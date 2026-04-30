住九肚山年輕商人西環遭狂斬重傷　負責「把風」男子認罪囚8年

31歲住九肚山的男商人，3年前與朋友在西環晚飯後，遭數名男子持刀及斧頭追斬，四肢被斬傷，身體多處骨折，事後行兇者乘車離去。事主至今仍需接受治療，他曾懷疑遇襲與其前妻及其男友有關。惟警方最後只拘捕一名當晚負責「把風」的男子，他曾用刀指嚇事主朋友，著他們不要阻止。該男子今(30日)在高等法院承認有意圖傷人罪。法官李素蘭稱不知道事主受襲原因，但事主遇襲時手無寸鐵，卻遭眾人以殘忍和惡毒手法襲擊，被告雖只負責「把風」，亦須監禁8年。



被告求情稱非案中主腦

被告李兆麒，36歲，運輸工人。他承認於2023年2月15日，在西營盤山道和他人非法及惡意傷害黃浩霆。辯方求情指，被告在案中只是負責把風，非案中主腦，他已深感後悔。

事主被斬至手腳多處受傷，由救護車送院。(陳永武攝)

現場留下大量血跡。(陳永武攝)

事發時汽車追截及行兇經過

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事主被斬背部及四肢多處受傷

案情指，事主黃浩霆（案發時31歲）案發日晚上與朋友在西環一餐廳用膳，晚上11時許，事主與朋友離開餐廳。他先返回車上放東西，同行4名朋友則在附近吸煙。期間一輛私家車駛至，有3至4名持刀和斧頭的男子下車，並衝向事主。其中一人指向事主的朋友，並著他們不要動。事主見狀跑走，但仍遭眾人襲擊，至四肢和背部多處被斬傷。該些男子施襲乘私家車逃去。

事主被送院發現身上有多處刀傷，他的右手嚴重受傷，多處骨折，肌腱亦受創，需接受多個手術。

有七人車曾尾隨事主至西環

警方調查發現，事主案發日晚上6時許開車離開其九肚山住所時，已遭一輛七人車尾隨，並一直跟事主駛至西環。事主遇襲後，該七人車才離開。被告同年3月被捕，他在錄影會面承認涉案時曾用刀指向事主的朋友。

事主曾懷疑事件與前妻及其男友有關

事主曾透露，懷疑事件與其前妻有關。他指其前妻出軌，兩人於2019年離婚。前妻於2022年要求取更多贍養費，事主拒絕，兩人曾就此事爭拗。同年12月，事主指前妻出軌，並在Instagram貼出前妻和另一男子的親密照和訊息對話。前妻男友曾留言稱，會為女友報復。

前妻及其男友曾被捕最終獲釋

事主相信遇襲和前妻的糾紛有關。他的前妻和男友曾被捕，警方索取法律意見後，兩人獲釋。

案件編號：HCCC197/2025