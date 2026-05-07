警隊解密7宗轟動重案　警務處出版《香港重案解密》網上免費看

當年的「九龍城拐嬰案」、「灣仔豪宅雙屍案」、「飛鵝山綁架案」全城熱議。香港警務處今日（5月8日）出版的《香港重案解密》，破天荒將七宗近年轟動全港的重案，以第一手解密形式全面還原辦案過程，將真相呈現公眾眼前。新書加入多個欄目，包括曾參與調查的探員披露破案心路歷程的「刑偵心聲」，分享刑偵人員的辦案思維與及背負的精神壓力；以及警隊心理專家剖析罪犯心理的「心理解密」，揭開鮮為人知的緝兇實錄。



「三無命案」警隊堅持還死者公道 彰顯公義

七宗被收錄書中的案件，情節最為撲朔迷離的，莫過於深水埗女保安無屍命案。這是一宗極大挑戰性的「三無命案」—— 無屍體、無目擊證人、無被告招認。死者在追討欠款後人間蒸發，兇手殺人分屍後將遺體棄置，意圖令警方無從入手。

為調查案件真相，警方刑偵人員展現鍥而不捨的專業精神。探員們在惡臭熏天且堆積如山的堆填區中反覆搜尋證物，同時翻查了近1,000小時的閉路電視片段。憑著「誓要還死者公道」的堅持，警方探員與疑犯鬥智鬥力，最終憑藉環境證供、科學鑑證的輔助，以及嚴密的邏輯推理和調查成功破解疑團，在沒有屍體的情況下，成功將兇手繩之於法，彰顯公義。

何玉儀警員，時任灣仔警區重案組偵緝警員，負責協助調查灣仔豪宅雙屍案。

心理專家首度剖析 罪犯偽裝「精神失常」

《香港重案解密》的另一大亮點，是引入了警隊心理服務課刑事心理組專家的專業分析。在多宗案件中，兇徒落網後都試圖以精神問題為藉口，企圖逃避法律責任。在「灣仔豪宅雙屍案」中，外籍銀行高層禁錮虐殺兩女並拍攝行兇過程，事後曾以精神狀況不能自控為抗辯理由，但最終都被法庭裁定謀殺罪成，判處終身監禁；而「八鄉弒父傷母案」的青年對雙親痛下殺手，事後圖以精神失常抗辯，最終亦難逃法網被裁定謀殺罪成。

透過「心理解密」專欄，從心理學角度深入了解這些罪犯的犯罪動機、群體效應及壓力管理等議題，讓市民理解刑偵工作，講求跨專業支援與團隊合作的強大力量，也更能全面認識辦案背後的專業思維，以及偵緝人員在面對極度殘暴的案發現場時，背後所承受的巨大精神壓力。

梁智豪警長，時任東九龍總區重案組偵緝警員，負責協助調查五桂山兇殺案

鍥而不捨維護法紀 展現刑偵專業精神

據了解，警方希望透過今次這本真實案例的結集，向市民大眾展示警隊工作的專業、細緻與堅持。每偵破一宗案件，背後都凝聚了無數警隊人員日以繼夜、不眠不休的汗水和努力。無論案情多麼錯綜複雜，警方都會鍥而不捨追查到底，維護香港的法治基石。

想要一窺這些轟動一時的重案背後不為人知的細節？《香港重案解密》今日隨《頭條日報》附送，市民亦可親臨舊油麻地警署警察禮品廊或山頂警隊博物館免費索取。此外，市民亦可掃描相關二維碼或瀏覽警隊公眾網頁，即時閱讀電子版，一同解密重案真相！

二維碼：

網上電子版： https://www.police.gov.hk/v/index.php?i=hkmc2605

派發地點：

舊油麻地警署警察禮品廊

地址︰油麻地廣東道627號

山頂警隊博物館

地址︰山頂甘道27號

(資料及相片由客戶提供)