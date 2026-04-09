擴大旅遊零售業務版圖　中免國際助中國品牌拓展海外市場

中國品牌在國際市場的影響力持續提升，根據益普索發布的《2025中國品牌全球信任指數（GTI）》顯示，2025年中國品牌的全球淨信任度達 32%，按年上升 12%，反映「國潮出海」已成中國企業拓展全球業務的重要趨勢。作為中國旅遊集團中免股份有限公司的海外業務平台，中免國際近年正積極推動「國潮出海」的相關戰略，利用旗下免稅零售網絡及海外資源，為中國品牌進入全球旅遊零售市場尋找機遇，建立渠道。



建構大灣區旅遊零售核心樞紐

香港與澳門一直是中免國際拓展海外業務的重點市場，亦是連接中國品牌與國際旅客的關鍵橋樑。中免國際在港澳地區設立多個旅遊零售網點，在大灣區進行策略性佈局。這些零售網絡除了為來自世界各地的旅客提供多元化的購物體驗外，亦成為中國品牌展示產品及形象的重要平台。

全方位支援品牌 搶佔市場先機

為協助中國品牌開拓海外市場，中免國際持續擴大合作網絡，涵蓋美妝護膚、潮玩文創、運動服裝及科技產品等領域。透過中免體系的海外零售點及銷售網絡引入相關產品，有助提升中國品牌在海外旅遊零售渠道的曝光度；部分品牌更藉此首次進入國際旅遊零售市場，逐步建立海外知名度 。中免國際不僅提供銷售平台，更為企業提供入標、營運及市場推廣等「一站式出海」專業支援，協助品牌鞏固海外發展基礎。

實體店及創意零售拓展國際觸角

中免國際曾協助如安踏等中國品牌於海外開設實體店，加快其進軍國際市場的步伐。此外，中免國際亦在柬埔寨及斯里蘭卡等地探索有稅零售業務，進一步擴展品牌布局，推動中國企業在全球零售市場建立影響力。在文創領域，中免國際推出自家文創品牌「福記點心」，將香港獨有的飲茶文化元素融入毛公仔掛飾等產品。這些充滿特色的創意產品於港澳機場分店、柬埔寨以及郵輪免稅店等渠道發售，將中國文化產品通過創意零售的力量推向國際旅客市場。

策略收購DFS資產 強化平台競爭力

為提升全球競爭力及建立高端旅遊零售的新標準，中免國際早前收購了國際知名旅遊零售品牌 DFS 在港澳地區的分店，以及其大中華區的品牌與會員資產。中免國際母公司中國中免與 DFS 母公司 LVMH 達成股權認購及策略合作模式，雙方將在產品銷售、實體網絡、品牌推廣、旅遊服務及顧客體驗等多方面展開協作。中免國際期望透過與DFS的合作，能進一步提升整體營運及客戶體驗，鞏固其在全球旅遊零售市場的競爭力。

(資料及相片由客戶提供)