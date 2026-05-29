避險情緒推高金價 年輕一代掀「藏金」熱 5克金粒成市場新寵
全球環境變幻莫測，加上國際局勢反覆，黃金作為傳統避險資產的吸引力再度攀升。現在走進金鋪的人，不只為了辦嫁妝，更多人有意慾購買小金粒作長線儲蓄或投資。市民對細額黃金儲蓄有明顯需求，黃金投資正逐漸走向日常化與年輕化。面對金價持續高企，挑選一個既可靠又有信譽的渠道，將買金轉化為生活理財的一部分，已成為當下的熱門話題。
從大額保值走向日常儲蓄
傳統觀念中，黃金是長輩大額保值的工具，黃金投資常被視為高門檻的投資活動，動輒涉及1両甚至1公斤的實金買賣。第一金鋪合夥人陳泳彤（Kanis）認為，香港市民對黃金的需求已發生結構性轉變，「我們在開幕時推出的5克和10克小金粒，短短10天內便全線沽清。」Kanis說。
這種低門檻產品迅速爆紅，反映出黃金正成為一種日常儲蓄工具。她提到，有客戶每週定期購買一粒5克金粒作為強迫儲蓄，亦有家長每月累積小金粒，作為子女的成長禮物。為了回應市場熱潮，第一金鋪近期加推了20克金塊及1両金粒，從1克入門級到1公斤專業級的完整產品線，實踐「藏金於民」。
持牌鑄金商具公信力 源頭直供保障成色
在金價波動不定的環境下，選擇正確的購買渠道是保障資產的安全第一步。市面上金舖林立，甚至有人北上買金，過去亦曾有消費者買到假金的案例，第一金鋪主席及合夥人鞠祿龍（Lawrence）特別指出，具備「香港黃金交易所認可標準」的企業，對消費者而言具有極為重要的指標意義。
第一金鋪不單止是零售商，亦都是持牌的鑄金商，透過從源頭到零售的模式，能大幅減少中間代理成本，將節省下來的成本直接反映在牌價上，以更具優勢的價格回饋給市民。除此之外，第一金鋪持有「認可交割條鑄造商」牌照，其生產的投資金產品必須嚴格符合成色標準—999.9的國際公認純度。
永續理念 賦予舊金綠色新生命
當金價處於歷史高位時，消費者的變現需求亦隨之旺盛。Lawrence表示︰「我們知道每一件舊的金飾品背後，都可能承載著客人很多的情感和回憶。所以我們在回收的流程強調透明、尊重與專業。」由於第一金鋪擁有鑄金商牌照，回收的舊金可以直接重新鑄造成新產品，減少了中間回收商層層抽取的差價，因此能提供更具競爭力的回收價格。透過將回收黃金轉化為投資金條或時尚飾金，減少對原生金礦開採的需求，實現環境永續與資源循環。
當黃金遇上非遺工藝 打造輕奢時尚
除了投資性質，第一金鋪亦致力於推動黃金的年輕化。Kanis 坦言，傳統金飾往往是追求越大越體面，但新一代消費者更追求自我表達。「我們的設計理念是『不只一種金飾』。專注於小巧精緻，配合日常穿搭突出個人的風格。」Kanis表示。其中，「鎏金彩蝶系列」最具代表性，該系列將中國非物質文化遺產「螺鈿」工藝鑲嵌於黃金之上，利用海洋鮑魚貝的天然虹光與黃金結合，呈現出絢麗的現代感。
半世紀集團底蘊 穿越金融週期的穩健實力
第一金鋪背靠 1979 年創立的「福而偉集團」，旗下「第一金」擁有35年深厚根基。Lawrence表示，集團經歷多次金融危機及金價波動仍穩健經營。憑藉與全球金礦及國際銀行的長期合作，公司在供應緊張時仍能確保穩定貨源，更榮獲「01企業金勳大獎 2025 - 傑出黃金鑄造商」肯定。
展望2026年，品牌已制定清晰藍圖，除現有的灣仔旗艦店外，計劃進軍中環、尖沙咀等。國際方面則積極拓展東南亞市場，Lawrence指出當地華人對黃金有深厚文化認同，未來將於馬來西亞、台灣及澳門等地落實據點，並推出具地域特色的限定產品。
地址︰香港灣仔莊士敦道199號地下
營業時間︰11:00AM - 8:00PM
電話︰(852) 2880 0600
官方網站︰www.firstgoldweb3.com
（資料及相片由客戶提供）