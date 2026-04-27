恒生全港首創「存摺寶」 結合「防騙專員」構建雙重防線

對老一輩香港人來說，「紅簿仔」不只是一本存摺，更是幾代人規劃未來、財富的見證。每逢和親朋好友到茶樓飲茶後，親身到銀行「打簿」更是日常生活的一部分。



全球正積極推動「智能城市」，卻往往會忽略了長者的實際需求。為了讓長者「無痛」融入數碼生活，恒生銀行推出全港首創的「存摺寶」，將傳統「打簿」體驗巧妙結合智能手機，並於早前成立全港首個「防騙專員團隊」，化身為客戶的「財富守護者」。

全港首創「存摺寶」保留「打簿」實體感 助長者「無痛」過渡數碼化

不少長者仍習慣定時定候到銀行「打簿」，那清脆的打印聲、簿上密密麻麻的數字，給予他們一份踏實的安全感。若突然要他們一下子轉用數碼理財服務，往往會引起他們的抗拒和焦慮，而恒生銀行全港首創的「存摺寶」服務，則填補了這道數碼鴻溝。

「存摺寶」的設計尊重客戶習慣，而且長者毋須使用個人e-Banking都用到，它並沒有完全摒棄戶口或實體元素，而是利用近場通訊（NFC）技術，讓長者只需將專屬的「存摺寶」輕觸智能手機背面，就能實現多個方法用手機「打簿」，即時查閱港元存摺戶口結餘及過去兩年的交易紀錄，以及索取過往七年紀錄，以保留長者熟悉的傳統「打簿」體驗。

恒生銀行推出全港首創的「存摺寶」服務，堪稱業界一次極具心思的「過渡式創新」。

「存摺寶」並沒有完全摒棄戶口或實體元素，而是利用近場通訊（NFC）技術，讓長者只需將專屬的「存摺寶」卡輕觸智能手機背面，就能即時查閱港元存摺戶口結餘及過去兩年的交易紀錄。

「存摺寶」主打「一卡一機，專屬綁定」，客人必須親身到分行辦理申請，將「存摺寶」與指定的手機綁定，其他人就算手持該卡亦無法讀取入面的資料。「存摺寶」亦不設任何轉賬功能，這種「只能看、不能動」的安全底線，意味即使手機不幸遺失或誤按連結，騙徒也無法轉走戶口內的一分一毫，將風險降至最低。此外，應用程式內設較大字體、中英描述對照及「橫向模式」等貼心介面設計，讓長者瀏覽時更舒適自在。

「存摺寶」讓理財不再是一件需要勞師動眾、麻煩子女的「大事」，而是隨手可及、輕鬆自在的生活日常。

「防騙專員團隊」雲集退休銀行精英

「存摺寶」以科技創新為長者帶來便利，但面對層出不窮、日益猖獗的金融騙局，單靠科技並不足夠，更需要人的關懷。一直關懷社區的恒生銀行，回歸「以人為本」的服務，於去年成立全港首個「防騙專員團隊」（Fraud Protection Specialist Team，簡稱「FPT」）。

「防騙專員團隊」雲集過半數具備豐富銀行業經驗的退休人士，於23間指定分行親身服務懷疑受騙的客戶，提供即時專業支援及建議，如有需要更會主動向警方尋求協助，務求保障客戶賬戶安全及減少潛在損失。

一直關懷社區的恒生銀行，去年成立全港首個「防騙專員團隊」，團隊雲集過半數具備豐富銀行業經驗的退休人士，於23間指定分行親身服務懷疑受騙的客戶。

「防騙專員團隊」專員憑帶著數十年的閱人及營運經驗再次重返前線，更懂得長者需要及溝通方法，能設身處地理解他們在面對陌生科技時的徬徨，為數碼銀行服務增添溫度與關懷。

在人口老化的浪潮中，恒生銀行的角色由被動的交易執行者，轉變為主動的財產守護者，正是邁向超高齡社會時最需要的力量。

科技的盡頭 始終是以人為本

為體貼長者的實際需要，恒生銀行現時在全線地面分行全面引入無障礙友善設施與服務，讓長者出入更方便及安全。針對日常理財，恒生亦細心推出「簡易提款卡服務」，以特大螢幕字體顯示配搭實用輔助工具，同時大幅簡化步驟，讓長者輕鬆操作櫃員機。

恒生全港首創的「存摺寶」代表科技創新；「防騙專員團隊」代表服務創新和關懷社區，兩者結合除了為長者提供便利，更重要是構建了一個全方位、主動的防線，以應對猖獗的長者騙案，體現了企業在保障弱勢社群方面的社會責任，是「恒嘗溫度‧恒生服務」的最好印證。

服務受條款及細則約束，詳情請瀏覽恒生銀行網頁。

(資料及相片由客戶提供)