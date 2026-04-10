率200名港澳青年走進荊楚　胡汶軒：重塑價值觀念，感悟家國與共

4月2日至6日，由鄂港青年交流促進會、明匯智庫、香港菁英會、「共創明『Teen』計劃」、香港島青年聯會及胡汶軒議員辦事處聯合舉辦，並獲香港特區政府民政及青年事務局、青年發展委員會資助的「百萬青年看祖國・鄂港青年交流團」，聯同香港菁英會籌組的「百萬青年看祖國・探秘荊楚文化交流團」，合共組織200名港澳青年走進湖北武漢、十堰兩地開展深度交流。



（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

是次交流以長征精神傳承、荊楚文化探源、科技創新體驗為三大核心主題，港澳青年透過實地參訪與互動體驗，親身感受國家發展成就，進一步加深對祖國的認識與民族認同。香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡出席鄂港青年交流團出發儀式，並向在場青年寄語勉勵。

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2026年適逢長征勝利90周年，交流團走進長征國家文化公園（鄖西段），並前往鄂豫陝革命烈士紀念館，向革命烈士紀念碑敬獻花籃、依次獻花，並為烈士墓碑清潔、描金，以實際行動緬懷革命先烈、致敬崢嶸歷史。

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十堰鄖西縣是紅色革命熱土，1934至1935年間，紅二十五軍從大別山出發展開長征，轉戰進入鄖西並創建長征途中唯一完整的鄂豫陝革命根據地，成為率先抵達陝北的「長征先鋒」，留下「鄖西會議」、二天門軍民同心、「湖北解放第一縣」等珍貴紅色印記。

（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

全國青聯常委、香港菁英會主席暨探秘荊楚文化交流團團長黃進達表示，香港菁英會以「匯聚青年精英、研究傳播國情、關注社會熱點、構建時政智庫」為宗旨，長期推動兩地青年交流，活動透過走進長征國家文化公園，引導青年銘記歷史、領悟長征精神，進而厚植家國情懷。

（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

港澳青年齊聚黃鶴樓下，集體朗誦經典詩篇，沉浸式感受荊楚文化的千年底蘊。香港菁英會學界菁英主席胡展康表示，是次交流有50名本港大學生參與，他會將湖北的風土人情與發展魅力分享給更多港澳青年。

（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

中西區區議員、香港島青年聯會副主席、鄂港青年交流促進會副主席胡汶軒表示，透過是次活動，不但成功更深入了解年輕人的想法，更就著他們關注的議題分享見解、作出引導，對他們的價值觀塑造種下了關鍵的種子。未來，會持續推動改善學生就業出路的相關方案，並繼續支持青年參與更多實地考察及交流活動，在增強對國家發展認識的同時，亦支持和鼓勵他們未來成長成才、建功立業，讓香港青年將個人命運與國家命運緊密結合，把握時代機遇，積極融入國家十五五規劃的的宏偉藍圖。

（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

在「中國七夕文化之鄉」十堰鄖西，青年觀賞《緣起七夕》《七夕乞巧》情景劇，深度體驗中華優秀傳統文化。全國青聯委員、香港菁英會秘書長梁琬雯認為，此類文化體驗有助增強青年的文化自信與民族認同，香港菁英會將在青立方舉辦更多文化及興趣相關培訓課程，旨在增進青年對中華優秀傳統文化的認知與熱愛。交流團亦邀請非物質文化遺產面塑傳承人現場指導，讓青年親手體驗傳統工藝，感受中華技藝的匠心精神。

在十堰東風汽車博物館，青年深入瞭解湖北汽車工業發展歷程，切身感受「湖北製造」的硬實力與創新力。走進武漢中國橋樑博物館，領略中國橋樑建設從追趕到領跑的世界級成就，體悟國家基礎設施建設的雄厚實力。

（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

「薪火相傳·同心築夢」主題交流活動在鄂港澳青創園舉辦，全國青聯副秘書長若曼·塔吾汗等領導出席，活動邀請嘉賓圍繞長征精神的時代內涵開展專題分享，深情講述革命先輩的崢嶸故事；此外，團員們還深入瞭解園區內高新科技企業孵化成果，以及內地創新創業生態與扶持政策。

（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

全國青聯委員、明匯智庫總監黎達成表示，香港特區政府已在武漢設立駐武漢經濟貿易辦事處，服務範圍覆蓋華中五省；是次湖北之行，讓港澳青年清晰認識華中地區發展優勢，藉此把握國家政策機遇，拓闊自身發展空間。全國青聯委員、香港菁英會常務副主席何沛林直言，湖北的科技創新與製造業實力令人震撼，為港澳青年未來發展帶來諸多啟示。他亦提到，香港菁英會聯同FoundFast合辦的「全民速創」協助青年將創意轉化為可行計劃，並對接創業支援與投資資源，為青年創新創業搭建有力平台。

是次荊楚交流之旅，讓港澳青年親身見證湖北在科技創新、產業升級等領域的蓬勃態勢，真切感受華中地區的發展活力與潛力。全國青聯委員、鄂港青年交流促進會主席、香港菁英會內地事務委員會主任胡汶傑表示，鄂港合作協議將青年發展列為核心合作範疇，協議簽署以來，兩地持續深化青年交流互動，有力推動鄂港經貿往來與全方位合作。

（鄂港青年交流促進會秘書處提供）

今次交流團亦有近百名「共創明『Teen』計劃」學員參與。該計劃由香港特區政府政務司司長領導跨部門統籌推行，以政、商、民三方協作模式，專項扶助基層弱勢家庭的中一至中四學生，助力青年拓闊視野、樹立正向價值觀。是次參與學員分別來自樂群社會服務處、香港青少年服務處、新家園協會、香港基督教女青年會、香港聖公會、保良局等機構，學員們均表示，是次內地參訪進一步堅定其融入國家發展大局的信念，未來將積極把握發展機遇。