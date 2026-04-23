龐巴迪公務機降落引擎不正常接觸跑道　肇因：飛行員啟動反推裝置

運輸及物流局今日（23日）公布，2022年10月27日晚上，一架私人公司運營的龐巴迪BD-700-2A12公務機，在香港國際機場跑道降落時，飛行員啟動發動機反推裝置，導兩台發動機的下方反推門繼而與跑道觸碰，事故中無人受傷。



民航意外調查機構今日發表調查報告，向龐巴迪公司就飛行員、飛行操作手冊及飛機的飛行保護框架，提出3項安全建議，避免同類事件再次發生。



2022年10月27日晚上9時22分，一架由私人公司運營的龐巴迪BD-700-2A12公務機，在香港國際機場跑道降落時不正常接觸跑道。（龐巴迪網頁圖片）

涉事飛行員在飛機主輪觸地後持續將操控杆後拉

民航意外調查機構今日發表事故調查報告第IVR-2026-01號。事件發生在2022年10月27日晚上9時22分，一架由私人公司運營的龐巴迪BD-700-2A12（環球7500）公務機，登記標誌為N899ST，飛機在香港國際機場跑道降落時不正常接觸跑道，事故中無人受傷。

調查發現，涉事飛行員在飛機主輪觸地後，持續將操控杆後拉，導致機頭未有及時下壓，令飛機進入低速／高迎角狀態，同時機頭在發動機最大反推力的作用下過度抬升，最終機尾位置兩台發動機的下方反推門與跑道觸碰，結構損壞。

調查小組已向龐巴迪公司提出3項安全建議。（龐巴迪網頁圖片）

調查小組提3項安全建議 避免同類事件再次發生

調查小組已向龐巴迪公司提出3項安全建議，包括向飛行員傳達是次事件中所觀察及總結到的飛航／操控特性，以及相關經驗和教訓；對飛行操作手冊中概述的指引和程序全面檢討，以確保當中訂明的操作技術要求，不會觸發機頭在不經意的情況下過度抬升；對飛機的飛行保護框架進行技術評估，以確定是否可以制定適當的措施，避免機頭在着陸後及低速／高迎角情況下，因使用發動機反推力裝置而造成急速的抬升。

民航意外調查機構指，專業的意外調查小組嚴格按照國際民用航空組織的國際標準進行，目的是找出事故發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生，報告已充分諮詢所有相關人士，並已上傳至網頁供下載。