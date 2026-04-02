順豐擲1500萬設五年助學金　助基層跨數碼鴻溝育科技人才

香港正全力邁向「智慧城市」，人工智能（AI）及數碼轉型席捲各行各業。然而，當社會熱議AI如何改變未來時，一批基層學生卻因經濟限制，被擋在科技教育的大門之外，加上生活成本持續高企，面對教育開支壓力越來越沉重。在這背景下，順豐香港宣布推出為期五年的「順豐香港助學金計劃」，捐贈港幣1,500萬元，聯同東華三院、保良局及九龍樂善堂三大善團，為旗下近141間學校的學生提供支援。計劃不僅提供現金資助，更結合企業專長，為學生搭建接觸創新科技的橋樑。



順豐香港宣布推出為期五年的「順豐香港助學金計劃」，捐贈港幣1,500萬元，聯同東華三院、保良局及九龍樂善堂三大善團，為旗下近141間學校的學生提供支援。

打破傳統評審框架 嘉許全人發展

順豐香港助學金打破傳統「只獎成績」的框架，評審標準聚焦三大範疇，並預留特定名額予基層及經濟有困難的學生優先：

1. 學業進步與多元潛能：嘉許在STEAM、創意藝術、非主流體藝方面有突出表現的學生

2. 特殊學習需要（SEN）支援：特別設立名額，嘉許克服學習障礙、展現堅毅精神的學生

3. 社區貢獻：表揚積極服務社會、具備領袖素質的學生

每人最多可獲10,000元助學金，並安排在每年7月暑假前頒發，讓家庭及早規劃開學開支，減輕經濟負擔。

現金支援減輕負擔 主題活動開拓視野

順豐香港助學金計劃採用「雙軌並行」模式，全方位支援基層學生：現金資助方面，將視乎家庭經濟狀況，發放10,000或5,000元助學金直接減輕家庭的開學開支負擔。而在主題活動方面，今年將以AI科技物流為主題，學生將獲安排參觀順豐自動化分揀中心，認識自動化調度系統如何優化配送路線；探索位於深圳的豐翼低空智慧物流運營中心，了解順豐載貨無人機載貨的技術。

學生更有機會參與「行政人員工作的一天」計劃，透過實習體驗，開拓視野，啟發職涯規劃。另外更包括︰「鄉郊探索」大使訓練，帶學生走進新界鄉郊，認識本地耕種及飼養特色，學習如何透過推廣方法，協助農戶將優質食材介紹給更多人認識，從小培養對本地農業的關注與支持；亦會舉辦創新教育工作坊以及國情教育活動等。

學生獲安排參觀位於深圳的豐翼低空智慧物流運營中心，了解順豐載貨無人機載貨的技術。

順豐香港公共事務及傳訊部負責人廖家欣女士表示：「我們將聯同善團舉辦主題活動，包括環保回收活動及『鄉郊探索』大使訓練，帶領學生走進社區及認識本地農業，結合公司的物流網絡與社區資源，提升學生對社區的歸屬感，並培養可持續發展的意識。」

順豐速運港澳地區負責人岑子良先生期望透過助學金及主題活動，讓學生了解行業的多元發展前景；同時為基層家庭減輕負擔，實踐企業在教育方面的社會責任。

順豐速運港澳地區負責人岑子良先生表示：「順豐一直重視人才培育，而我們的業務已由傳統快遞邁向多元化業務，涵蓋行李寄送、醫藥配送、展覽物流，以至SF Media廣告平台，提供一站式『物流解決方案加線上推廣』的綜合服務。我們積極應用AI及推進無人機載貨等技術，這一切都需要不同界別的人才。期望透過助學金及主題活動，讓學生了解行業的多元發展前景；同時為基層家庭減輕負擔，實踐企業在教育方面的社會責任。」

以行動兌現承諾 善款精準到位

順豐香港不僅重視捐贈，更著重承諾的兌現。去年大埔宏福苑事故發生後，順豐第一時間啟動緊急機制，並在一星期內迅速與東華三院落實2,500萬元*的捐款安排，善款隨即按承諾方向，經由東華三院的嚴謹機制發放，體現順豐對每一個承諾的負責態度，以實際行動履行企業責任。

順豐為大埔宏福苑事故捐贈2000萬。

順豐的子公司KLN為大埔宏福苑事故捐贈500萬。

是次合作的東華三院、保良局及九龍樂善堂，均為香港主要慈善團體，擁有嚴謹的善款管理及監控機制，確保每筆資源精準送到最有需要的學生手中。助學金計劃將由三大善團根據轄下學校學生的實際需要推薦人選，經過評審程序後發放，確保善款用得其所、有責任、可追溯。

順豐香港期望，透過是次助學金資助與主題活動雙軌並行，協助基層學生跨越數碼鴻溝，同時減輕家庭教育開支壓力。順豐香港將繼續秉持企業社會責任，在教育領域深耕，為香港培育更多未來創科及物流人才。

五大活動範疇 連結企業專長與社區資源

除了現金資助，順豐香港更與三大善團合作，推出一系列主題活動，將企業資源轉化為學生的學習機會：

活動類別 內容 1. 科技物流職場體驗 參觀自動化分揀中心、自動化調度系統、無人機基地；參與「行政人員工作的一天」計劃，提供實習機會 2. 「鄉郊探索」大使訓練 走進新界鄉郊，認識本地耕種及飼養特色，學習推廣優質食材，培養對本地農業的關注 3. 創新教育工作坊 結合STEAM教育與物流科技，舉辦AI培訓工作坊 4. 國情教育活動 認識國家發展與香港角色，配合《青年發展藍圖》方向 5. 環保回收活動 透過環保活動提高學生對可持續發展的意識

三大善團新任主席感言

「順豐香港助學金計劃」 合作夥伴 東華三院、保良局、九龍樂善堂 總捐贈額 港幣1,500萬元 受惠人數 約2,500名學生 助學金金額 每人港幣5,000 或 10,000（視乎家庭經濟狀況） 涵蓋學校 三間善團轄下合共141間中學、小學、幼稚園及特殊學校 頒發時間 每年7月暑假前

*順豐捐贈2000萬元及其子公司KLN捐贈500萬元

（資料及相片由客戶提供）