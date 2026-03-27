青少年科創大賽近5000人參加再創新高　獲獎代表將出戰全國賽事

由香港資優教育學苑委託、香港新一代文化協會主辦，並獲中國銀行（香港）有限公司全力支持的「第28屆香港青少年科技創新大賽」於上周日（3月22日）舉行頒獎典禮。今屆大賽規模空前，吸引了289間學校、近5,000名師生參與，共頒發230個獎項。活動不僅展示了香港青少年的卓越創科實力，更為香港建設國際創科中心注入了強大動能。



首設「中銀香港少年科學家獎」首屆得獎者矢志專注癌症科研

今年大賽首度設立「中銀香港少年科學家獎」，旨在嘉許具較強科研能力和創新精神、具發展潛力的得獎者。首屆獎項由來自德瑞國際學校的周子涵同學奪得，並同時榮獲高中組生物及健康一等獎。她的得獎項目為針對大腸癌治療的研究： “Evaluation of PROTAC drugs for EGFR Degradation”。

「中銀香港少年科學家獎」得主周子涵同學的得獎項目為針對大腸癌治療的研究：”Evaluation of PROTAC drugs for EGFR Degradation”。

周同學表示自己利用暑假期間每天朝九晚六在實驗室鑽研，如今獲得專家的肯定，讓她感到所有的付出都充滿價值。受家人曾患癌症的經歷啟發，她立志投身癌症治療研究。對於獲得港幣10,000元的獎金，她表示：「我不會把它單純看作獎金，而是我的第一筆科研基金。」她計劃將這筆資金用於下一步的研究，包括對正常細胞進行毒理測試、購買實驗試劑，以及訂閱專業的科學期刊和參加生物科技會議，以確保自己緊貼科學界的最前沿發展。她期望未來能將這些實驗室的發現，轉化為真正能治癒病人的藥物。

見證大賽28年蛻變 引領STEAM教育邁向新里程

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士在分享中回顧了大賽的悠久歷史。蘇博士指出，大賽自1997年創辦以來，一直被譽為「香港STEAM競賽的奧斯卡」及「星之子／星之女的發源地」。相比往年，今屆大賽的作品質素再創歷史新高，尤其在創新思維與AI的運用上取得了重大突破，作品既緊貼AI熱潮，又與日常生活息息相關。

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士分享今屆大賽的作品質素再創歷史新高，尤其在創新思維與AI的運用上取得了重大突破。

蘇博士特別感謝中銀香港的慷慨贊助，為大賽提供超過港幣23萬元獎金，大大提升了比賽的吸引力與影響力。展望未來，他期望特區政府與學校能持續投放資源，推動STEAM教育邁向普及化、趣味化、精英化、盛事化。協會亦將緊貼時代脈搏，舉辦如「全國青少年人工智能大賽」香港區選拔賽等活動，帶領香港學生與AI時代同行。

全方位培育創科人才 讚賞學生具探究精神

中銀香港個金風險及綜合管理部總經理廖偉倫致辭時強調，創新科技是推動香港未來發展的重要引擎，而人才培育更是重中之重。他指出，配合國家「十五五」規劃，中銀香港一直致力打造完整的香港創科人才培育鏈，涵蓋中小學、大學至頂尖科學家層面。

中銀香港個金風險及綜合管理部總經理廖偉倫先生讚賞學生具探究精神。

對於今屆參賽學生的表現，廖偉倫先生給予高度評價。他表示，在參觀學生作品時，充分感受到本地學生的探究精神與能力，每一個小發明都極具可塑性，能將實驗室的創意轉化為改進社會的動力。他勉勵同學保持好奇心與創造力，在科研路上精益求精，未來以香港所長服務國家所需。

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士陪同主禮嘉賓參觀一等獎學生作品展。

AI融合成亮點 評審更重視原創性

大賽評審委員會主席翁建霖教授在總結時表示，今屆作品水平為歷屆之冠，大量作品與AI技術結合，走在時代前沿。許多研究針對安老科技、環境保護等現實社會問題，體現了學生的社會責任感。翁教授同時指出，隨着AI的廣泛應用，評審團隊在辨別作品原創性時面臨新挑戰，需要進行更嚴謹的分析與研判。翁教授十分欣賞香港學生具備與AI時代同行的數字素養，達致全人教育的目標。

大賽評審委員會主席翁建霖教授表示，今屆作品水平為歷屆之冠，大量作品與AI技術結合，走在時代前沿。

「香港青少年科技創新大賽」作為全港規模最大、最具代表性的STEAM 大賽，當中的優秀項目，將獲推薦組成「香港特別行政區代表隊」，參加「全國青少年科技創新大賽」及「第21屆宋慶齡少年兒童發明獎」，在國家的舞台上說好香港青少年的創科故事。

（資料由客戶提供）