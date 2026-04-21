香港國際授權展2026　匯聚逾六百個品牌及IP　發掘聯乘商機

「情緒價值」為近年極具討論度的熱門話題，其衍生出的「情緒經濟」更徹底改變各行各業的營銷策略，亦反映出品牌及IP透過角色設計，故事内容及情感連結，與消費者建立更深層關係的能力。為了讓不同業界把握IP發展所帶來的機遇，香港貿發局將於4月27至29日舉辦第23屆「香港國際授權展（Hong Kong International Licensing Show，簡稱HKILS）」及「亞洲授權業會議（Asian Licensing Conference，簡稱ALC）」，展覽除了匯聚逾600個品牌及IP，更會深入探討「情緒經濟」如何重塑授權產業的未來，同時帶來龐大的聯乘商機。



雲集全球逾600個品牌及IP 本地原創力量大放異彩

作為亞洲授權業的旗艦活動 ，今屆香港國際授權展吸引了超過330家來自香港、中國內地、日本、新加坡，韓國、澳門、泰國及台灣等地的展商參與 ，展示600多個品牌及授權項目 ，涵蓋藝術及文化、動漫與角色、品牌延伸、娛樂及體育等多個領域 ，當中包括國際知名的萬代南夢宮、多啦A夢及LINE FRIENDS等 。

順應「情緒經濟」及數碼化趨勢，不少由網上社群冒起的數碼及非傳統IP亦備受矚目，例如人氣持續上升的9GAG原創IP「Potatoz」 。此外，不少參展IP，如Animomo、Emo Neko Club 及 Rough Fish Rock等，亦透過情緒價值、懷舊元素和溫暖故事等與消費者建立更深層的情感連結 。

除了國際知名品牌，香港本土創意力量同樣不容忽視。由創意創業會主辦、香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助的「香港設計・授權支援計劃」（Design Licensing and Business (DLAB) Support Services）今年踏入第七屆，將繼續於香港國際授權展設立「DLAB 香港館」，展示近40個本地品牌和IP，讓買家及業界人士深入認識香港的原創設計 。此外，大會今年第二年設立「Hong Kong Licensing Force 香港授權新力量」展示區，展出由香港恒生大學、香港知專設計學院、香港浸會大學及香港理工大學學生創作的嶄新設計項目，展現香港年輕一代的澎湃創意 。

今屆授權展，展示600多個品牌及授權項目 ，涵蓋藝術及文化、動漫與角色、品牌延伸、娛樂及體育等多個領域。

新增電商專區 同場設有五大展覽 助品牌捉緊無限電商機遇

為回應市場對電子商貿日益提升的需求，今屆香港國際授權展特別增設全新的「知識產權及電子商貿支援服務」專區，匯聚電商平台、KOL、營銷及顧問公司，全方位協助品牌與 IP 探索並把握在電子商貿領域中的龐大商機 。

香港國際授權展不只是品牌展示的舞台，更是推動商貿合作的最佳橋樑。同期設有五個香港貿發局舉辦的展覽，包括香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展、香港時裝節、香港國際印刷及包裝展，以及香港奢侈品包裝展，通過香港貿發局精心安排的商貿配對活動，協助業界拓展全球市場。

星級論壇拆解Fugglers「爆紅密碼」

與展覽同期舉行的亞洲授權業會議（ALC）以「連結全球創意 啟動無限授權商機」為主題，將邀請業界專家與領袖，共同探討授權產業的未來發展，會議議題將涵蓋全球授權業趨勢、體育授權、虛擬偶像，以及近年極受關注的「情緒經濟」等。

與展覽同期舉行的亞洲授權業會議（ALC）以「連結全球創意 啟動無限授權商機」為主題，將邀請業界專家與領袖，共同探討授權產業的未來發展。

今屆會議的焦點之一，是題為「完美不完美：Fugglers在情感經濟中的冒起」的星級論壇 ，大會特別邀請到Libertas Brands Ltd行政總裁兼聯合創辦人Mark Kingston先生擔任演講嘉賓，探討Fugglers這款「非傳統玩具」為何能與年輕消費者產生強烈共鳴，並聚焦設計、情感及收藏性依附在其中的關鍵角色。

Fugglers以類似人類的牙齒、不對稱的笑容，以及刻意設計的「醜萌」外形，與年輕消費者產生強烈共鳴。

Fugglers以類似人類的牙齒、不對稱的笑容及刻意設計的「醜萌」外形見稱，這種「完美不完美」的設計，為何能擊中Z世代與千禧世代的心？在會議之前，Mark Kingston先生率先向《香港01》讀者分享，現代年輕人已不再追求完美無瑕，轉而渴望真實、幽默和情感上的坦誠。

Fugglers反映了人們內心有點混亂、帶有瑕疵卻依然惹人喜愛的真實感受，這種「完美不完美」（perfectly imperfect）的設計，反而創造出一種比傳統「可愛」事物更具共鳴、更真實的情感陪伴。

由玩具化身社群語言 顛覆傳統亞洲美學

Fugglers不僅是玩具，更是擁有「獨特個性」的社群寵兒。Mark Kingston解釋，在網絡文化中，可分享幽默感與圈內笑話（inside jokes）是傳播的關鍵，而Fugglers豐富的表情、大膽的色彩及古怪的包裝，完美契合了這種視覺傳達需求。

Mark Kingston續指，尤其口袋大小的Baby Fugglers系列 ，極度適合在TikTok、抖音、Instagram 及小紅書上製作成Memes或短片：「這種參與感將顧客凝聚成一個社群，讓『惡作劇』成為了一種共通語言，單是在TikTok上的用戶生成內容就已突破 16 億次用戶生成內容（UGC）觀看量。」

談到亞洲市場的發展潛力，Mark Kingston認為Fugglers打破了既定框架，指情感連結不一定只來自傳統的「Kawaii」美學。相反，非傳統、幽默甚至帶點叛逆的角色正迎來巨大的發展空間。展望未來五至十年，Mark Kingston認為Fugglers不僅擁有超越毛絨玩具的巨大潛力，並將擴展至數碼內容、動畫、遊戲，甚至實體與非實體的體驗，同時將會深化故事內容，為每個Fuggler賦予獨特的故事，開啟與不同品牌聯乘合作的大門。

「香港貿發局香港國際授權展暨亞洲授權業會議」詳情

日期：2026年4月27至29日

地點：香港會議展覽中心

按此登記

如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://www.hktdc.com/event/hklicensingshow/tc

（資料及相片由客戶提供）