廠商會「十五五」規劃與香港的新機遇論壇　匯聚智慧　把握機遇

今年是國家「十五五」規劃開局之年。香港中華廠商聯合會（廠商會）於今年4月27日舉辦「『十五五』規劃與香港的新機遇」高峰論壇，吸引近1,200名政商界領袖及行業專家親身或線上參與，共同探討香港如何在國家新發展格局下，鞏固傳統優勢、培育新興動能，並為制定首份「香港五年規劃」建言獻策。



財政司司長：以新質生產力與雙向開放開創新局

論壇由財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，闡述特區政府對接「十五五」規劃的最新部署，並就工商界如何把握新機遇提出建議。

陳司長指出，「十五五」規劃綱要有兩大主線尤其值得香港商界關注：一是以新質生產力引領現代化產業體系建設；二是以擴大內需與高水平雙向開放重塑經濟循環。他認為，香港作為粵港澳大灣區內的國際「超級接口」，未來五年可從多方面探索新路徑，包括推動「金融+」，讓金融由單純資金中介升級為支撐產業發展的關鍵基建；深化「AI+」，由單點應用邁向生態賦能；以及借助香港的制度與國際優勢，發展成為柔性供應鏈的中樞節點與調度網絡。

財政司司長陳茂波擔任論壇主禮嘉賓。

凝聚共識 擘劃香港五年發展藍圖

論壇亦邀得港區全國人大常委、立法會主席李慧琼，以及創新科技及工業局局長孫東作主旨演講。

李慧琼主席表示，香港在「十五五」期間應更積極作為，包括鞏固提升國際金融、航運及貿易中心地位，進一步彰顯「安全避風港」角色以吸引海內外資金；加快建設國際創科中心；深化與大灣區城市協作，以及更好服務國家高質量發展。她並指出，行政與立法機關將廣泛收集社會各界意見，積極推進制定「香港五年規劃」。

港區全國人大常委、立法會主席李慧琼透過線上發表主旨演講。

孫東局長則表示，創新科技及工業局正從三大方向推動香港創科發展，助力國家高質量發展：高水平推進「三大創科園區、五大研發機構」發展格局；高水平構建現代化產業體系、推動新型工業化；以及深化人工智能的全方位應用與發展。他亦指出，在國家大力支持下，香港正推動建設首個境外國家製造業創新中心，並加強國際合作，探索在港打造全球先進製造業與人工智能卓越中心。

主旨演講嘉賓創新科技及工業局局長孫東。

主動作為 以自身優勢貢獻國家所需

廠商會會長盧金榮致歡迎辭時表示，「十五五」規劃聚焦科技自立自強與高水平對外開放，正是香港所長。香港應加快北部都會區建設，打通粵港澳大灣區要素流動壁壘，促進區域協同創新。同時，作為國家「引進來、走出去」的戰略支點，香港應打造為「中國品牌」出海的首選平台，既回應國家對香港建設「高增值供應鏈服務中心」的期許，亦為本地貿易及專業服務開拓新一輪增長空間。

廠商會會長盧金榮致歡迎辭。

五大領域對接國家規劃 激發香港發展動能

在廠商會副會長莊家彬議員主持的專題討論環節中，多位嘉賓圍繞香港如何對接「十五五」規劃深入交流。

與談嘉賓包括「一帶一路」專員何力治、北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌、香港科技大學利豐供應鏈研究院執行總監張家敏，以及一國兩制研究中心研究總監方舟。各人從打造香港成為「一帶一路」綜合樞紐平台、加快北部都會區發展、推動科技創新、建設跨國供應鏈管理體系，以及促進大灣區產業協同發展五大領域出發，深入探討香港如何發揮制度與國際化優勢，在國家新發展布局中釋放更大動能。

在專題討論環節，一眾嘉賓從多角度分享香港可如何更好地對接「十五五」規劃。

廠商會支持應用型人才培訓 助力產業升級

為響應國家支持香港建設「國際高端人才集聚高地」的目標，論壇期間，廠商會會長盧金榮與職業訓練局主席林健鋒代表雙方簽署「商校共同培育人才」合作備忘錄，攜手培育更具實踐能力、切合產業需要的高質量應用型人才，為產業升級與創新發展提供堅實人才支撐。

廠商會會長盧金榮（前排左）與職業訓練局主席林健鋒（前排右）簽署合作備忘錄，攜手培育應用型人才。

嘉賓雲集 共商發展新篇

出席是次論壇的重要嘉賓尚包括行政會議成員吳秋北議員、全國政協常委蔡冠深、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部副部長兼貿易處負責人周強、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華、政制及內地事務局副局長胡健民、創新科技及工業局副局長張曼莉、香港出口信用保險局主席陳瑞娟、香港中文大學校董會主席查逸超、粵港澳大灣區發展專員林雅雯、工業專員（創新及科技）葛明、特首政策組副組長關家明、工業貿易署副署長（雙邊貿易、管制及工商業支援）謝凌駿。而出席的廠商會領導尚包括永遠名譽會長施榮懷、吳宏斌及史立德、常務副會長馬介欽、副會長黃家和、吳國安、梁兆賢、陳家偉、駱百強、施榮恆、黃偉鴻，以及行政總裁吳潔貞。此外，多位港區人大代表及政協委員、超過30位立法會議員、來自50多個國家的駐港總領事及代表，以及本地及海外工商組織代表亦出席支持，共商香港在國家「十五五」規劃下的發展新機遇，場面盛大，氣氛熱烈。

論壇吸引近1,200名嘉賓親身或線上參與。

(資料及相片由客戶提供)