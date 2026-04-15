每年平均逾800宗小型工程意外　工權會舉辦展覽提醒裝修維修風險

根據勞工處資料，2021年4月至2025年12月期間，本港共36名工人因小型工程意外喪生，平均每年發生逾 800 宗事故。工業傷亡權益會於今日至下周三（15至22日）舉辦重「家居裝修維修安全展覽」，透過展覽中的主題展區，讓市民親歷維修現場與工傷後的日常，提升公眾對家居維修安全的認知。



法律援助署署⾧陳澤銘先生任主禮嘉賓，他致辭時表示，法援署每年獲批 2,000 多宗人身傷害索償個案，當中審結的案件結果勝訴率超過八成，每年協助求助人追回可觀的賠償。署方會確保弱勢㇐方不會因經濟壓力而被迫接受不公平的私下和解，協助他們捍衛應有權利。他期望透過是次展覽提升大眾對維修安全的關注，從源頭減少意外，並強調萬㇐不幸發生事故，署方亦以法律守護公義。

法律援助署署⾧陳澤銘先生（左）及工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（右）。（工權會提供）

工權會總幹事蕭倩文表示，裝修維修意外頻繁，佔建造業意外逾四成，令無數家庭遭受翻天覆地的衝擊。是次展覽以「業主視角」帶領大眾直視維修風險，重申「安全人人有責」，裝修工程牽涉業主、物管及工程公司等各方持分者，呼籲各界廣傳職安訊息。

2024 年意外受傷的棚工陳先生將會在展覽中講述自身經歷。陳先生當年從 30米高處墮下重傷，面對漫⾧且痛苦的復康之路。他希望透過分享自身經歷，提醒社會各界：裝修維修的工作風險絕對不能輕視，事前預防遠比事後補救重要。

【展覽詳情】

伍集成文化教育基金會冠名贊助：【安居樂業】家居裝修維修安全展覽

日期： 2026 年 4 月 15 日至 22 日（上午 11 時至晚上 10 時）

地點： 青衣城㇐期㇐樓夢幻島大堂