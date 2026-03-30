中國移動香港全新5G亞太計劃 免換咭暢遊中港、亞太29個熱門地

香港人的「報復式旅遊」熱潮從未減退。每逢假期，機場或各大口岸總是人頭湧湧。不過每次外遊前，大家總要面臨一些煩惱：到底買哪款旅遊 SIM 卡網速較好？到埗後若網絡設定失效又該如何處理？針對港人外遊痛點，中國移動香港（CMHK）近日全新推出「5G一咭亞太服務計劃」，用戶只需繳付一個月費，即可「一咭走天涯」，無縫暢遊中港及亞太區 29 個熱門地點，徹底解決換咭與斷網的煩惱。



港人外遊頻繁，每次換SIM咭有幾煩？

凡有外遊經驗，必定體會過在狹窄的機艙座位上，用萬字夾或耳環扣針小心翼翼地戳開手機咭槽，深怕那張微細的 SIM 咭掉落縫隙的恐懼。即使順利換咭，又要擔心遺失原本的香港SIM咭，導致回港後無法即時報平安或處理公務。

「5G一咭亞太服務計劃」其中一項最大賣點正是「免換咭到埗即用」。最優惠的月費低至港幣 $269，已涵蓋 50GB 的「中港兩地通用數據」，同時額外附送每月 10GB 的「亞太數據」。

中國移動香港（CMHK）近日全新推出「5G一咭亞太服務計劃」，只需繳付一個月費，即可「一咭走天涯」，無縫暢遊中港及亞太區 29 個熱門地點，最優惠的月費低至港幣 $269。

另一大賣點是這張咭直接涵蓋了 29 個亞太熱門國家或地區*，當中包括港人最愛的日本、韓國、台灣、泰國，以至星馬、越南、澳洲及紐西蘭等。到埗後，用戶無需作任何繁瑣設定，手機便能自動連接當地網絡，免卻了買咭、換咭、登記等繁瑣步驟，真正做到「落地即用」，無縫銜接社交媒體打卡或處理公務。

為何「中港數據」與「亞太數據」要分開計算？

過往不少用戶選購包含漫遊數據的月費計劃時，可能會選擇了將本地與外遊數據混合計算的計劃，有機會在香港日常生活中不知不覺耗盡了數據限額，到真正出發旅行時，才驚覺數據所剩無幾，最終只能無奈「捱貴Plan」加購額外數據。

值得留意的是，「5G一咭亞太服務計劃」採用了「中港數據」與「亞太數據」分開計算的機制，在設計上明顯更體貼客戶的實際需要。以上述月費為港幣 $269 的計劃為例，無論用戶將 50GB「中港數據」用得多麼徹底，也完全不會扣減旅遊專用的 10GB「亞太數據」，讓用戶在中港兩地無需刻意「慳住用」，徹底消除了去旅行時的「數據焦慮症」。

情侶、夫妻去旅行 如何上網「最抵玩」？

對於精打細算的情侶、夫妻來說，「5G一咭亞太服務計劃」其實有一個隱藏的「慳錢大法」。如果用戶覺得月費 $269 的 50GB 數據不足以應付需求，可以選擇升級至 100GB 的套餐（月費$399），只需每月額外加$80，即可申請一張包含數據及話音的「副咭」。

情侶、夫妻去旅行，可選擇升級至 100GB 套餐（月費$399），只需每月額外加$80，即可申請一張包含數據及話音的「副咭」，每人每月低至約 $239.5。

以 100GB 計劃為例，總月費為 $479（$399 + $80）。若由兩人攤分，即每人每月低至約 $239.5，便能共同享有 100GB「中港數據」及 20GB「亞太數據」，無論是應付日常在中港兩地的龐大數據需求，還是兩人同行暢遊亞太，數據都顯得綽綽有餘，性價比極高。

對於視旅遊為生活必需品的香港人而言，選擇一個能靈活兼顧多地通訊需求、且收費透明的服務計劃，絕對是提升旅遊體驗的第一步。

（資料及相片由客戶提供）

*29個亞太熱門國家／地區名單：澳門, 日本 , 韓國, 台灣, 泰國, 新加坡, 馬來西亞, 越南, 巴林 ,孟加拉 ,柬埔寨 ,關島 ,印度 ,印尼 ,以色列,寮國 , 蒙古 ,巴基斯坦 ,菲律賓 ,卡塔爾 ,羅塔島 ,塞班島 ,沙烏地阿拉伯 ,斯里蘭卡 ,天寧島 ,土耳其 ,阿聯酋 ,澳洲 ,紐西蘭