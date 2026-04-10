消防處擬修訂《消防條例》冀強化問責機制　設簡介會向業界說明

大埔宏福苑大火揭示消防安全問題，消防處擬修訂《消防條例》。保安局與消防處於今日（10日）聯合為業界代表及相關持份者舉辦簡介會，重點闡述擬議修訂《消防條例》（第95章）及相關附屬法例的詳情。



消防處期望透過是次條例修訂，能有效強化消防安全管理框架下的問責機制，顯著提升執法效能。同時，修訂亦旨在全面審視所有相關持份者的法定責任，並對現行罰則進行檢討，以確保其適切性與阻嚇力。



消防處舉辦簡介會向業界代表說明《消防條例》第95章修例。（消防處圖片）

消防處表示，衷心感謝各業界人士及持份者出席與積極交流。他們的寶貴意見對於推動條例修訂工作至關重要。消防處將持續與各界保持緊密溝通，並鼓勵大家踴躍參與即將展開的公眾諮詢，共同努力透過完善條例，進一步鞏固香港的消防安全管理體系，從而更有效地保障市民的生命與財產安全。

《消防條例》（第95章）旨在就消防處的組織、職責和權力以及消防處成員的紀律，訂定更完備的條文，並就預防火警危險、就與火警有關的事宜調查及就一項福利基金作出規定；對消防裝置承辦商的註冊予以規管，並就管制消防裝置或設備的出售、供應、裝置、修理、保養及檢查，訂定條文；就註冊消防工程師，及就由註冊消防工程師為某些處所進行消防安全風險評估，和證明某些處所符合消防安全規定的計劃，訂定條文；以及為與上述事宜相關的目的，訂定條文。

消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐（右）在簡介會上發言。（消防處圖片）