《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 實戰應用 解鎖商用新機遇

【識 AI 者生存？】2026 世界大洗牌，唔學就等淘汰❌！人工智能已從「未來趨勢」變成「競爭剛需」。全球商務格局正面臨大洗牌。隨着香港積極投入創新科技發展，致力打造「國際 AI 及資料產業發展樞紐」，企業如何有效地將技術融入營運策略並穩站於金字塔頂端，成為當務之急🔥。



↓↓↓↓↓ 最後報名機會，掌握AI趨勢關鍵，引爆無限商機💥 ↓↓↓↓↓↓ 名額有限!!

📢 📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026」🤖 約定您 5 月 15 日會展見！

🔥 2026 絕不能錯過本次活動的 5 大理由：

雲集國際級科技巨頭： 20+場研討會及專題講座，向NVIDIA、Microsoft、AWS、Cisco、IBM 等業界領袖「取經」，剖析 AI 商用關鍵策略。

20+ AI 主題展位： 率先體驗超前 AI 技術、機械人與應用方案，即時提升公司營運與生意效率。

最新工具即學即用： 專家教您最新ChatGPT、DeepSeek V4、Google Gemini、OpenClaw等AI工具，助你職場與公司轉型升級。

直擊未來技術趨勢： 深度解構 Agentic AI、自主決策系統等如何重塑行業價值鏈。

拓展商務人脈網絡： 超過40個支持機構，建立跨行業高端人際網絡🤝。

↓↓ 領先佈局 2026，引爆 AI 商業潛力💥 ↓↓ 名額有限!!

📢 按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026」🤖

約定您 5 月 15 日會展見！

下午場內容豐富，老闆、打工仔必參加！

- 時間：14:00 - 14:30

- 主題：職場 AI 轉型存活術

- 講座嘉賓：香港AI培訓學院 創辦人 文恩澄女士

- 時間：15:10 - 15:30

- 主題：自動獲利：啟動阿里企業級OpenClaw《悟空》引擎 實現 AI OPT 數字團隊增長法則

- 講座嘉賓：AiX Society 創會會長 蘇仲成先生

- 時間：16:10 - 16:30

- 主題：從追趕者到定義者：DeepSeek V4 重寫全球 AI 競爭法則

- 講座嘉賓：AiX Society 創會會長 蘇仲成先生

- 時間：16:10 - 16:55

- 主題：ChatGPT 廣告製作兼轉化 Lead 由內容到成交全拆解

- 講者嘉賓：香港理工大學專業進修學院 AI 驅動數碼與社交媒體市場營銷專業證書課程主任 及 持續教育顧問（電子商貿及數碼營銷）方健僑博士

↓↓ 輕鬆掌握下一代 AI 關鍵，引爆無限商機💥 ↓↓

名額有限，立即登記搶先留位

📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026」🤖

約定您 5 月 15 日會展見！