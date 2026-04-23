馬會未來將繼續推動體育發展讓體育盛事走進社區

香港賽馬會日前（4月19日）於沙田馬場舉辦「香港賽馬會社群日」，指出體育發展為重點範疇之一，過去十年已捐款近67億港元，支援精英及社區層面的體育發展。馬會未來將繼續推動本地體育發展，讓盛事走進社區，並邁向專業及產業層面，全面配合香港特區政府推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會主席廖長江（左）以及馬會行政總裁應家柏（右）於「香港賽馬會社群日」合照。

本年度的社群日吸引超過200名慈善及社區代表出席。主禮嘉賓包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬、馬會主席廖長江、馬會行政總裁應家柏、香港特別行政區立法會議員霍啟剛及香港特別行政區政府體育專員蔡健斌。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬（右二）、馬會主席廖長江（右三）、馬會行政總裁應家柏（左二）、立法會議員霍啟剛（右一）及體育專員蔡健斌（左一）出席於沙田馬場舉行的社群日並擔任主禮嘉賓。

馬會主席廖長江表示，「馬照跑」是「一國兩制」下香港繁榮穩定的象徵，賽馬亦是廣受歡迎的體育活動，體現香港「我做得到」的精神。今天社群日以體育為主題，彰顯馬會對本港體育發展的貢獻與堅定承諾。馬會透過獨特的綜合營運模式，提供世界級賽馬及有節制博彩，協助特區政府打擊非法賭博，以及透過稅款、慈善捐款及就業機會，為香港創造可觀的經濟和社會價值，建設更美好的社會。上個財政年度，馬會回饋社會共391億港元，當中包括已審批慈善捐款90億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，旗下慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構，更是亞洲第一。

馬會主席廖長江表示今年社群日亦特別以體育為主題，彰顯馬會對本地體育發展的貢獻與堅定承諾。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩強調，香港特區政府會繼續投放資源，推動香港體育的全面發展。她表示馬會是政府多年來，在推動體育發展方面的重要合作夥伴，除了在七十年代支持興建香港體育學院（前身為銀禧體育中心），去年馬會亦支持第十五屆全國運動會，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港賽區及廣東賽區籌辦賽事。同時支持多項「M」品牌活動—包括同日於啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示馬會是政府多年來，在推動體育發展方面的重要合作夥伴。

未來，馬會將繼續與各界攜手為香港體育的發展藍圖出一分力。當中，馬會將以盛事為平台，讓體育文化深入社區，繼續透過支持多個「M」品牌體育盛事，並擔任其官方社區合作夥伴，讓更多市民，包括基層人士，參與其中，感受體育的魅力，促進社會共融。同時推出嶄新項目如「賽馬 × 欖球」活動，進一步提升盛事對香港經濟、國際形象及體育發展的效益。

同時，馬會亦透過發展具標誌性的體育項目，積極營造社區運動氣氛，讓公眾更廣泛地接觸馬術、足球、籃球、高爾夫球及欖球等運動，深化市民對體育的興趣和素養。以上多元體育活動及支援項目，將有效協助青少年提升抗逆力、促進身心健康及強化社會凝聚力，從而培育正向價值觀。

此外，為完善體育發展生態系統，並推動本地體育的可持續發展，馬會將進一步提升體育機構在人才培育、企業管治及管理能力，從而創造更大社會效益，提高業界專業水平，促進精英及社區體育的發展。馬會期望透過上述措施，與特區政府及各界攜手合作，全面推動香港體育新發展，進一步鞏固香港作為世界級體育、娛樂及旅遊目的地的效益。

體育發展是馬會一個重點範疇。馬會一直支持多個體育項目，致力締造健康活力的社區，當中包括鼓勵市民打破零運動習慣，將恆常運動融入日常生活，以達至世界衛生組織建議的體能活動水平的「賽馬會好動城市計劃」；為本港低收入地區的小學學童提供以校為本的音樂和體育活動的「賽馬會樂動人生計劃」；讓不同年齡組別和能力的市民，包括學生、家長、教練以至長者等享受足球樂趣的「賽馬會香港足球總會足球發展計劃」，以及為來自不同地方的青少年球員，提供互相切磋學習和文化交流平台的「賽馬會青少年足球精英匯」等。

馬會推動體育普及 助「三高」爸爸逆轉人生

本地研究顯示，香港有超過六成半市民缺乏恆常運動，甚至「零運動」習慣，遠低於世界衛生組織建議的體能活動水平。為此，香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助逾3億3,600萬港元，推行為期五年的「賽馬會好動城市計劃」。此計劃旨在鼓勵市民將恆常運動融入生活，透過大型盛事及簡易運動，協助市民達到世衛建議的每星期體能活動水平，從而建立朋輩支援網絡。計劃的其中一名受惠者阿銳，現身社群日分享自身的減肥經驗。阿銳今年41歲，是一位因日常生活壓力而放棄運動的典型香港人。在投身社會、建立家庭後，逐漸將運動擱置。直至受「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）困擾、體重超標，肩負工作與家庭重任的他，終於下定決心改變生活方式。

馬會主席廖長江（中）與「賽馬會好動城市計劃」受惠者阿銳（右）和 「賽馬會好動城市計劃」合作夥伴代表謝少莉（左）合照。馬會主席廖長江讚揚參加者的努力，並分享了個人運動飲食的成功經驗，同時恭喜阿銳完成挑戰。

「我要有健康的身體，才可以照顧到家人，不用他們反過來擔心我。」阿銳參與「賽馬會好動城市計劃」旗下的「8WEEKS 越跑越 FIT 大作戰」項目，經過八星期越野跑、肌力訓練及專業營養指導，成功減重4公斤，並持續維持健康習慣，至今累計減重6公斤。

阿銳在「賽馬會好動城市計劃」幫助下，成功建立良好運動習慣，減重6公斤。

決心改變感染全家人

「賽馬會好動城市計劃」合作夥伴代表謝少莉（Lily）指，項目專為體重指標（BMI）達25以上且具強烈改變意願的人士而設，參加者需完成跑步、肌力訓練及營養指導等課程。

阿銳坦言，初期最大挑戰在於改變飲食習慣。他戒掉以往常吃茶餐廳早午餐的習慣，改為自備簡單餐食，同時亦需重新學習正確跑姿及伸展技巧，肌力訓練更曾令他肌肉疼痛持續一星期。憑藉家人支持與自身堅持，他逐步建立運動習慣，完成「零」的突破，成功挑戰人生首個12公里越野跑，由西貢北潭涌跑至東壩。

馬會多年來支持體育不遺餘力，其中「賽馬會好動城市計劃」的受惠者阿銳就是成功例子。透過越野跑、肌力訓練及專業營養指導，阿銳不再受三高困擾，身體變得更健康。

Lily見證了包括阿銳在內的參加者，從一開始「可能會懷疑自己做不到」，到最終完成長達12公里的越野跑挑戰。阿銳的改變感染整個家庭，兒子開始模仿其健康習慣，太太亦改為清淡飲食。他不僅重拾自信，更從以往「有大肚腩」時被女兒拍打取樂，蛻變為期望與家人一同完成10公里賽事的健康爸爸。他現時承諾會盡量抽時間每周跑步三次，目標是待體重追近太太後，二人可一起開始長跑，並期望一家人共同完成10公里賽事。

謝少莉（Lily）指出計劃目的是透過運動、飲食和夥伴支持，讓零運動者成功建立習慣。

(資料及相片由客戶提供)