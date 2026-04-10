基建x教育巡迴展銅鑼灣登場　首創STEAM基建地圖展示世一建設實力

近年香港基建在海外屢獲殊榮，發展局及其轄下部門早前更於第五十一屆日內瓦國際發明展破記錄橫掃36個獎項，足證本地基建具備世界級實力，未來發展充滿機遇！為與大眾共襄盛舉，一同見證香港基建項目的發展進程與卓越成就，發展局與建造業議會聯手打造《基建世一》大型宣傳企劃，其中的重點項目「基建 x 教育」巡迴展覽，日前已正式於銅鑼灣時代廣場登場。展覽特設全港首個融入STEAM教育概念的基建互動地圖，將多個代表性基建項目融入其中，再配合AI體驗活動，深入淺出地介紹涵蓋科學、科技、工程、藝術及數學等範疇的跨學科基建知識，讓家長與子女寓學習於玩樂，現場更設有互動遊戲，成功完成挑戰更可獲得精美禮品！



融合STEAM互動教學 跨界聯手打造基建地圖

是次巡迴展覽由即日起至4月20日於銅鑼灣時代廣場地下有蓋廣場舉行，其中以棋盤形式呈現的STEAM基建互動地圖最為矚目，展示十組具代表性香港基建「世一」項目，包括港珠澳大橋、青馬大橋、香港體育館、凌霄閣、香港會議展覽中心、東岸板道、海底隧道、香港鐵路規劃及發展、香港東江供水系統及九號幹線。

STEAM基建互動地圖以棋盤為設計概念，重點展示香港「世一」基建。

此地圖由政府多個工務部門的工程師、建築師與教育專家聯手設計，將真實工程案例轉化成創新STEAM教育工具，全面拆解工程設計、建造與維護之餘，亦深入剖析項目所應用的創新技術、專業知識與創意思維，從外至內拆解基建原理與智慧。參觀者走入地圖，即可了解基建如何融入城市規劃，並於日常生活便利市民。

回顧展望 32項劃時代香港基建「世一」項目

同場設有「香港基建 我的世一」專題展牆，踏足展覽，不妨化身「城市小小探索家」，一步步發掘香港基建秘密。此展牆以「香港人的禮物」為設計概念，將32項涵蓋橋樑工程、地下設施、樓宇建築、區域發展、交通運輸及道路隧道此六大範疇的本地基建項目融入其中。市民可逐格打開寶箱，認識香港各項基建創舉時，發掘背後的故事和特色，象徵工程如同一份份送予香港市民的禮物，提升大家生活質素之餘，亦推動城市發展。

「香港基建 我的世一」專題展牆以禮物寶箱的形式展出32項本地基建項目，只要掃瞄寶箱上的專屬二維碼，即可了解每項基建背後的故事。

周末限定AI互動體驗 基建小達人挑戰贏吉祥物公仔

市民除了可以用創新的互動形式探索STEAM知識，展覽每逢周末更設數碼互動體驗。參加者如成功挑戰基建小知識問答遊戲，即可參與期間限定的「基建打卡機」，透過人像AI相機生成與各大基建的「打卡照」。另於指定時間內完成《基建小達人挑戰》，更可額外獲贈各工務部門的限量版吉祥物公仔，包括土木工程拓展署的「工程獅」、渠務署的「下水水」、機電工程署的「機智啤啤」、路政署的「Roady」、水務署的「滴惜仔」，及建築署的「築夢家」毛公仔等。數量有限，先到先得。

現場設有數碼互動體驗，只要成功完成問答挑戰，即可參與「基建打卡機」，以AI相機生成與基建的合照。可愛漫畫風、油畫風或未來科技風格的照片，任君選擇。

完成《基建小達人挑戰》，可額外獲贈各工務部門限量版吉祥物公仔。

要長遠推動基建與教育的融合，讓基建相關專業知識走入校園，教材是不可或缺的一環。展覽將同場展示「STEAM UP想建理」教育資源平台資訊，此平台由發展局資助、建造業議會統籌，並獲教育局及業界支持，當中包括特別為中小學而設以建築為主題的教案及學與教材料等，另外亦設有活動資源中心，支援學校籌辦STEAM相關活動。平台期望可以透過一系列資源激發年輕一代對STEAM 及基建的興趣，透過從小灌輸STEAM知識，讓新一代規劃生涯時以建造專業為選項，為業界培育更多年輕人才，貢獻香港，未來建設更多世界級基建。

「基建 x 教育」巡迴展覽

日期：即日起至4月20日

時間：10am至10pm

地點：銅鑼灣時代廣場G/F有蓋廣場

「基建打卡機 - 基建X人像AI 生成相機」體驗及《基建小達人挑戰》問答遊戲

日期：4月11至12日、4月18至19日

時間：1pm至7pm

（資料及相片由客戶提供）