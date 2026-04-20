HiPP喜寶嬰兒瓶裝食品疑被投老鼠藥　香港公司：本港無售涉事產品

奧地利嬰兒食品品牌HiPP（喜寶）日前宣布，回收在奧地利超市SPAR銷售的嬰兒瓶裝食品「HiPP胡蘿蔔/馬鈴薯-190克」，原因是疑被人投放老鼠藥。HiPP（喜寶）香港公司今（20日）發表聲明，指事件僅屬個別情況，香港全線產品均為正品正貨，且無出售涉事產品，全線產品已全部均通過檢查，強調安全且不受事件影響。



圖為奧地利嬰兒食品品牌喜寶（Hipp）的有機胡蘿蔔嬰兒果泥。（喜寶官網）

HiPP（喜寶）香港發表聲明指，HiPP早前宣布回收於奧地利連鎖超市 SPAR 銷售的嬰兒樽裝食品 「HiPP 胡蘿蔔/馬鈴薯-190克」。事件屬個別及針對性情況，有關事件已交由當地警方作刑事調查，警方仍在調查中。

HiPP香港表示，並無收到其他產品的問題報告，但為謹慎起見，涉事地區已回收有關產品，及已確認事件與出廠程序及原材料無關；其他地區或國家均不受影響，目前亦無擴大回收行動。

HiPP（喜寶）香港發表聲明，指香港全線產品均為正品正貨，且無出售涉事產品。（資料圖片）

HiPP香港強調，事件只屬個別針對性犯罪事件，產品並無品質問題，香港亦無售賣此產品；香港全線產品均為正品正貨，並已全部均通過檢查，安全且不受事件影響，市民可放心食用。HiPP又提醒消費者，嚴選正品行貨，切勿購買水貨。

HiPP香港續指，其所有配方奶粉及食品的實際營養含量均符合歐盟、世衞及香港本地標準，滿足嬰幼兒成長所需。為保障產品安全，HiPP奶粉及食品在生產過程中須經過極嚴格的檢測，每一款產品在上架前均要通過260多道檢測，奶粉更高達500項，同時以精密實驗室檢測並排除約1,200多種可能有害的殘留物質，屬行業內最高安全標準。

HiPP（喜寶）日前宣布，正在回收在奧地利超市SPAR銷售的嬰兒瓶裝食品「HiPP胡蘿蔔/馬鈴薯-190克」，原因是無法排除產品有否被混入有害物質，食用後可致命。據悉，受影響產品可通過罐底紅圈白標識別，警方初步判斷事件或與勒索有關，疑似被投放老鼠藥，目前已展開調查並徵集目擊線索。