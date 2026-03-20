01企業金勳大獎2025圓滿舉行　聚焦新質生產力表彰融匯全球動能

《香港01》主辦的第六屆「01企業金勳大獎 2025」頒獎典禮，於今日（20日）假香港麗思卡爾頓酒店圓滿舉行。本屆盛事以「融匯全球 開拓未來動能」為核心命題，旨在表彰在當前複雜的經濟轉型期中，展現出極強營商韌性與市場敏銳度的香港領軍企業。活動特別邀請香港特別行政區政府署理商務及經濟發展局局長陳百里博士擔任主禮嘉賓，與現場逾百位政商界領袖共同見證香港商業力量的蛻變。



重量級評審團：權威背書確保公信力

為確保獎項的專業深度與社會公信力，大會邀請了多位跨領域的政商界重量級人物組成專業評審團，成員包括(排名不分先後)：

• 香港特別行政區立法會議員林偉全先生

• 香港總商會總裁楊偉添先生

• 香港恒生大學校長何順文教授

• 消費者委員會總幹事沈朝暉博士

• 香港貿易發展局商品貿易及創新總監、對外事務總監黃燕女士

橫跨六大產業：透視香港經濟轉型實力

今屆「傑出企業大獎」的獲獎名單，精準勾勒出香港市場的多元佈局與競爭力。得獎機構橫跨

金融、地產、零售、科技資訊、醫療健康及餐飲食品等核心支柱。

這份名單揭示了一個關鍵趨勢：香港企業已不滿足於穩守本地基本盤。從優化數位營運效益到拓展全球化供應鏈，獲獎企業正積極響應「融匯全球」的主題，在充滿挑戰的環境中找尋增長點，這正是香港作為國際商貿樞紐最真實的底氣。

最高殊榮「金勳大獎」：恒生銀行脫穎而出

在本屆眾多傑出企業中，最受矚目、全場最高榮譽——「金勳大獎」，最終由恒生銀行憑藉其卓越的市場表現與創新服務模式成功奪得。

立即查看得獎名單：https://tinyurl.com/2eyvzefp