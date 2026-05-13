企業AI數碼轉型｜理光推InnoAI生態圈　一站式實踐AI應用

近年人工智能（AI）技術由概念走向大規模應用，從自動化營運到智能決策分析，企業數碼轉型步伐明顯加快。香港特區政府亦積極推動AI與數據產業發展，致力提升本地企業競爭力，並鞏固香港作為國際創新科技樞紐的地位。面對市場競爭加劇與成本壓力上升，企業如何善用AI重塑營運模式、提升效率並開拓新增長動力？今次邀請到理光（香港）有限公司，分享他們如何以科技協助企業將創新構想真正落地。



以客為本推動企業升級

「理光（香港）有限公司」於 1963 年紮根香港，憑藉超過半世紀的經驗，已發展成為數碼服務及辦公室解決方案的領先供應商之一。公司近年積極轉型，不再侷限於傳統辦公室設備，更定位為「數碼轉型先行者」，持續協助企業應對營運模式的轉變，並提升整體工作效率。目前，理光（香港）的業務核心聚焦於五大專業範疇，涵蓋企業由基礎設施到前沿科技的需求，包括混合式工作間、工作流程自動化、雲端與資訊科技基建、網絡安全，以及人工智能應用。透過整合客製化解決方案，理光旨在全面強化企業的生產力、靈活性與協作能力，從而協助客戶在全球數碼化浪潮中保持競爭優勢。

聚焦 AI 提升企業效率與決策力

面對 AI 技術的迅速發展，理光近年將戰略重心進一步鎖定於人工智能驅動的企業創新。公司強調，關鍵在於將 AI 技術從單純的「概念」轉化為可實際操作並產生效益的「應用」，以實質提升企業的營運效率與決策質量。為此，理光特設 Ricoh InnoAI Hub，作為一個專門平台，供企業探索、測試及實踐各類 AI 解決方案，確保方案能按企業自身的業務需要，得以逐步驗證並加速落地。

在應用層面，理光已展現其 AI 覆蓋不同行業場景的潛力，例如利用 AI 影片解決方案，快速生成具吸引力的行銷內容；或透過 AI 將 WhatsApp 訊息自動轉換為 ERP 銷售訂單，大幅優化銷售流程並實現人力資源的精簡。此外，結合 AI 影像分析與無人機技術的大廈外牆檢測方案，亦顯著提升了檢測安全性與運作效率，展現了 AI 在不同產業中的應用潛力。

AI 交流日展示一站式應用方案

《香港01》將於 5月15日（五） 舉辦「企業人工智能升級轉型交流日 2026」。在專題講座分享會上，理光將以「理光 InnoAI 生態圈 一站式 AI 應用落地」為主題，展示多元且具實際應用價值的 AI 解決方案。

理光將分享如何透過整合不同技術與應用場景，協助企業由構思、測試到實踐，逐步推進 AI 轉型。公司亦強調，未來將持續完善 InnoAI 生態圈，致力成為企業在 AI 應用落地旅程中的長期夥伴，協助各行各業把握智能化帶來的新機遇。

想全面掌握 AI 趨勢並實現效率升級？「企業人工智能升級轉型交流日 2026」匯聚多間國際公司代表，透過 20 多場研討會分享關鍵 AI 商用策略，參加者亦可親身體驗 20 多個展位的超前 AI 嶄新技術，現場更有專家親授最新 Google Gemini 及 AI 多元工具，助你進一步掌握提升效率與推動轉型的方向，同時拓展跨行業商務人脈，搶佔合作投資先機。

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理光(香港)有限公司策略創新副總經理梁洛楓先生將於專題講座進行分享。

【專題講座主題—「理光 InnoAI 生態圈 一站式 AI 應用落地」】

時間：11:00 - 11:20

地點：專題場館1

講座嘉賓：理光(香港)有限公司 策略創新副總經理 梁洛楓先生

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026

日期：2026年05月15日（五）

時間：10:00 - 17:00

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230