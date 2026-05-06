《全民造星》黃雅慧醫生被指擅取走公司文件　警列盜竊案無人被捕

被網民封為最美醫生的「咖喱」黃雅慧，曾參與ViuTV真人騷《全民造星IV》，早前由公立醫院轉戰醫美行業。不過，近日醫療中心臻極，卻在社交平台發聲明，指控她擅自取走該公司超過20名顧客的資料，終止與她的合作。黃雅慧事後於社交平台簡單回應，指「公道自在人心，是非只在時勢，一切已交給律師處理。」



臻極負責人曾小姐接受《香港01》訪問時開腔，指公司租用黃雅慧的診所行醫，將文件放在一個沒有上鎖的櫃檯中。她指，該櫃檯於4月24日無故沒鎖上，至後來再次打開後文件已不翼而飛。她續說，不擔心客人會被擔走，只憂其資料會外洩，形容文件「石沉大海」是最懷打算。



警方回覆查詢指，尖沙咀警署分别於4月30日和5月4日接獲一公司負責人報案，指發現其放置於尖沙咀金馬倫道一診所儲物櫃內的文件不翼而飛，懷疑被人在未經授權下帶走。經初步調查，案件暫列「盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。



被網民封為最美醫生的「咖喱」黃雅慧。（IG圖片）

黃雅慧醫生曾參與ViuTV真人騷《全民造星IV》。（資料圖片）

黃雅慧醫生曾參與ViuTV真人騷《全民造星IV》，獲20,680票。（資料圖片）

被網民封為最美醫生的「咖喱」黃雅慧。（IG/@wnwkelly）

醫療中心臻極指控黃雅慧擅取公司文件 雙方無僱傭關係

醫療中心臻極在社交平台Threads發聲明，終止與黃雅慧醫生的所有合作關係，並指控她擅自取走該公司的文件。

臻極負責人曾小姐表示，公司自今年3月起租用黃雅慧的地方行醫，黃有時候會幫怕處理其公司的病人，雙方並無僱傭關係。

醫療中心臻極在社交平台發聲名，終止與黃雅慧醫生的所有合作關係。（Threads截圖）

咖喱黃雅慧稱公道自在人心。（ig@perfecttenmedicalcentrehk）

放文件櫃檯被鎖上 打開後文件不翼而飛

曾小姐指，她與黃雅慧兩人均有診所鎖鑰，但她卻沒有持有櫃檯的鎖鑰。在4月24日，她發現放有病人資料的櫃檯被上鎖，而該處以往一直都沒有鎖上。她說，經交涉及櫃檯打開，原本放在該處的文件已不翼而飛，

她表示，黃雅慧不承認取過，「黃醫生聲稱自己冇見過，亦都冇接觸過文件，甚至話自己冇拎過出嚟。」她指，事前已為櫃檯內的物品拍照，確認文件就在該處，最後一次見到文件的日期是4月17日。

黃雅慧中大畢業照。（IG圖片）

遺失文件涉逾20顧客資料 形容最終未能尋回是「最懷打算」

曾小姐續說，至後來黃雅慧又告知她們已找回部份文件，惟沒有交代文件尋獲的地點，黃又聲稱會將文件交到警處，並以短訊形息向她發送律師樓的卡片，讓她與負責的律師聯絡。

曾小姐後來才知道部份文件已送往律師樓。她估計，遺失的文件涉，多於20名顧客的個人資料，已聯絡客人告知事件。至4月30日，臻極已終止與黃雅慧的所有合作，被問會否擔心文件到最後亦未能取回，她無奈指是「最懷打算」。

已報警處理 並通報私隱署、醫委會

曾小姐表示，不擔心黃雅慧會搶走公司的客人，最擔心的是病人的資料外洩，「因為我哋嘅客人要求嘅，可能佢哋要做嘅野，其實黃醫生未必做到嘅」。她說，已就事件通報私隱專員公署、醫委會，並已報警處理。醫委會回覆指，由於醫委會具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別醫生的紀律個案作出評論。