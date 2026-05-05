貿發局內地電商專題培訓班　探討電商及社交平台新趨勢

為協助港商在內地電商市場累積實戰經驗，香港貿易發展局（香港貿發局）推出全年推廣計劃「電子商務快綫」，透過專業培訓、業務諮詢、商務考察及定期市場簡訊等多元化支援，協助香港中小企掌握市場動向、制定發展策略，並加快善用電商平台拓展業務。作為「電子商務快綫」的重點活動之一，第三屆「香港好物節」將於8月舉行，繼續支援港商深耕內地電商市場，並於年內延伸至東盟電商市場，為香港品牌開拓更多跨境電商商機。



計劃下的內地電商專題培訓班，早前舉辦兩課分別講解「品牌本地化與社交媒佈局」及「內容電商與店鋪自播」，吸引逾百名企業代表出席，反映港商高度關注內地電商市場的發展潛力。

課程邀得本土背包「Doughnut」聯合創辦人任永鏘（Rex）分享品牌的成長歷程。Rex指出「Doughnut」起步時僅生產100個背包，至今累計銷量已突破300萬件，成功在競爭激烈的內地市場中建立品牌定位。他表示，品牌能在內地市場站穩腳步，主要依靠三大策略。第一是「品質與誠信溢價」，香港品牌在內地市場上具備一定的信心優勢，透過堅持高標準物料選用與嚴格品質檢測，有效降低消費者對網購產品的疑慮。第二是「不拼價格，只拼精準賽道」，在龐大市場中細分客群，聚焦其所需而發展相關產品。例如「Doughnut」鎖定「少女感」與「可愛風」的市場定位，將原本以功能性為主的背包，轉化為日常穿搭的時尚單品，塑造高辨識度的品牌形象。第三是「在地化語境轉換」，品牌在內地社交平台結合本地化生活場景與熱門話題進行內容創作，讓品牌訊息更貼近消費者，從而建立共鳴。

Rex亦分析內地主要社交媒體平台的定位差異，指出小紅書有助品牌進行種草與建立信任，適合於早期累積口碑；抖音則屬帶動流量與即時轉化的主要平台；而微信視頻號則聚焦私域運營，透過熟人推薦帶動較高轉化率與重複購買。他透露，「Doughnut」能在社交媒體成功出圈，主要源於兩大關鍵因素：其一是以真實、貼近生活的素人角度分享內容，而非硬推銷。其二是把握「視覺黃金3秒」，透過具衝擊力的標題、對比鮮明的封面設計，以及預設互動元素，迅速吸引用戶關注，從而提升整體曝光率與互動。

具豐富內地電商實戰經驗的星光新商業培訓中心創辦人兼培訓導師Billy指出，2025年中國直播電商市場規模已突破5萬億元，成為網絡零售的重要支柱，並呈現用戶規模龐大、增長迅速等特點。他分析，隨着直播電商模式日趨成熟，店播已成為市場的新常態。所謂店播，是指品牌或店鋪自行開設直播，較依賴付費邀請外部主播合作更具成本效益，亦有助品牌建立穩定客源及長遠經營基礎。

內地時尚背包品牌光影行星GYXX的主理人何穎威則分享，中小企業在開展直播帶貨前，首要關鍵是「先盤貨，再決定是否開播」。他指出，直播猶如一個擴音器，若產品賣點不清晰或庫存管理不穩，相關問題往往會被進一步放大。因此，品牌在正式開播前，必須先做好貨盤梳理。他建議採用「貨盤結構三分法」，把貨品劃分為「引流款」、「利潤款」與「形象/特色款」。同時亦需評估產品是否適合透過直播作推廣。

一般而言，適合直播的產品通常具備賣點清晰、使用場景明確、演示效果突出、易於理解，以及購買決策周期較短等特點，例如收納用品、穿搭配件、美妝個護及小家電等類別。相反，若產品賣點較抽象、需長時間進行市場教育、或涉及較複雜的售後流程及較長決策的周期，則不宜貿然開展直播推廣，應審慎評估風險。

「香港好物節」內地電商專題培訓班最後兩課將於5月26日及6月26日舉行，主題分別為「微信私域流量運營」及「AI驅動電商智能運營」，有意拓展內地電商巿場的港商不容錯過。

同時，隨著電商經濟的蓬勃發展，及IP市場銷售模式的轉變，香港貿發局於香港國際授權展2026首設「知識產權及電子商貿支援服務」專區，匯聚電商平台、KOL、營銷及公關公司，協助品牌及IP開拓電商市場，把握線上商機。各大商會包括香港電商協會和香港電子商務聯會，在展會期間舉辦多場與搭建電商平台和直播帶貨等相關的工作坊，協助業界了解最新行業資訊。

「Doughnut」聯合創辦人任永鏘分享品牌如何在競爭激烈的內地市場中成功建立定位並突圍而出。

星火新商業培訓中心創辦人Billy（左一）及光影行星GYXX的主理人何穎威（左二）與中小企代表交流店鋪自播的心得及實戰策略。

（資料及相片由客戶提供）