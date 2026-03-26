鴻蒙學堂登陸香港　港澳品牌撐無縫數碼生態

超過30間港澳企業代表，於3月19至20日在香港科學園「金蛋」，出席並參與華為首度在港舉辦的「鴻蒙生態學堂・創新實戰營」。一眾企業代表在一連兩天密集式培訓中，學習鴻蒙作業系統（HarmonyOS）應用程式的開發及維護技術，並與華為技術專家進行交流，成功考取認證，反映鴻蒙生態系統正迅速拓展至兩地的餐飲、零售、公共服務及教育等領域。



加速大灣區數碼經濟融合

活動期間，多個港澳品牌包括OpenRice開飯喇、周大福、hkbus.app，以及澳門錢包MPay、澳覓、澳門巴士報站等在地應用程式，均宣佈完成鴻蒙版本的上架或升級工程，反映港澳企業認同鴻蒙生態的商業價值，同時凸顯粵港澳大灣區的數碼經濟正加速融合。

要在頻繁的跨境交流中把握商機，企業需要更有效率的數碼化服務，鴻蒙App及其「元服務」幫助企業大幅縮短開發時間，快速吸納新客。例如Keeta和環島中港通等品牌，採用了元服務的「免安裝、即開即用」應用介面，降低市民在跨境出行及外賣點餐時的操作門檻，帶來更流暢的用戶體驗。

鴻蒙系統在交通及公共服務的跨裝置操作上具顯著優勢，以hkbus.app應用程式為例，系統在手機與智能手表等智能系統上跨裝置作業，減少用戶的操作步驟，從而提升用戶對品牌或服務提供者的忠誠度，讓企業更容易掌控投資報酬率（ROI）。相關技術近年亦由香港延伸至澳門市場，為當地企業創造優勢，推動大灣區跨區域數碼商業生態圈的成長。

推動本地化人才培訓 助港企減低研發成本

活動上，華為資深工程師為港澳企業的開發者作指導，讓他們掌握由應用程式開發到上架的完整流程方法及步驟。而職業訓練局（VTC）亦已正式成為香港首個鴻蒙生態的培訓型認證服務商，並由旗下香港資訊科技學院（HKIIT）負責在本地推行長遠的培訓工作。這項合作不止紓緩本地企業對數碼化人才短缺的憂慮，在VTC的培訓和支援下，企業也能建立標準化的技術團隊，確保投入研發的資源能帶來更高的營運效益。

深耕教育與公共服務 創造智慧城市基石

早前鴻蒙系統與八達通等本地主要支付工具展開全面合作，服務板塊進一步擴展至公共交通、流動支付及公共服務等民生範疇。鴻蒙又積極進入教育領域，除了與VTC的合作，品牌的人才培訓網絡即將延伸至香港八大院校，其中香港大學正積極開發鴻蒙版應用程式，為師生提供更智慧便捷的校園服務。透過在學校、業界及研發機構之間建立合作橋樑，為港澳地區建立更豐厚的數碼科技人才儲備。

鴻蒙生態正逐步由校園及民生層面，擴展至港澳地區的商業市場。隨著大灣區的跨境交流日益頻繁，預期將有更多本地企業引入相關技術，讓鴻蒙成為推動區內數碼轉型的關鍵力量。

（資料由客戶提供）