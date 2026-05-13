企業AI數碼轉型｜SHOPLINE 領航零售業邁向「Agentic Ready」

近年AI發展已從單純的聊天機械人，拓展至不同類型的推理模型與AI代理的應用場景。隨著香港政府大力推動「AI+」經濟轉型，本地零售業正迎來一場前所未有的數智變革。作為一站式智慧營商夥伴，SHOPLINE早前發布最新《2026香港電商白皮書》，揭示AI如何從基礎工具演變成自主生態，助商戶在挑戰中實現轉型。



數據顯示應用AI的商戶 GMV 高出逾1.2倍

在邁向自主營運之前，數據已先行印證AI實現增長的能力。SHOPLINE數據顯示，深度應用AI功能的「AI Ready」商戶表現亮眼，其平均GMV較未應用商戶大幅高出逾1.2倍（128.5%）。

為協助商戶捕捉AI的增長動力，SHOPLINE針對中小企最耗時的產品上架流程，推出「AI 上架助手」，將工序極簡化。

AI上架助手：30秒實現「隨手拍照，即時銷售」

現時商戶只需透過WhatsApp或Telegram上傳商品照片並輸入價格數量，AI 便能即時分析影像，自動生成符合SEO標準的產品名稱與描述。從鏡頭到銷售，全程不超過30秒，讓商戶能從瑣事中抽身，專注於品牌創意。

「AI自主」新版圖：SHOPLINE助你打造標準化與全方位的AI生態

AI Ready只是起點，SHOPLINE現正帶領零售業逐步邁向「AI自主」。白皮書數據顯示，消費者的搜尋行為正從傳統搜尋引擎，轉向主流生成式AI平台，數據顯示，來自AI平台的轉介流量，單計12月按年暴升4.8倍。

SHOPLINE將全面支持自定義串接，並積極與合作夥伴一同致力為零售業建立一套以市場標準，如MCP、UCP等通用控制協議為基礎的通用AI生態，確保品牌資訊能被全球AI Agents精準理解與檢索，讓店家在AI搜尋時代，依然能穩佔流量高位。

SHOPLINE AI Widget實踐零門檻功能創作

作為實現「AI 自主」的首階段旗艦工具，SHOPLINE推出SHOPLINE AI Widget賦予店家「開發者」的能力。以往店家需更改網店介面或加入遊戲化組件，需耗時與工程師溝通，現在商戶只需以「自然語言」輸入指令，AI即可瞬間生成專屬代碼。商戶一鍵複製貼上，即可實現線上抽獎、掛鉤等互動功能，讓品牌在營運決策上擁有絕對的自主權。

在協助商戶達成「AI自主」的旅程上，SHOPLINE亦扮演著教育者的關鍵角色。憑藉深厚的電商數據基礎，引導商戶在全方位的AI生態佈局中，精準篩選並使用最適合其業務場景的AI工具，達成真正的「AI自主」。

品牌的成功才是SHOPLINE的成功

自 2013 年在香港創立以來，SHOPLINE 已協助全球逾 60 萬商家開店。從基礎的「AI入門」到數據驅動的「AI Ready」，再到如今以生態系統為核心的「AI自主」，SHOPLINE的核心價值在於「將AI落地」，透過構建標準化且開放的AI應用生態，帶領商戶打破單一工具的限制，在AI時代擁有選擇的主動權。

【活動預告】親臨五月AI升級轉型交流日，領取白皮書完整報告！

《香港01》將於 5月15日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」。屆時SHOPLINE香港總經理簡家樂（Vincent Kan）將現場發表專題演講，分享更多邁向「AI自主」的實戰洞察。

• 活動日期：2026年5月15日

• 活動地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221- S230

• SHOPLINE 展位：[請填寫展位編號]

立即報名，與 SHOPLINE 一起邁向 Agentic Ready 零售新未來！

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（資料由客戶提供）