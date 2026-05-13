「港版小南法」赤柱一日遊 萌寵壁畫打卡/免費手作/美食

充滿「港版小南法」風情的赤柱，絕對是周末避世放鬆的好去處！為配合政府推動地區經濟及文旅發展，南區民政事務處聯同多個社區團體攜手合作，將赤柱的獨有魅力轉化為社區動力，特別舉辦了「慢活·赤柱」Come Chill! @ Stanley 活動，早前更已於赤柱市政大廈圓滿舉行啟動禮。活動於今年5月逢星期六、日及公眾假期舉行，主打11大萌寵打卡壁畫、免費海濱手作坊、寵物友善交通及無敵海景Cafe，讓大家感受人寵共融的慢活態度。今次我們為大家整理出赤柱吃喝玩樂全攻略一日遊懶人包，讓大家趁周末帶毛孩主子去chill一chill！



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第一站：化身畫中主角！九大萌寵壁畫街打卡

去到赤柱當然要瘋狂打卡！活動特別於赤柱市場道及新街一帶打造了「萌寵壁畫街」，絕對是影相愛好者的天堂。這11幅大型寵物壁畫由本地資深與年輕藝術家攜手創作，沿街分布於11個不同創作點，並採用明亮粉彩色調，細膩描繪貓狗可愛動態。壁畫更特設互動位，讓大家可以與愛寵一同「走進畫中」合照留念。推介必影熱點包括：赤柱新街門口的「Welcome To Stanley」巨型壁畫、赤柱市場道休憩處的「望月貓貓」，以及市政大廈柱位上的「躲貓貓」和市場道黃屋對面電箱的「爆牆貓貓」，每一處都充滿童趣。

海濱手作坊特設「毛孩時尚三角巾工作坊」，主人可以親自為愛寵挑選心水布料與裝飾，一針一線度身訂造最可愛的專屬配飾！

第二站：消費即享！免費海濱療癒手作坊

打卡之後，推介大家前往海濱小食亭位置，參與人氣極高的八大療癒手作攤位，只要憑赤柱區內任何消費單據，即可免費參加體驗。工作坊選擇極多且照顧到不同年齡層的需要，包括西洋書法與禪繞藝術、萌趣扭扭棒手作、彩繪紋身藝術站、滴膠花藝鎖匙扣及水晶手串DIY等，讓大家在海風中享受悠閒創作時光。現場更設有專為毛孩而設的體驗，如毛孩時尚三角巾製作及寵物軟陶紀念拓印工作坊，讓主人能親手製作獨一無二的寵物紀念品。此外，凡在赤柱區內消費滿港幣50元，更可額外獲贈咖啡杯造型寵物便便袋或DIY刺繡貼索繩袋一份，設計美觀又實用。

在赤柱海濱長廊旁的酒吧，手執一杯特調Cocktail，一邊吹海風一邊賞海景，這就是赤柱最正確的打開方式。

第三站：歎盡多國海景美食 尋找赤柱限定滋味

赤柱區內有多間寵物友好餐廳提供露天座位，讓大家可以人寵共享海景美食。超人氣名店Bakehouse坐落於白色小屋地下，採開放式廚房設計且設有充足戶外位，更是全港唯一基本上不用排隊的分店，一定要試試赤柱店獨家限定的「丹麥鮮味卷」及「錫蘭肉桂麵包」。充滿歐陸風情的意大利烘焙店Pane e Latte則以淺鵝黃外牆配粉紅內裝為特色，招牌「士多啤梨牛角包」視覺效果超治癒且爆餡清甜。

若想感受最Chill的赤柱氛圍，絕對不能錯過海濱長廊旁的酒吧街，這裡匯聚了多間充滿異國風情的西式酒吧及半露天餐廳，坐在露天座位可以一邊欣賞無敵海景一邊輕酌，尤其在日落時分極具氣氛。此外，位於赤柱廣場3樓的Surf & Turf Grill and Bar環境開揚寬敞，亦可從高處俯瞰草地海景，同樣是放鬆心情的好地方。

來到赤柱地標美利樓，當然要在極具維多利亞古典氣息的花崗岩石柱前合照留念 ，輕輕鬆鬆就能拍出充滿濃郁異國風情的氣質靚相！

第四站：港島後花園 漫遊百年歷史古蹟

吃飽喝足後不妨來一趟文化漫步，赤柱更是一座露天的香港歷史博物館，處處訴說着香港故事。維多利亞時期古蹟美利樓建於1844年，原址在中環，經大規模拆卸重建後才於赤柱重現。旁邊的卜公碼頭擁有百年歷史鋼製棚頂，曾是迎接孫中山等政要的專用碼頭，經歷過「三地遷徙」才落戶赤柱。位於赤柱村道的舊赤柱警署建於1859年，是香港最古老的英式建築之一。赤柱郵政局則在1937年落成，是全港最老且仍在營運的郵局，外牆保留了嵌有英王佐治六世標記「GR」徽章的鑄鐵郵箱。而隱身山崖旁的北帝古廟已有超過220年歷史，主殿後牆倚石而建，更流傳着海盜張保仔的秘道與寶藏傳說，是觀浪聽濤的秘境。

多組參加者齊齊坐上雙人獨木舟，無論係情侶、閨蜜、兄弟檔定係一個人帶住毛孩，每艘艇都可容納1至2隻寵物，大型犬都歡迎！穿上救生衣的狗狗又安全又可愛，成班人一齊出海，場面超壯觀又熱鬧。

獨木舟靠岸一刻的抓拍瞬間！狗狗第一次坐上獨木舟，神情既好奇又淡定，乖乖陪住主人睇海景；主人笑到見牙唔見眼，呢種人寵一齊探險嘅新體驗，真係最真摯嘅快樂！

大家可以帶埋狗狗一齊落水，在海風中享受人寵共樂的消暑時光！

第五站：人寵水上活動 毛孩一齊出海消暑

除了岸上行程，赤柱的海上體驗同樣精彩！由香港青年協會賽馬會赤柱戶外訓練營營運的一系列收費水上活動，均歡迎主人攜同愛寵一起參加，真正實現人寵同遊大海。想輕鬆體驗的話，可以選擇平穩易上手的獨木舟或踏浪艇，與毛孩在赤柱灣內慢划，享受海風撲面而來的悠閒感，從海上回望赤柱海濱的視角，是陸上找不到的獨特風景！如果追求少少挑戰性，不妨試試直立板，多款姿勢與愛寵親密打卡，體驗非常難得。同場更設有快艇環島導賞遊，由卜公碼頭出發，帶你同毛孩一次過睇勻春坎角炮台、龍爪洞、哥斯拉石等沿岸奇景，全程約45分鐘，途中歡迎隨時舉機打卡。所有水上活動名額有限，建議出發前提早於青協官網預約報名。趁着天氣漸熱，帶埋毛孩一齊出海，在碧海藍天下留下獨一無二的共遊回憶！

貼心安排 免費寵物巴士直達

為方便寵物家庭，大會特別安排了免費寵物穿梭巴士，逢周末及假日由北角、尖沙咀、啟德及將軍澳接載乘客直達赤柱！趁着假日，快點規劃你的赤柱慢活之旅吧！

兩隻可愛又乖巧的狗狗在主人的陪伴下排隊乘搭免費寵物穿梭巴士，已經準備好認識新朋友，開啟赤柱慢活之旅！

（資料由客戶提供）