康業「PEACEBOX祝福大行動」邁向13載　愛心禮盒關懷基層

康業服務有限公司（康業）一直堅持母公司新鴻基地產「以心建家」的理念，積極履行企業社會責任，關注員工、顧客、合作夥伴及社會大眾，支持各類社區團體與慈善機構，竭誠為社區作出貢獻。今年康業再度聯同多家機構共同合辦「PEACEBOX祝福大行動」，透過捐贈物資，為本港基層家庭、長者及弱勢社群送上充滿愛心與祝福的PEACEBOX禮物盒。



「PEACEBOX祝福大行動」自2014年起由商界、教會、慈善機構及社福團體聯合舉辦，至今已連續舉辦了13年。康業每年透過我們的社區平台網絡，集合康業業戶、中小學校、大專院校、私營企業、教會及慈善團體的力量，過去累計共收集超過12萬禮盒，當中包括日用品、乾糧、玩具、文具及溫暖心意卡等，並且將收集到的禮物盒轉贈予基層家庭、長者及弱勢社群，惠及數以萬計的受助者，向有需要的人士表達關懷。

康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「在這個艱難的時刻，基層社群更需要社會各界的關懷與支持。康業深切了解與社區連結的重要性，秉承『服務社群、回饋社會』的企業理念，我們一向熱心參與各類社區慈善活動，致力向弱勢社群伸出援手，與各界攜手建立一個美好、和諧的社會。希望透過今次活動，鼓勵更多市民參與，一同以愛心禮盒向社區傳遞祝福與關懷。」

今年的活動啟動禮於耀中國際學校舉行，由康業服務有限公司、馬鞍峰香港教會、教會關懷貧窮網絡、香港福音盛會、基督教女青年會及基督教香港信義會社會服務部合辦。活動主題為「接通盼望 讓愛流動」，並且邀請了約200位青少年參與當天的球類比賽、攤位遊戲及啟動儀式。

透過「PEACEBOX祝福大行動」，各合作機構以實際行動將祝福轉化為具體的禮盒，送達每一個受惠家庭，不僅為家庭帶來物質上的支持，更讓每一位成員都感受愛與關懷。其中一家受惠家庭表示：「衷心感謝各善長的捐贈，收到的禮物盒很實用，更有義工上門探訪，以及邀請我們參加教會的崇拜活動，令我們一家都感受到人間有情，互助關懷的這份恩典。」

另一位參與活動的青少年亦指：「能夠參與籌備與派送PEACEBOX，讓我體會到團隊合作和關懷他人的重要性。看到每位小朋友收到禮盒時露出的笑容，我感到非常感動，希望未來能繼續參與更多富有意義的社區活動，將愛和祝福傳遍全城。」

康業服務有限公司（康業）為新鴻基地產發展有限公司（新地）全資附屬機構，成立於1967年，是香港最具規模的物業及設施管理公司之一。目前所管理逾1,700幢物業，包括住宅、酒店及服務式住宅、購物商場、商業樓宇、工貿大廈、康樂設施、政府及院校設施等，構成全港最具規模的社區，深受各界信賴。康業一直秉持新地「以心建家」的管理哲學及「以心待客」的理念，以優質服務質素、創新智能科技及環保節能管理，致力為客戶提供更美好的居所、創造更優質的生活品味、共建更和諧的社區。展望未來，康業將繼續積極與各界夥伴緊密合作，參與更多社區項目，同時加強與社區互動，鼓勵業戶、租戶及市民為弱勢群體捐贈禮物，以實際行動支持社區需要，為創建更健康美好的社區貢獻力量。

欲了解更多活動詳情，歡迎瀏覽PEACEBOX網站：https://www.peaceboxhk.org/

(資料及相片由客戶提供)