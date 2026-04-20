挪亞方舟「奪蛋奇兵」展關愛　逾千人彩蛋同樂 為600基層送暖

復活節長假向來是家庭共聚的歡樂時光，為推動社會共融，讓基層家庭共渡節日歡樂，由香港馬灣公園挪亞方舟與其ESG策略夥伴Rainbow Foundation合辦的第四屆「2026奪蛋奇兵」公益活動，早前於馬灣東灣泳灘圓滿舉行，活動吸引逾千名公眾及基層親子家庭成員參與，讓他們在節日中共享天倫之樂，並延續馬灣的復活節傳統。



逾600基層受惠 響應聯合國可持續發展

為實踐關愛共融精神，大會特別贊助了超過600位來自社福機構的親子組員參加。受惠機構包括救世軍、聖公會聖基道兒童院、希望枝子、香港基督教服務處、香港青少年服務處，以及石蔭宣道浸信會。

合辦機構及社福機構代表合照留念。

第四屆「2026奪蛋奇兵」活動的主要環節，是在沙灘舉行五場限時採蛋，參加者成功狩獵復活節彩蛋後，可換取豐富獎品。此外，參加者亦可漫遊挪亞方舟各個展館及景點，並暢玩設於心意海濱及方舟奇園的復活節藝術遊戲攤位。現場更有逾百位義工協助派發贊助商捐贈的玩具禮物，為基層送上節日溫暖。

「奪蛋奇兵」參加者須在限時內狩獵復活節彩蛋，以換取豐富獎品。

挪亞方舟內更設有復活節藝術遊戲攤位。

義工協助派發由贊助商捐贈的玩具禮物。

主辦方指出，是次活動旨在響應聯合國可持續發展目標 (SDGs) — 促進「良好健康與福祉」及「可持續城市和社區」，鼓勵大眾關注精神健康，並在歡樂中強化家庭關係及社區凝聚力。

跨界協力 逾百義工參與支援

活動啟動禮由主辦機構及社福界代表在沙灘以鳴槍揭開序幕。出席嘉賓包括香港馬灣公園挪亞方舟副總經理松國慶、Rainbow Foundation 發展總監吳叡芳、香港基督少年軍總幹事吳淑玲、聖雅各福群會青年服務高級經理張美虹、香港青少年服務處總幹事李婉心，以及聖公會聖基道兒童院助理總幹事李如寶等。

合辦機構及支持機構代表合照留念。

是次活動獲各界支持及參與，主辦方表示，特別感謝新輝（建築管理）有限公司、帝逸酒店、科文實業有限公司、金輪機鑄製品廠有限公司、粉嶺優質生命堂、詩樂氏，以及冠忠巴士等贊助商的慷慨支持，攜手實踐企業社會責任。同時，超過百名來自香港教育大學、拔萃女書院、新地義工Team力量，以及義務工作發展局的義工亦積極投入服務。

推動社區福祉 惠澤逾90萬基層

香港馬灣公園是由新鴻基地產興建的非牟利社區發展項目，是集團推動ESG的樞紐之一。公園旗下的挪亞方舟以「愛生命、愛家庭、愛地球」等八大愛的精神為理念，致力推動旅遊及教育，向社會宣揚關愛與和諧。

挪亞方舟透過Rainbow Foundation積極聯繫社會各界，策劃各類公益活動。至今已舉辦超過13,500個生命教育及公益活動，約有91萬人次參與。參與者中約半數是兒童和青少年，其餘為長者、殘疾人士和長期病患者等基層人士，累計惠澤超過2,100間慈善及非政府組織。

（資料及相片由客戶提供）