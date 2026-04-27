「香港好物節」載譽回歸　助港企共拓東盟電商市場

香港貿易發展局（香港貿發局）推出的「電子商務快綫」推廣計劃，為中小企業提供全年、全方位的電商支援服務，涵蓋專業培訓研習、業務諮詢、商務考察，以及定期市場簡訊等，助企業掌握電商最新趨勢、優化市場策略，並有效連接商機。其中旗艦活動「香港好物節」將於今年8月載譽回歸，協助港商深耕內地電商市場。此外，「香港好物節」將於今年內延伸至新加坡及馬來西亞，進一步為香港品牌拓展東盟電商市場。



為讓企業更全面了解東盟電商市場的發展動向，貿發局於上月舉辦以「洞徹東盟：跨境電商增長與市場滲透策略」為題的專題討論，匯聚多位業界專家，分享實戰經驗與市場策略，協助企業提升品牌滲透率，抓住區內電商高速增長所帶來的機遇。

東盟六國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的零售電商市場近年發展迅速，展現強勁的增長潛力。以東南亞知名電商平台Lazada為例，自2012年成立以來持續擴展區內布局，目前已吸引約1億的年度活躍消費者。Lazada Group商業高級副總裁Luca Barni表示東南亞電商正逐步由價格主導，轉向更重視品牌信譽、產品真偽及優質用戶體驗為核心的市場。尤其在電子產品及美容品類中，越來越多品牌視電商為品牌建設和市場策略的重要一環，而非單純的銷售渠道。

新加坡人工智能與大數據公司Synagistics Limited行政總裁及創始人戴可欣指出，企業在拓展東盟市場時，營運上需考慮五大關鍵範疇。首先是市場管理層面，進軍東盟並非只經營單一網上商店，而是同時覆蓋多個市場，企業則需要建立系統化的管理模式，以應對不同市場的營運需要。其次是涉及海關清關安排、當地法規要求及跨境物流等環節，整體流程較單一市場更為多元，亦需要更周全的規劃。

在定價策略方面，由於各國稅務制度存在差異，企業在制定產品價格時，需全面考慮稅務及成本因素，以維持市場競爭力和利潤。此外，本地化亦是成功的關鍵之一，企業需因應不同市場的文化及消費習慣調整產品定位與宣傳方式，讓品牌更貼近當地消費者。最後，在資源投入方面，企業宜及早作出充分準備，按多市場發展的需要規劃資金與人力配置，為長遠拓展東盟市場奠定穩健基礎。

在數碼科技的助力下，香港中小企業亦可透過創新方式提升競爭力。Luca建議，AI發展蓬勃，企業可善用AI優化客戶體驗，例如引入AI導購功能，消費者不用再輸入關鍵詞尋找心儀商品，而是以聊天方式，向AI導購提出其願望或需求，獲得個性化商品推薦，一改以往的網購方式，帶來嶄新體驗。同時，AI亦可協助企業分析數據，支援營運決策及優化產品分類與定價策略，從而提升運營效率，推動業務持續成長。

Freyr法規事務顧問羅潔梅補充，香港企業不論從事傳統零售或電子商務業務，進軍東盟市場均需了解並遵循各國相關法規要求，尤其在消費者保障及產品安全標準方面等，及早作出部署，有助企業更順利地開展業務。

一直以來，香港貿發局積極配合特區政府相關政策，透過多元活動及平台，全力協助香港中小企業拓展內地電商市場，並探索東盟電商機遇。過去兩屆面向內地市場的「香港好物節」反應熱烈，深受港商及消費者歡迎，不但成功推廣香港產品及品牌，亦為企業累積數碼銷售及市場推廣的實戰經驗。今年「香港好物節」會由內地延伸至東盟電商市場，為港商創造更多實戰機會，協助把握區內市場發展的良好勢頭。

香港貿發局高級經濟師（亞洲及新興市場研究團隊）吳珈毅（左一）主持「洞徹東盟：跨境電商增長與市場滲透策略」專題討論，邀請到Lazada Group商業高級副總裁Luca Barni（左二）、Freyr法規事務顧問羅潔梅（右二）及Synagistics Limited行政總裁及創始人戴可欣（右一）親臨分享。

(資料及相片由客戶提供)