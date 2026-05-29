避險情緒推高金價　年輕一代掀「藏金」熱　5克金粒成市場新寵

全球環境變幻莫測，加上國際局勢反覆，黃金作為傳統避險資產的吸引力再度攀升。現在走進金鋪的人，不只為了辦嫁妝，更多人有意慾購買小金粒作長線儲蓄或投資。市民對細額黃金儲蓄有明顯需求，黃金投資正逐漸走向日常化與年輕化。面對金價持續高企，挑選一個既可靠又有信譽的渠道，將買金轉化為生活理財的一部分，已成為當下的熱門話題。



從大額保值走向日常儲蓄

傳統觀念中，黃金是長輩大額保值的工具，黃金投資常被視為高門檻的投資活動，動輒涉及1両甚至1公斤的實金買賣。第一金鋪合夥人陳泳彤（Kanis）認為，香港市民對黃金的需求已發生結構性轉變，「我們在開幕時推出的5克和10克小金粒，短短10天內便全線沽清。」Kanis說。

第一金鋪合夥人陳泳彤表示，隨着5克及10克金粒於開幕後迅速售罄，反映香港黃金投資已由傳統的大額保值轉型為日常儲蓄。

這種低門檻產品迅速爆紅，反映出黃金正成為一種日常儲蓄工具。她提到，有客戶每週定期購買一粒5克金粒作為強迫儲蓄，亦有家長每月累積小金粒，作為子女的成長禮物。為了回應市場熱潮，第一金鋪近期加推了20克金塊及1両金粒，從1克入門級到1公斤專業級的完整產品線，實踐「藏金於民」。

第一金鋪推出從1克入門級到1公斤專業級的完整產品線。

持牌鑄金商具公信力 源頭直供保障成色

在金價波動不定的環境下，選擇正確的購買渠道是保障資產的安全第一步。市面上金舖林立，甚至有人北上買金，過去亦曾有消費者買到假金的案例，第一金鋪主席及合夥人鞠祿龍（Lawrence）特別指出，具備「香港黃金交易所認可標準」的企業，對消費者而言具有極為重要的指標意義。

第一金鋪不單止是零售商，亦都是持牌的鑄金商，透過從源頭到零售的模式，能大幅減少中間代理成本，將節省下來的成本直接反映在牌價上，以更具優勢的價格回饋給市民。除此之外，第一金鋪持有「認可交割條鑄造商」牌照，其生產的投資金產品必須嚴格符合成色標準—999.9的國際公認純度。

第一金鋪主席及合夥人鞠祿龍指，每條金條都有獨立編碼，如同身份證，能確保產品來源清晰且方便追溯，為消費者權益提供保障。

永續理念 賦予舊金綠色新生命

當金價處於歷史高位時，消費者的變現需求亦隨之旺盛。Lawrence表示︰「我們知道每一件舊的金飾品背後，都可能承載著客人很多的情感和回憶。所以我們在回收的流程強調透明、尊重與專業。」由於第一金鋪擁有鑄金商牌照，回收的舊金可以直接重新鑄造成新產品，減少了中間回收商層層抽取的差價，因此能提供更具競爭力的回收價格。透過將回收黃金轉化為投資金條或時尚飾金，減少對原生金礦開採的需求，實現環境永續與資源循環。

當客人到店後，有專人會即場進行檢測並當面報價。雙方確認後即可即時以現金交易，確保整個過程公開、誠實且專業。

當黃金遇上非遺工藝 打造輕奢時尚

除了投資性質，第一金鋪亦致力於推動黃金的年輕化。Kanis 坦言，傳統金飾往往是追求越大越體面，但新一代消費者更追求自我表達。「我們的設計理念是『不只一種金飾』。專注於小巧精緻，配合日常穿搭突出個人的風格。」Kanis表示。其中，「鎏金彩蝶系列」最具代表性，該系列將中國非物質文化遺產「螺鈿」工藝鑲嵌於黃金之上，利用海洋鮑魚貝的天然虹光與黃金結合，呈現出絢麗的現代感。

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半世紀集團底蘊 穿越金融週期的穩健實力

第一金鋪背靠 1979 年創立的「福而偉集團」，旗下「第一金」擁有35年深厚根基。Lawrence表示，集團經歷多次金融危機及金價波動仍穩健經營。憑藉與全球金礦及國際銀行的長期合作，公司在供應緊張時仍能確保穩定貨源，更榮獲「01企業金勳大獎 2025 - 傑出黃金鑄造商」肯定。

第一金榮獲「01企業金勳大獎 2025 - 傑出黃金鑄造商」，實力備受肯定。

展望2026年，品牌已制定清晰藍圖，除現有的灣仔旗艦店外，計劃進軍中環、尖沙咀等。國際方面則積極拓展東南亞市場，Lawrence指出當地華人對黃金有深厚文化認同，未來將於馬來西亞、台灣及澳門等地落實據點，並推出具地域特色的限定產品。

第一金是香港黃金交易所唯一的成員曾邀請美國聯邦儲備局前主席伯南克博士（Dr. Ben S. Bernanke）參與專屬私人午餐會，探討全球經濟形勢。會上，第一金更向伯南克博士贈送了「第一金信用金幣」，象徵着品牌與國際經濟權威的深度對話。

地址︰香港灣仔莊士敦道199號地下

營業時間︰11:00AM - 8:00PM

電話︰(852) 2880 0600

官方網站︰www.firstgoldweb3.com

（資料及相片由客戶提供）