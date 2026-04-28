打風｜保安局辦跨部門桌面演習　模擬超強颱風襲港造成廣泛破壞

保安局今（28日）在政府總部的緊急事故監察及支援中心舉行颱風前跨部門桌面演習，來自40個政策局、部門及其他相關機構的代表參與。局方指，演習模擬超強颱風及暴雨襲港，造成廣泛破壞、財物損毀及主要幹道嚴重阻塞，各參與者須針對不同情境提出應對方案，期望加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。



保安局今（28日）在政府總部的緊急事故監察及支援中心舉行颱風前跨部門桌面演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風及／或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。（保安局圖片）

保安局今（28日）在政府總部的緊急事故監察及支援中心舉行颱風前跨部門桌面演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風及／或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。（保安局圖片）

根據天文台預測，今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目約4至7個，風季可能於6月或之後開始，10月或之前結束。為做好充足及全面的準備，來自40個政策局、部門及其他相關機構的代表參與今年的演習。

保安局表示，演習模擬超強颱風及暴雨襲港，造成廣泛破壞、財物損毀及主要幹道嚴重阻塞，各參與者須針對不同情境提出應對方案。是次演習提供一個跨部門平台，讓各參與者分享其經驗及專業知識，亦能讓他們更了解緊急事故監察及支援中心的運作，明確各自在應對超強颱風及／或暴雨時的職責，藉此提升應變準備與跨部門協作效能。

保安局指，政府將繼續加強應對極端天氣的整體準備及應變能力，保障香港市民的生命和財產。