貿發局兩燈展四日吸引約13000名買家參觀及採購

為期四日的智慧照明博覽及香港國際春季燈飾展今天（23日）結束，約900間展商參與，吸引約13,000名來自114個國家及地區的買家參觀和採購。主辦的貿發局副總裁古靜敏表示今年兩個燈展吸引多間業界龍頭企業參展，匯聚國際優質買家採購，協助企業推動供應鏈多元化及開拓新市場，凸顯香港作為「國際會展之都」及高效營商平台的優勢。



貿發局在展覽期間即場做問卷調查，訪問450名參展商和買家，結果顯示展商及買家對未來業務走勢的信心普遍有所增長，其中49.1%受訪者預計未來12至24個月整體銷售額將會上升，47.6%受訪者預計持平。

受訪者認為未來兩年照明產品於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想：印度(73.4%)、澳洲(71%)、東盟國家(70.4%)和日本(68.1%)。市場潛力方面，最多受訪展商正嘗試開拓的市場分別是中東(31.8%)、歐洲 (29.5%)、東盟國家(23.9%)、拉丁美洲(17.6%)和北美洲(14.8%)。

在智能照明方面，受訪者認爲家居自動與智能照明控制系統(48.2%)、節能照明控制方案(38.2%)，以及戶外智能保安照明系統(31.1%)在未來兩年最具發展潛力。相對於傳統燈飾產品，受訪者表示消費者願意支付平均額外29%溢價購買配備智能功能的照明產品。