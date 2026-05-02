塱原濕地奇花「萬維莎」開花　花瓣淺紅黃色各半　吸引市民拍攝

塱原濕地一個池塘近日出現一朵奇花，一半淺紅色，另一半為黃色，出於污泥而不染，吸引不少愛花之人及攝影愛好者專程前往拍攝。原來這朵名為「萬維莎」（Wanvisa），屬於大中型睡蓮，與平時所看的紫藍色、紫色和粉紅色單色睡蓮不同。



資料顯示，「萬維莎」是泰國與日本專家聯合培育新品種，有指開出花瓣顏色各半的機率是一萬至十萬分之一，雙色形態出現概率極低，在花朵未完全開放之前，無法預知會開出什麼顏色，常出現一花雙色或一株多色，因此有「百變女王」之稱；10多年前價格貴得驚人，經過多年的發展和花商的大力擴繁，現已可走入尋常百姓家，但在本港仍非常罕見。



塱原濕地近日有朵罕見蓮花開花，一半淺紅色，另一半為黃色，原來屬曾經價格貴得驚人的新品種「萬維莎」（Wanvisa）。（洪芷菁攝）

塱原濕地近日有朵罕見蓮花開花，一半淺紅色，另一半為黃色，原來屬曾經價格貴得驚人的新品種「萬維莎」（Wanvisa）。（洪芷菁攝）

據前往觀賞市民指，在塱原濕地內只有一個池塘內，開了一朵「萬維莎」，未知是否全港唯一一朵。開花消息近日不逕而走，不少本地愛花之人及攝影愛好者趁本地勞動節小黃金周，前住塱原濕地尋花，觀塘及拍攝。

盛花期集中在4月中下旬至9月，不過要留意觀看有時。萬維莎每日早晨6時左右開始開放，下午2至3時逐漸閉合；不過遇陰天閉合時間會延後，遇大風、暴雨等惡劣天氣則會提前閉合。

塱原濕地近日有朵罕見一半淺紅色、一半黃色的蓮花「萬維莎」（Wanvisa），吸引愛花之人及攝影愛好者前往拍攝。（Ringo Chiu拍攝及提供圖片）

塱原濕地近日有朵罕見一半淺紅色、一半黃色的蓮花「萬維莎」（Wanvisa），吸引愛花之人及攝影愛好者前往拍攝。（Chan Sing Cheong 拍攝及提供圖片）

塱原濕地近日有朵罕見一半淺紅色、一半黃色的蓮花「萬維莎」（Wanvisa），吸引愛花之人及攝影愛好者前往拍攝。（Chan Sing Cheong 拍攝及提供圖片）

塱原濕地近日有朵罕見一半淺紅色、一半黃色的蓮花「萬維莎」（Wanvisa），吸引愛花之人及攝影愛好者前往拍攝。（Chan Sing Cheong 拍攝及提供圖片）

資料顯示，萬維莎是睡蓮科睡蓮屬的耐寒性睡蓮品種，由泰國與日本專家聯合培育，是人工雜交的觀賞品種，曾獲2010年國際睡蓮水景園藝協會「最佳耐寒性睡蓮新品種」和「睡蓮新品種總冠軍」雙項榮譽。

塱原濕地一朵「萬維莎」（Wanvisa），在這個池塘發現。（Winnie Lam拍攝及提供圖片）

萬維莎花朵以紅黃雙色對稱分布為典型特征，出現概率極低，花色不穩定，在花朵沒有完全開放之前，無法預知會開出什麼顏色，且花色變化無規律可循，概率約為萬分之一至十萬分之一，也有說是五萬分之一。

塱原濕地近日有朵罕見一半淺紅色、一半黃色的蓮花「萬維莎」（Wanvisa），吸引愛花之人及攝影愛好者前往拍攝。（Winnie Lam拍攝及提供圖片）

塱原濕地近日有朵罕見一半淺紅色、一半黃色的蓮花「萬維莎」（Wanvisa），吸引愛花之人及攝影愛好者前往拍攝。（Winnie Lam拍攝及提供圖片）

該品種於2011年8月由上海辰山植物園引入中國內地，目前在上海辰山植物園、北京圓明園、南京莫愁湖、武漢植物園、廣州南沙濕地公園等多地均有引種栽培。