輔警在機場安檢被搜出彈簧刀　稱是亡父所送禮物　准守行為1年

男輔警在機場接受安檢時，涉被搜出一把長約12.5厘米的彈簧刀，被控1項管有違禁武器罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院再訊，控方撤銷控罪，輔警承認當日有帶刀，並稱該是亡父所送禮物，不知道屬違禁，控方准他以簽保守行為方式結案。主任裁判官蘇文隆准被告自簽1000港元及守行為12個月，期間不得干犯與非法武器相關的刑事案件。



被告趙永耀（54歲，正職港鐵顧客服務及收益保護主管）被控於2019年某日至2025年11月8日期間在香港，管有違禁武器，即一把彈簧刀。

被告趙永耀辯稱不知道該刀屬違禁武器。(資料圖片/陳蓉攝)

被告稱為記念父親而把刀帶在身

蘇官指被告在機場出境時被搜出涉案彈簧刀，他辯稱該刀是其亡父送給他的，為記念亡父而帶在身，不知道該刀屬違禁武器。因被告同意案情，控方撤回控罪，蘇官遂准被告以自簽1000元及守行為12個月，期間不得干犯與非法武器相關的刑事案件。

案件編號：WKCC 736/2026