跨領域交流平台　匯聚基因組醫學人才

基因組醫學是現今醫學及科研的重要領域，透過「全基因組測序」技術，科學家和醫護人員可以將每人體內數以十億計的DNA代碼逐一讀取和排列出來，有機會找出可能致病的基因變異，從而為病人制訂個人化的治療方案。要推動這個領域的持續發展，跨專業的知識及技術交流不可或缺。為此，香港基因組中心（基因組中心）創立了「基因組醫學匯研講堂」（GENE Club），成為業界互動分享的重要平台，支援醫學及科研人才持續進修與發展專業，透過深度交流，共同為本地基因組醫學的創新發展注入新動力。



基因組中心於2025年創立的「基因組醫學匯研講堂」（GENE Club），為臨床醫生、科學家、研究人員及學者提供定期交流及知識傳承的平台。GENE Club全寫為「Genomic Exchange for Nurturing Excellence」，顧名思義，旨在透過交流培育卓越人才。中心藉定期舉辦主題講堂與專題研討，讓專業醫護人員與頂尖科研人士能聚首一堂，分享最新的醫學資訊與科研發展。

每隔四至六星期舉辦一次的GENE Club主題多元，例如邀請由基因組中心與香港醫學專科學院共同設立的「基因組醫學卓越研究獎」得獎學者，分享基因組醫學在不同專科的臨床應用，當中包括如何融入腎臟病患者的臨床照護、改善眼科疾病的診斷和治療，以及在骨科疾病的潛在應用等。

除了基因組醫學的臨床應用，講堂的主題亦涵蓋專業技術層面，包括邀請人工智能領域的專家深入剖析人工智能於基因組數據分析中的最新趨勢與實踐，探討其在分析龐大基因組數據方面的能力； 同時亦邀得身兼醫生、科學家及企業家身份的專業人士，介紹新一代三維 （3D）組織顯影技術，讓與會者對先進技術及開創性醫學發展有更深入的了解。

為深化知識交流，每場GENE Club講堂均特設互動問答環節。講者與與會者可就特定主題、臨床個案、技術細節以至科研項目進行深入討論。GENE Club不僅是一個學習平台，更創建了一個促進跨領域交流的專業社群，凝聚不同專業背景的人士，在交流中啟發更多創新意念，並探索多元合作的無限可能。

為進一步推廣及傳承精準醫學的知識，每場GENE Club 的精彩片段均會上載至基因組中心的官方網站及YouTube 頻道，促進專業人士的知識增長，並提升公眾對基因組醫學的認識。展望將來， 基因組中心將繼續致力培育人才，促進行業的前沿知識交流，培育持續學習的文化，為本地基因組醫學的發展奠下穩固基礎。

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(資料由香港基因組中心提供)