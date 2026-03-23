僱員工資中位數逐一睇｜教育及公共行政最高　零售業收入低過保安

政府統計處今日（23日）發表「2025年收入及工時按年統計調查」結果，每月工資中位數升3.5%至20,500元。根據行業分類，最高的為「教育及公共行政（不包括政府）」，達3.41萬元；其次為「金融及保險行業」，而「電力及燃氣供應、污水處理、廢棄物管理及污染防治活動行業水居第三，有3.22萬元。



每月工資中位數最低的行業則為零售，僅1.5萬元，較物業管理、保安及清潔服務行業更低。另外，擁有專上教育學歷者的每月工資中位數，與高中學歷者相差巨大，差距達12,700元。



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按教育程度劃分的每月工資中位數及每小時工資中位數。（調查截圖）

高中與專上教育學歷者收入差距達$12,700

按教育程度劃分，2025年小學及以下學歷人士，每月工資中位數為15,000元，比高中學歷畢業者少3,800元。高中與專上教育學歷人士收入差異巨大，達12,700元，分別為18,800元及31,500元，兩者依次上升2.5%及0.7%。

小學及以下學歷者每月工資中位數較去年升幅最大，達4.3％，多600元。

按年齡組別劃分的每月工資中位數及每小時工資中位數。（調查截圖）

35至44歲組別人士每月工資中位數最高

調查指，在2025年，35至44歲人士為收入水平最高的組別，每月工資中位數為25,000元。收入水平最低的為15至24歲組別人士，每月工資中位數僅為15,200元，較年齡大於55歲組別人士的工資中位數低1,800元。

此外，2025女性的每小時工資中位數為75.8元，較男性低21元。調查顯示，時薪50元至少於60的僱員人數佔最多，遠超其他時薪水平。

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所有僱員按行業主類劃分的2024年及2025年每月工資中位數及每小時工資中位數。（調查結果截圖）

每月最高收入行業為行業為教育及公共行政 零售行業收入最低

根據調查結果，2025年最高收入的行業為「教育及公共行政（不包括政府）」，每月工資中位數達3.41萬元；其次是金融及保險行業，每月工資中位數有3.4萬元；「電力及燃氣供應、污水處理、廢棄物管理及污染防治活動」行業，每月工資中位數為3.22萬元，排第三位。

另外，最低收入行業依次為，零售行業，每月工資中位數僅1.5萬，物業管理、保安及清潔服務，每月工資中位數為1.55萬排第二，其次的是雜項活動，每月工資中位數1.56萬。

不過，若以每小時工資中位數來計，最低的行業則為物業管理、保安及清潔服務，時薪中位數僅為55元。

2025年每小時工資中位數最低的4個行業。（調查截圖）

▼財政預算案．保障基層勞工▼

