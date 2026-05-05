貿發局內地電商專題培訓班 探討電商及社交平台新趨勢
為協助港商在內地電商市場累積實戰經驗，香港貿易發展局（香港貿發局）推出全年推廣計劃「電子商務快綫」，透過專業培訓、業務諮詢、商務考察及定期市場簡訊等多元化支援，協助香港中小企掌握市場動向、制定發展策略，並加快善用電商平台拓展業務。作為「電子商務快綫」的重點活動之一，第三屆「香港好物節」將於8月舉行，繼續支援港商深耕內地電商市場，並於年內延伸至東盟電商市場，為香港品牌開拓更多跨境電商商機。
計劃下的內地電商專題培訓班，早前舉辦兩課分別講解「品牌本地化與社交媒佈局」及「內容電商與店鋪自播」，吸引逾百名企業代表出席，反映港商高度關注內地電商市場的發展潛力。
課程邀得本土背包「Doughnut」聯合創辦人任永鏘（Rex）分享品牌的成長歷程。Rex指出「Doughnut」起步時僅生產100個背包，至今累計銷量已突破300萬件，成功在競爭激烈的內地市場中建立品牌定位。他表示，品牌能在內地市場站穩腳步，主要依靠三大策略。第一是「品質與誠信溢價」，香港品牌在內地市場上具備一定的信心優勢，透過堅持高標準物料選用與嚴格品質檢測，有效降低消費者對網購產品的疑慮。第二是「不拼價格，只拼精準賽道」，在龐大市場中細分客群，聚焦其所需而發展相關產品。例如「Doughnut」鎖定「少女感」與「可愛風」的市場定位，將原本以功能性為主的背包，轉化為日常穿搭的時尚單品，塑造高辨識度的品牌形象。第三是「在地化語境轉換」，品牌在內地社交平台結合本地化生活場景與熱門話題進行內容創作，讓品牌訊息更貼近消費者，從而建立共鳴。
Rex亦分析內地主要社交媒體平台的定位差異，指出小紅書有助品牌進行種草與建立信任，適合於早期累積口碑；抖音則屬帶動流量與即時轉化的主要平台；而微信視頻號則聚焦私域運營，透過熟人推薦帶動較高轉化率與重複購買。他透露，「Doughnut」能在社交媒體成功出圈，主要源於兩大關鍵因素：其一是以真實、貼近生活的素人角度分享內容，而非硬推銷。其二是把握「視覺黃金3秒」，透過具衝擊力的標題、對比鮮明的封面設計，以及預設互動元素，迅速吸引用戶關注，從而提升整體曝光率與互動。
具豐富內地電商實戰經驗的星光新商業培訓中心創辦人兼培訓導師Billy指出，2025年中國直播電商市場規模已突破5萬億元，成為網絡零售的重要支柱，並呈現用戶規模龐大、增長迅速等特點。他分析，隨着直播電商模式日趨成熟，店播已成為市場的新常態。所謂店播，是指品牌或店鋪自行開設直播，較依賴付費邀請外部主播合作更具成本效益，亦有助品牌建立穩定客源及長遠經營基礎。
內地時尚背包品牌光影行星GYXX的主理人何穎威則分享，中小企業在開展直播帶貨前，首要關鍵是「先盤貨，再決定是否開播」。他指出，直播猶如一個擴音器，若產品賣點不清晰或庫存管理不穩，相關問題往往會被進一步放大。因此，品牌在正式開播前，必須先做好貨盤梳理。他建議採用「貨盤結構三分法」，把貨品劃分為「引流款」、「利潤款」與「形象/特色款」。同時亦需評估產品是否適合透過直播作推廣。
一般而言，適合直播的產品通常具備賣點清晰、使用場景明確、演示效果突出、易於理解，以及購買決策周期較短等特點，例如收納用品、穿搭配件、美妝個護及小家電等類別。相反，若產品賣點較抽象、需長時間進行市場教育、或涉及較複雜的售後流程及較長決策的周期，則不宜貿然開展直播推廣，應審慎評估風險。
「香港好物節」內地電商專題培訓班最後兩課將於5月26日及6月26日舉行，主題分別為「微信私域流量運營」及「AI驅動電商智能運營」，有意拓展內地電商巿場的港商不容錯過。
同時，隨著電商經濟的蓬勃發展，及IP市場銷售模式的轉變，香港貿發局於香港國際授權展2026首設「知識產權及電子商貿支援服務」專區，匯聚電商平台、KOL、營銷及公關公司，協助品牌及IP開拓電商市場，把握線上商機。各大商會包括香港電商協會和香港電子商務聯會，在展會期間舉辦多場與搭建電商平台和直播帶貨等相關的工作坊，協助業界了解最新行業資訊。
（資料及相片由客戶提供）