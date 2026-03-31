發揚港隊精神！「小劍神」培訓計劃第二擊 等你亮劍

隨著香港劍擊近年屢創佳績，劍擊運動狂熱席捲全城，掀起小朋友投身體育、追夢未來的新風氣。由周大福人壽首度冠名贊助、飛越啟德主辦的「小劍神」培訓計劃，第四階段選拔賽剛於今年2月圓滿結束，深受各界好評，並選出20位表現優秀的小劍神，參與為期一年半的進階培訓。



為了延續這股劍擊熱潮，新一屆計劃現正式啟動！作為全港最大規模的劍擊選拔賽，去年計劃推出後反應熱烈，報名人數超額8倍，今屆計劃將提高選拔賽名額至1,000位，致力推動劍擊運動普及化及精英化，透過專業培訓激發學員潛能，引領下一代投入健康生活。新一期計劃將由 3 月 26 日至 4 月 7 日接受報名。如果你的子女都想在劍擊道路上發光發亮，就要把握這個成為「小劍神」的黃金機會 ！

由淺入深系統化訓練 銜接專業運動員體系

「小劍神」培訓計劃設計相當嚴謹，特別邀請由前香港劍擊隊奧運代表、香港佩劍「一哥」林衍聰擔任總教練。他將帶領專業教練團隊，為學員提供為期接近兩年的佩劍系統化訓練。計劃分為多個階段，確保小朋友能循序漸進地掌握各項技術。

在首階段遴選中脫穎而出的學員，會接受第二及第三階段的基礎與進階培訓，學員更有機會與不同國家及地區的劍手交流切磋，從中鍛鍊出不輕言放棄的運動員精神。

表現出色的學員將獲邀參加第四階段的「小劍神」盃實戰比賽。表現優異的尖子，除了可進入為期一年半的精英培訓外，更有機會進一步銜接香港精英運動員培訓，為未來的職業運動員之路打好基礎。

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑先生表示：「周大福人壽扎根香港四十周年，致力開創保險新價值。周大福人壽冠名贊助『小劍神』培訓計劃，正是我們推動香港體壇長遠發展、培育本地年輕運動員的重要一步，開創體藝新價值。」

啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成先生也表示：「飛越啟德『小劍神』計劃旨在支持香港劍擊運動的長遠發展，期望各位小劍神珍惜這份難得的機會，持之以恆，繼續鍛鍊，在劍擊的道路上綻放光芒。」

逆轉勝的勇氣 練就堅毅小劍神

在「小劍神」盃中勇奪亞軍的學員胡正溢（Jacob），坦言佩劍節奏明快、講求攻防兼備，非常適合自己進取的性格。雖然訓練過程中曾因調整步法與出劍角度感到疲累，甚至為了練習而犧牲休息和玩樂的時間，但在總教練林衍聰的鼓勵下，他領悟到「努力不一定會成功，不努力就一定會失敗」的道理，從而建立起面對挑戰的自信心。

總教練林衍聰（左）勉勵學員Jacob（右）勇於挑戰自我，亮劍追夢。

談及參與計劃的初衷，Jacob的家長表示，計劃能提供寶貴的比賽與交流機會，讓Jacob在專業的訓練環境中提升劍擊技術。經過教練團隊的教導與自身不斷的調整，Jacob在「小劍神」盃四強賽中展現出強大的心理素質，即使面對強勁對手亦毫不退縮。家長憶述，Jacob曾在被對手大幅拋離6分的劣勢下，憑藉驚人的決心，在落後之際連追7分，最終逆轉勝出、登上頒獎台。 看到這份永不言敗的堅定意志，家長既感動又欣慰。

將挑戰化為成長動力 為港隊發掘未來人才

佩劍項目對「進攻權」的理解與實踐有一定要求，同時需兼顧步法、戰術及動作等多方面的平衡。作為計劃總教練，林衍聰對上屆學員的表現感到非常滿意。他認為劍擊結合智慧與體能的挑戰，能激發學員的體育精神，並在培訓過程中轉化為成長的動力。

林衍聰分享︰「學員們經過半年訓練並前往澳門參加人生首場比賽後，態度出現了明顯改變，回港後更加投入且更有目標。」這份拼搏精神更在隨後的「小劍神」盃中顯露無遺，證明只要給予機會嘗試，小朋友也能展現出無限潛能。

林衍聰認為「小劍神」培訓計劃不僅推動了體育普及化，打破了以往無形的屏障，讓不同階層的小朋友都有機會接觸到劍擊運動。透過大規模的選拔機制，計劃能從起點開始發掘具潛質的學員，提供晉升的機會，為香港劍擊隊培育新一代人才，邁向精英化發展。

新一屆已經開始招募，林衍聰期望找到對劍擊充滿熱誠、願意全力以赴的學員，因為內在的熱誠才是進步的最大動力。同時亦勉勵家長應放手讓子女嘗試不同的運動項目，從中學習面對挑戰的人生技能。

4月首輪遴選 無需經驗亦可參與

如果你的子女對劍擊感興趣，切勿錯過首階段的遴選機會。是次招募強調發掘潛能，無需任何劍擊經驗，歡迎6-11歲的小朋友參加。首階段遴選將於2026年4月26日（星期日）在啟德體藝館競技場舉行。當日將進行全日互動測試，項目涵蓋基礎體能、協調能力及反應評估。

報名流程

步驟一︰登記成為會員

年滿 6–11 歲學童的監護人須先登記成為「周大福人壽．生活圈」會員。

https://tinyurl.com/5cp454ku

步驟二︰進入活動頁面

登入後，於主頁點選 「小劍神」培訓計劃 2026。

步驟三︰提交報名

按指示填寫資料，完成報名。

截止報名日期：2026年4月7日（星期二）

開創生活新價值 投入「周大福人壽．生活圈」

為了讓大眾開創生活新價值，「周大福人壽．生活圈」會員計劃致力為會員帶來非凡的生活體驗。透過實踐「多元體驗」、「生活禮遇」及「會籍聯乘」三大目標，會員可以優先參與各類精彩活動，其中包括「小劍神」培訓計劃。

(資料及相片由客戶提供)