師的包容、同學的接納以及言語治療師的幫助，Celine的情況得到改善。「面對限制，有人選擇認命，有人選擇共存，我就嘗試突破。」Celine將弱點化為強項，決定在大學主修電視及大眾傳播，並積極參與義工活動，建立自信和加強溝通技巧。

Celine將弱點化為強項，決定在大學主修電視及大眾傳播，並積極參與義工活動，建立自信和加強溝通技巧。

Celine自2022年起獲得「友邦獎學金」︰「這份信任真正改變了我的人生。」當年有口難言的她，如今已能在演講台上，面對群眾自信地分享自己的故事。

Celine面對群眾自信地分享自己的故事。

「友邦獎學金」旨在培育具有社會責任感的未來領袖，推動建立更可持續的社會。除了財政上的支援，獎學金亦令Celine有信心追尋屬於自己的未來，並打算在畢業後修讀音樂治療︰「有人說音樂治療不能賺錢，但AIA的支持令我明白，成功的定義不是收入，而是影響力。」Celine希望建立一個更共融的社會︰「非常感謝『友邦獎學金』，它就像給了我一把聲音，賦予我勇氣去說出自己的想法、去追求夢想、向目標前進。」

友邦使命實踐計劃 （AIA Purpose in Action）

友邦慈善基金於2025年啟動了全新「友邦使命實踐計劃」，為「友邦獎學金」得獎者及畢業生安排一系列精心策劃的活動，推動教育與健康理念及促進社區發展以貫徹其慈善宗旨。

「友邦獎學金」由友邦慈善基金與香港10間大學攜手執行，至今已惠及接近500名獎學金得獎者，並慶祝超過140名獎學金得獎者畢業。為將影響力延伸至財務支援以外的層面，友邦慈善基金於2025年啟動了「友邦使命實踐計劃」，為「友邦獎學金」得獎者及畢業生安排一系列精心策劃的活動，推動教育與健康理念及促進社區發展以貫徹其慈善宗旨。活動涵蓋社交福祉、心理健康及身體健康等範疇，並聯同合作夥伴共同推動，包括Microsoft香港及澳門（人工智能與專業發展）、牽手香港（義工社區服務）、AIA Vitality健康總部（心理健康）及托定咸熱刺足球會（身體健康）*。

計劃活動涵蓋啟發性的講座、工作坊、義工服務及培訓課程，進一步展現友邦慈善基金推動教育、健康理念及社區發展的信念。「友邦獎學金」得獎者及畢業生參與此計劃時，亦有機會與彼此及其他群組建立聯繫，促進深度交流，擴展個人及專業網絡，並在不同社群中建立長遠且有意義的關係。「友邦獎學金」將繼續秉持其使命，幫助學生獲得高等教育、擴闊視野，並鼓勵他們為香港作出貢獻。

*「牽手香港」指牽手香港有限公司。「托定咸熱刺足球會」指Tottenham Hotspur Limited。另外，「AIA Vitality健康總部」由The Entertainment Corporation Limited (TECL)營運。

（資料由客戶提供）