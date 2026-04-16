「高鐵青年號」率青年赴廈門　參訪龍頭企業　歷經濟特區45年成果

廈門作為中國東南沿海的門戶和改革開放的先鋒，既是「一帶一路」海上絲綢之路的核心樞紐，也是國家首批經濟特區之一。適逢廈門經濟特區建設45周年，這座「海上花園」已由傳統港口蛻變成文化軟實力與經濟硬實力並重的現代都市，並在新質生產力及創新科技展現出驚人的競爭力；同時結合鼓浪嶼的世界文化遺產及集美學村的教育底蘊，成為對外貿易與文化交流的重要地方。



為對接國家「十五五」規劃發展機遇，龍傳基金與香港青年協會主辦「高鐵青年號」，以「廈門經濟與文化考察行」為主題，帶領學生及在職青年乘高鐵前往福建省廈門市，見證當地發展的輝煌成就，探索國家重點企業與閩南文化地標，展開一場深度認識祖國創科與人文風貌的探索之旅。

「高鐵青年號」讓參加者見證廈門經濟特區建設45年的成果，藉此啟發個人未來規劃，思考如何裝備自身，以對接國家及香港的發展所需。

出發禮由時任署理政制及內地事務局局長胡健民擔任主禮嘉賓。主禮團嘉賓包括︰立法會教育事務委員會主席劉智鵬教授、立法會工業界（第一）黃永威議員、中央政府駐港聯絡辦青年工作部二級巡視員崔峰、龍傳基金義務秘書譚贛蘭教授，以及香港青年協會總幹事徐小曼。

龍傳基金義務秘書譚贛蘭教授及青協會長陳維安擔任是次考察團團長。逾兩成參加者首次乘搭高鐵，近八成半首次造訪廈門。中五學生梁珮詩表示，考察團有豐富學習元素，讓她可參觀「自己去唔到」的大型企業，尤其難忘廈門翔業集團有限公司，對其跨境寄艙及登機服務令她大開眼界，亦了解到當地即將落成「4F級國際機場」，體會到大型基建對城市發展的重要影響。

梁珮詩（左）在廈門翔業集團參觀模擬駕駛。

中四學生田慶豐則對參觀美圖公司的經歷感到驚喜，作為廈門互聯網與人工智能的領軍企業，帶動了城市相關產業的發展，至今持續創新，運用人工智能改善產品，包括一鍵替換背景、調整表情等功能，反映AI的應用已滲透生活每個層面。他認為連大型企業都全面擁抱AI，青年更應從個人層面積極裝備自己，才能抓緊機遇。

中四學生田慶豐（左）分享說，廈門大學的專題講座助他深入了解「一帶一路」與福建經濟發展。他聽取港生學長的經驗分享後，已將內地升學納入未來考慮。

學生參觀集美學村、陳嘉庚紀念館及故居，了解著名愛國華僑陳嘉庚興學助教、愛國奉獻的精神。

參加者以模擬課堂的話劇分享所見所聞，充分展現創意。

「高鐵青年號」參觀國營及民營的重點企業，包括象嶼集團、廈門國際銀行、廈門航空、美圖等，讓青年全面了解廈門的經濟模式、新質生產力與創新技術；並遊覽世界文化遺產鼓浪嶼、有「教育聖地」之稱的集美學村等歷史文化地標，探尋閩南文化精髓，體驗僑鄉特色。

龍傳基金與香港青年協會主辦的「高鐵青年號」，獲民青局青年內地交流資助計劃撥款，大灣區共同家園青年公益基金資助，以及集友銀行、恒基兆業地產集團、周大福珠寶集團、香港中華廠商聯合會慷慨捐贈；中央政府駐港聯絡辦青年工作部、福建省青年聯合會、廈門市青年聯合會，以及港鐵公司的鼎力支持與協助，近40間中學及院校的學生參與。詳情可瀏覽網站dragonfoundation.net。

(資料及相片由客戶提供)